Μπέττυ Μαγγίρα: Ξεκαθαρίζει για την Τζο Κουτσοκώστα - «Στοχοποιήθηκε άδικα»

Τη δική της θέση θέλησε να ξεκαθαρίσει η Μπέττυ Μαγγίρα, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από τη συνέντευξή της στη Σίσσυ Χρηστίδου και το δημόσιο ξέσπασμα της Τζο Κουτσοκώστα για τη συνεργασία τους.

«Όταν μου φέρεις δίπλα μου κάποιον που δεν αξίζει, γιατί εσύ τον θέλεις, συνολικά δεν θα χαθεί η απόδοση;» ήταν η επίμαχη δήλωση της Μπέττυς Μαγγίρα που προκάλεσε το ξέσπασμα της δημοσιογράφου που είχε συνεργαστεί στο I Love Σου Κου του ΑΝΤ1, αλλά αποχώρησε δυο μόλις μήνες μετά την πρεμιέρα.

Θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της, μέσα από μια σειρά stories, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι άδικα στοχοποιήθηκε η συγκεκριμένη γυναίκα, τονίζοντας πως άλλο ήταν το δικό της point.

«Λοιπόν, νιώθω την ανάγκη να πω κάτι, γιατί όλος αυτός ο ντόρος που έγινε σήμερα, που είδα στα sites και στις εκπομπές, έγινε με μία δική μου δήλωση. Αλλού ήταν το focus. Αλλού έπρεπε να πέσουν οι προβολείς και όχι σε ένα κορίτσι που στοχοποιήθηκε άδικα, διότι δεν αφορούσε στο κορίτσι αυτό καθαυτό, ούτε στην αξία του. Eννοείται πως έχει αξία. Αφορούσε στο πώς τόσα χρόνια επιλέγονται κάποιοι άνθρωποι να είναι σε εκπομπές που μπορεί να μην ταιριάζουν, που μπορεί να μην έπρεπε να είναι τη δεδομένη στιγμή σε μια δεδομένη εκπομπή, να μην ταιριάζει με τη χημεία του συνόλου.

Άρα, επειδή μου έχει συμβεί και σε άλλο κανάλι, σε άλλη εκπομπή, να μου φέρουν άνθρωπο που μπορεί να μην ήθελα εγώ και να ήθελε το κανάλι και να τον βάζουν σε μια εκπομπή και να χάνει το σύνολο, εκεί έπρεπε να μείνει. Όχι στο κορίτσι αυτό καθαυτό. Εννοείται πως έχει αξία. Και ίσως ήταν δικό μου λάθος και αναλαμβάνω την ευθύνη, το ρήμα «αν άξιζε» το είπα σε εισαγωγικά, το παίρνω πίσω όμως, διότι είναι δικό μου.

Άρα, να μη μένουμε στην αξία των ανθρώπων, των συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά τι συμβαίνει γενικότερα στην ελληνική τηλεόραση; Ποιος μπορεί να επιλέγει ανθρώπους και αν θα έπρεπε να επιλέγονται; Τώρα ανοίγουμε μια τεράστια κουβέντα όπως καταλαβαίνετε. Το point είναι ότι κακώς στοχοποιήθηκε η κοπέλα αυτή, γιατί ίσως είναι και η μόνη που δε φταίει. Καλά Χριστούγεννα…

Και τέλος, αν της δόθηκε χρόνος ή αν υπήρξα δοτική μαζί της, όπως ισχυρίζεται, ας μιλήσουν άλλοι για μένα. Αρχισυντάκτες, δημοσιογράφοι, όλα τα παιδιά που απαρτίζανε την εκπομπή», ανέφερε η Μπέττυ Μαγγίρα στην ανάρτησή της.

Τι έγραψε όμως νωρίτερα η Τζο Κουτσοκώστα για την Μπέττυ Μαγγίρα

«Σήμερα, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή μου, το τηλέφωνό μου χτυπάει ασταμάτητα από δημοσιογράφους για να σχολιάσω τις πρόσφατες δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα. Και εννοείται πως δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό που συνέβη τότε, ένας μονόπλευρος σχολιασμός που δεν είχα ούτε την εμπειρία ούτε τη φωνή να αντιμετωπίσω.

Πήγα στην εκπομπή στα 26 μου, χωρίς εμπειρία αλλά με καθαρή πρόθεση και ενθουσιασμό. Αυτό όμως που συνάντησα δεν είχε καμία σχέση με αυτό που μου είχε παρουσιαστεί. Δε μου δόθηκε ποτέ πραγματικός χώρος να υπάρξω επαγγελματικά. Δεν είχα χρόνο, ρόλο, λόγο, δεν είχα καλά καλά στήλη μέχρι δύο εβδομάδες πριν την αποχώρησή μου σε αντίθεση με την υπόλοιπη ομάδα, ούτε τη στοιχειώδη καθοδήγηση που θα περίμενε κανείς να δοθεί σε ένα νέο πρόσωπο. Γι’ αυτό και θεωρώ άδικο να ακούγεται εκ των υστέρων ότι «δεν άξιζα», όταν δεν υπήρξε ποτέ η ευκαιρία να το δείξω.

Η αξία κάποιου Μπέττυ Μαγγίρα δεν κρίνεται από έναν άνθρωπο που: δεν σε άκουσε, δεν συνεργάστηκε ουσιαστικά μαζί σου, δεν σου έδωσε χώρο και δεν προσπάθησε ποτέ να σε εντάξει ενεργά στη διαδικασία, όπως θα έπρεπε. Τουλάχιστον πλέον παραδέχεσαι ξεκάθαρα ότι δεν με ήθελες δίπλα σου στο πάνελ και σου «φορτώθηκα».

H πρόσφατη δήλωση με παρουσιάζει σαν υπεύθυνη για την πορεία μιας ολόκληρης εκπομπής. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο απλή: βρέθηκε στη μέση μιας διαμάχης ανάμεσα σε παραγωγή και παρουσιάστρια, την οποία εγώ δεν γνώριζα, δεν καταλάβαινα και δεν είχα τα εργαλεία να διαχειριστώ. Έτσι έγινα το εύκολο σημείο στο οποίο μετακινήθηκε η ευθύνη.

Η τηλεόραση συχνά μιλά για νέα πρόσωπα, αλλά όταν ένα νέο πρόσωπο δεν έχει εμπειρία, δίκτυο ή προστασία, μένει εντελώς μόνο όταν κάτι πάει στραβά. Αυτή είναι η δική μου αλήθεια χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης, Απλώς, για να μπει ένα τέλος σε μια αφήγηση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».