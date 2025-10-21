Παναγιώτα Βλαντή: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της σε θεατρική πρεμιέρα

Ποιοι άλλοι ηθοποιοί ήταν εκεί

21.10.25 , 10:11
Το μίνι reunion των ηθοποιών της σειράς «Μαύρα Μεσάνυχτα» σε θεατρική πρεμιέρα/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε βραδινή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Παναγιώτα Βλαντή με τον σύζυγό της, Γιάννη Βλάχο.

Παναγιώτα Βλαντή- Γιάννης Βλάχος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Παναγιώτα Βλαντή- Γιάννης Βλάχος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το ζευγάρι παρακολούθησε την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Καιρός να την πουλεύουμε» στο Θέατρο Art 63.

Παναγιώτα Βλαντή- Γιάννης Βλάχος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Παναγιώτα Βλαντή- Γιάννης Βλάχος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της δεν κάνουν συχνά δημόσιες εμφανίσεις. Την τελευταία φορά που τους είδαμε ήταν σε παρουσίαση βιβλίου, τον  περασμένο Μάιο.

Παναγιώτα Βλαντή: Δημόσια εμφάνιση με τον σύζυγό της μετά από καιρό

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Ύδρα τον Ιούνιο του 2021, μετά από τρία χρόνια σχέσης.

Στο έργο «Καιρός να την πουλεύουμε» παίζουν οι ηθοποιοί: Πάνος Λιούντρης, Θάνια Παντελίδη και Νίκος Πολυκανδριώτης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Ρίσβας και το κείμενο ο Ν. Χαρνεζάς.

Πάνος Λιούντρης- Βασίλης Ρίσβας- Θάνια Παντελίδη -Νίκος Πολυκανδριώτης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πάνος Λιούντρης- Βασίλης Ρίσβας- Θάνια Παντελίδη -Νίκος Πολυκανδριώτης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Την πρεμιέρα της παράστασης παρακολούθησαν επίσης οι ηθοποιοί Αντώνης Αντωνίου με τη σύζυγό του Νατάσα Ασίκη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, η Τζένη Μπότση, ο Νίκος Νίκας

Αντώνης Αντωνίου- Νατάσα Ασίκη- Βασίλης Ρίσβας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αντώνης Αντωνίου- Νατάσα Ασίκη- Βασίλης Ρίσβας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Μαυρόπουλος- Πάνος Λιούντρης/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Μαυρόπουλος- Πάνος Λιούντρης/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Παναγιώτα Βλαντή- Δημήτρης Μαυρόπουλος- Νίκος Νίκας- Τζένη Μπότση/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Παναγιώτα Βλαντή- Δημήτρης Μαυρόπουλος- Νίκος Νίκας- Τζένη Μπότση/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Να θυμίσουμε πως κάποιοι από τους ηθοποιούς, που πήγαν στην παράσταση, είχαν συνεργαστεί με τον Βασίλη Ρίσβα στη σειρά «Μαύρα Μεσάνυχτα», στην οποία τότε είχε γράψει το σενάριο μαζί με τη Δήμητρα Σακαλή. 

Βασίλης Ρίσβας- Ράνια Παπαδάκου- Δήμητρα Σακαλή/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βασίλης Ρίσβας- Ράνια Παπαδάκου- Δήμητρα Σακαλή/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η σειρά Μαύρα Μεσάνυχτα προβλήθηκε την περίοδο 2007- 2009 στο Mega και ανάμεσα στο cast των ηθοποιών ήταν η Παναγιώτα Βλαντή, ο Νίκος Νίκας, ο Βασίλης Ρίσβας και η Ράνια Παπαδάκου.

