Σκηνές χάους στην Κρήτη - Αγρότες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση

Χημικά, κρότου λάμψης και πετροπόλεμος σε Χανιά και Ηράκλειο

08.12.25 , 17:16
Σκηνές χάους στην Κρήτη - Αγρότες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση
Ελλαδα
Επεισόδια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μεταξύ αγροτών και αστυνομικών / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο

Σκηνές απόλυτου χάους διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες στα μπλόκα των αγροτών στην Κρήτη. Σημειώθηκαν σφοδρά επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, με χημικά, κρότου λάμψης και πετροπόλεμο. Υπό κατάληψη τα αεροδρόμια αεροδρόμια σε Χανιά και Ηράκλειο. 

Έκλεισαν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων - Αγρότες μπήκαν στην πίστα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχουν ταυτοποιηθεί οι αγρότες που συμμετείχαν στα επεισόδια σε Χανιά και Ηράκλειο, όπου επιτέθηκαν με μαγκούρες σε άνδρες των ΜΑΤ, τραυματίζοντας οκτώ αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για εγκληματική οργάνωση.

Οι ταυτοποιήσεις έγιναν μέσω drone, καμερών και κοινωνικών δικτύων. Από τα περίπου 200 άτομα που μετείχαν στις κινητοποιήσεις, περίπου 20 φέρονται να εμπλέκονται στα σοβαρότερα αδικήματα, με αρκετούς να έχουν πλούσιο παρελθόν παραβατικότητας.

Η δικογραφία αναμένεται να περιλαμβάνει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριές σωματικές βλάβες, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών και άλλες πράξεις που θα προκύψουν από την έρευνα.

Σοβαρά επεισόδια στο Ηράκλειο μεταξύ αγροτών - αστυνομικών

Νωρίτερα, αγροκτηνοτρόφοι κατάφεραν να μπουν στην πίστα του Αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» και να το κλείσουν, με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται πτήσεις από τις 2 το μεσημέρι.

Παράλληλα, σημειώθηκαν επεισόδια με πετροπόλεμο και ρίψη χημικών, με αγρότες να ξυλοκοπούν αστυνομικούς και να σπάνε περιπολικά. 

Αγρότες - Ηράκλειο

Επεισόδια μεταξύ αγροτών - αστυνομικών στο Ηράκλειο / Φωτογραφίες Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Επεισόδια αγρότες - αστυνομία στο Ηράκλειο

Κτηνοτρόφοι Ηράκλειο

Επεισόδια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Χανιά: Αποκλεισμένο το αεροδρόμιο από μπλόκο αγροκτηνοτρόφων 

Αποκλεισμένο είναι και το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι. 

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας. 

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν. 

Αγρότες Χανιά

Στιγμιότυπα από τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στα Χανιά / Φωτογραφίες Eurokinissi 

Επεισόδια αγροτών - αστυνομικών στα Χανιά

Πετροπόλεμος αγροτών στα Χανιά

Αγρότες Χανιά

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση αυτή την ώρα. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας. 

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Ηράκλειο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών , έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο και σε τμήματα του ΒΟΑΚ και σε τμήματα της πόλης του Ηρακλείου, κυρίως στις ανατολικές περιοχές όπως της Νέας Αλικαρνασού, του Κατσαμπά, του Πόρου και μέχρι το κέντρο της πόλης. Επίσης, προκειμένου να ταξιδέψουν αεροπορικώς, οι επιβάτες από τα σημεία που έχει στηθεί το μπλόκο και έχουν παραταχθεί οι αστυνομικές δυνάμεις, περνούν μόνο πεζοί και κουβαλώντας στα χέρια, τις βαλίτσες τους. 

Όπως έγινε γνωστό από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής: Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηράκλειο. Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου-Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-ΒΟΑΚ-Αγ. Νικόλαο. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
