Φάρμα: «Θρίλερ ξεκάθαρα...» - Οι φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο στις 21:00 στο Star

Η προηγούμενη εβδομάδα  στη Φάρμα ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση δύο πολύ δυνατών παικτών, του Βάγγου Μανουηλίδη και του Γιώργου Ανυφαντάκη. Και οι δύο είχαν φανταστεί τον εαυτό τους στον τελικό, αλλά οι εξελίξεις του παιχνιδιού ήταν τέτοιες, που τελικά τους οδήγησαν στην έξοδο από τη Φάρμα, λίγο πριν την πεντάδα. Ο Λευτέρης Δασκαλάκης, κερδίζοντας την τελευταία Δοκιμασία Ασυλίας, εξασφάλισε τη θέση του ανάμεσα στους τέσσερις της φετινής Φάρμας.

Φάρμα: «Θρίλερ ξεκάθαρα...» - Οι φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!

Τρεις άντρες και δύο γυναίκες αποτελούν την τελική πεντάδα της Φάρμας 2025: Ανδρέας Γαλάτης, Λευτέρης Δασκαλάκης, Δημήτρης Ζήκος, Ζωή Τράπαλη και Κωνσταντίνα Φυλακτάκη.

Απόψε, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ο Ανδρέας κι ο Λευτέρης σχολιάζουν τη χθεσινή αποχώρηση του Γιώργου και κυρίως την «αδελφική» σχέση, που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε αυτόν και στον Δημήτρη. Η Ζωή αποφασίζει να αρμέξει για πρώτη φορά την αγελάδα, αλλά η μυρωδιά καθιστά τη διαδικασία πιο δύσκολη απ’ ότι αρχικά περίμενε. 

Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες σε μία ακόμα Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, στην οποία οι farmers καλούνται να βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα εμπόδια στους συμπαίκτες τους, με σκοπό να καταφέρουν να υπερισχύσουν. Δύο από αυτούς θα βρεθούν αυτόματα στην τελική τετράδα και δύο αντιμέτωποι στον Αχυρώνα. Ένας από αυτούς καταλήγει να γίνεται ο βασικός στόχος! 

Αμέσως μετά, ακολουθεί Μονομαχία Αποχώρησης. Ποιος/ποια θα ολοκληρώσει το ταξίδι στη Φάρμα και ποιος/ποια θα συνεχίσει την πορεία για τον μεγάλο τελικό και το έπαθλο των 50.000€;

Φάρμα: «Θρίλερ ξεκάθαρα...» - Οι φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο! 

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της. 

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη. 

Φάρμα - Γιώργος: Έβαλε τα κλάματα και ζήτησε συγγνώμη μετά την αποχώρηση

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών. 
Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;
Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί. 
Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα; 
Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Η τελική πεντάδα της Φάρμας!

Η τελική πεντάδα της Φάρμας!

ΦΑΡΜΑ 2025 - Κάθε Δευτέρα και Τρίτη

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό! Κάθε επεισόδιο και μία αποχώρηση!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

ΦΑΡΜΑ TRAILER
 |
ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
