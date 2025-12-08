Τζο Κουτσοκώστα: Το δημόσιο ξέσπασμα μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα

Σε ένα δημόσιο ξέσπασμα κατά της Μπέττυς Μαγγίρα προχώρησε η Τζο Κουτσοκώστα μέσα από το προφίλ της στο Instagram.

Η Τζο Κουτσοκώστα, που είχε βρεθεί στο πάνελ της Μπέττυς Μαγγίρα τη χρονιά που βρισκόταν στον ΑΝΤ1 κι αποχώρησε σχεδόν δυο μήνες μετά την έναρξη της εκπομπής, φαίνεται ότι ενοχλήθηκε με τη δήλωση της παρουσιάστριας που τη «φωτογράφιζε».

Τζο Κουτσοκώστα - Μπέττυ Μαγγίρα: Η παρέα του I Love Σου Κου... δεν πήγε καλά!

«Όταν μου φέρεις δίπλα μου κάποιον που δεν αξίζει, γιατί εσύ τον θέλεις, συνολικά δεν θα χαθεί η απόδοση;», ήταν χαρακτηριστικά η δήλωση που φαίνεται να ενόχλησε τη δημοσιογράφο κι influencer και την έκανε να απαντήσει με ένα μακροσκελές κείμενο στα social media.

«Σήμερα, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή μου, το τηλέφωνό μου χτυπάει ασταμάτητα από δημοσιογράφους για να σχολιάσω τις πρόσφατες δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα. Και εννοείται πως δε θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό που συνέβη τότε, ένας μονόπλευρος σχολιασμός που δεν είχα ούτε την εμπειρία ούτε τη φωνή να αντιμετωπίσω.

Πήγα στην εκπομπή στα 26 μου, χωρίς εμπειρία αλλά με καθαρή πρόθεση και ενθουσιασμό. Αυτό όμως που συνάντησα δεν είχε καμία σχέση με αυτό που μου είχε παρουσιαστεί. Δεν μου δόθηκε ποτέ πραγματικός χώρος να υπάρξω επαγγελματικά. Δεν είχα χρόνο, ρόλο, λόγο, δεν είχα καλά καλά στήλη μέχρι δύο εβδομάδες πριν την αποχώρησή μου σε αντίθεση με την υπόλοιπη ομάδα, ούτε τη στοιχειώδη καθοδήγηση που θα περίμενε κανείς να δοθεί σε ένα νέο πρόσωπο. Γι’ αυτό και θεωρώ άδικο να ακούγεται εκ των υστέρων ότι «δεν άξιζα», όταν δεν υπήρξε ποτέ η ευκαιρία να το δείξω.

Η αξία κάποιου Μπέττυ Μαγγίρα δεν κρίνεται από έναν άνθρωπο που: δεν σε άκουσε, δεν συνεργάστηκε ουσιαστικά μαζί σου, δεν σου έδωσε χώρο και δεν προσπάθησε ποτέ να σε εντάξει ενεργά στη διαδικασία, όπως θα έπρεπε. Τουλάχιστον πλέον παραδέχεσαι ξεκάθαρα ότι δεν με ήθελες δίπλα σου στο πάνελ και σου «φορτώθηκα», έγραψε στο πρώτο της insta story.

«H πρόσφατη δήλωση με παρουσιάζει σαν υπεύθυνη για την πορεία μιας ολόκληρης εκπομπής. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο απλή: βρέθηκε στη μέση μιας διαμάχης ανάμεσα σε παραγωγή και παρουσιάστρια, την οποία εγώ δεν γνώριζα, δεν καταλάβαινα και δεν είχα τα εργαλεία να διαχειριστώ. Έτσι έγινα το εύκολο σημείο στο οποίο μετακινήθηκε η ευθύνη.

Η τηλεόραση συχνά μιλά για νέα πρόσωπα, αλλά όταν ένα νέο πρόσωπο δεν έχει εμπειρία, δίκτυο ή προστασία, μένει εντελώς μόνο όταν κάτι πάει στραβά. Αυτή είναι η δική μου αλήθεια χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης, Απλώς, για να μπει ένα τέλος σε μια αφήγηση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Μπέττυ Μαγγίρα: Όσα δήλωσε για την πρώην συνεργάτιδά της

«Βλέποντας τα χρόνια, ανέχτηκα συνεργασίες κι ανθρώπους που δεν έπρεπε να δεχτώ. Μπορεί να μην ήθελα και να ήθελε το κανάλι προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό και να βάλει κάποιον άνθρωπο που προωθεί. Στην τελική θα το πληρώσουμε όλοι, πρώτα και καλύτερα εγώ, αν και δεν θεωρώ ότι σε αγγίζει ατομικά. Συνολικά θα χάσει το αποτέλεσμα όταν φέρεις έναν άνθρωπο που δεν το αξίζει. Αυτό έγινε και στο I Love ΣουΚου», δήλωσε η παρουσιάστρια σε εμφάνισή της την περασμένη Κυριακή στο, Χαμογέλα και πάλι.