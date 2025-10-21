Παναγιώτα Βλαντή: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της σε θεατρική πρεμιέρα

Σε βραδινή έξοδο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Παναγιώτα Βλαντή με τον σύζυγό της, Γιάννη Βλάχο.
Το ζευγάρι παρακολούθησε την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Καιρός να την πουλεύουμε» στο Θέατρο Art 63.
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της δεν κάνουν συχνά δημόσιες εμφανίσεις. Την τελευταία φορά που τους είδαμε ήταν σε παρουσίαση βιβλίου, τον περασμένο Μάιο.
Παναγιώτα Βλαντή: Δημόσια εμφάνιση με τον σύζυγό της μετά από καιρό
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Ύδρα τον Ιούνιο του 2021, μετά από τρία χρόνια σχέσης.
Στο έργο «Καιρός να την πουλεύουμε» παίζουν οι ηθοποιοί: Πάνος Λιούντρης, Θάνια Παντελίδη και Νίκος Πολυκανδριώτης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Ρίσβας και το κείμενο ο Ν. Χαρνεζάς.
Την πρεμιέρα της παράστασης παρακολούθησαν επίσης οι ηθοποιοί Αντώνης Αντωνίου με τη σύζυγό του Νατάσα Ασίκη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, η Τζένη Μπότση, ο Νίκος Νίκας
Να θυμίσουμε πως κάποιοι από τους ηθοποιούς, που πήγαν στην παράσταση, είχαν συνεργαστεί με τον Βασίλη Ρίσβα στη σειρά «Μαύρα Μεσάνυχτα», στην οποία τότε είχε γράψει το σενάριο μαζί με τη Δήμητρα Σακαλή.
Η σειρά Μαύρα Μεσάνυχτα προβλήθηκε την περίοδο 2007- 2009 στο Mega και ανάμεσα στο cast των ηθοποιών ήταν η Παναγιώτα Βλαντή, ο Νίκος Νίκας, ο Βασίλης Ρίσβας και η Ράνια Παπαδάκου.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.