MINI Aceman SE: Το πνεύμα των Χριστουγέννων

Καθώς ξεκινά η εορταστική περίοδος, το MINI Aceman SE είναι ο τέλειος σύντροφος για ασφαλείς χειμερινές διαδρομές με στυλ.Το Indigo Sunset Blue, διαθέσιμο στην έκδοση Favoured του MINI Aceman, θυμίζει καθαρό νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική εικόνα τους χειμερινούς μήνες. Από την άλλη, το λαμπερό Rebel Red ξεχωρίζει στο χιονισμένο τοπίο. Οι ζάντες αλουμινίου JCW Rallye Spoke 18-ιντσών προσθέτουν σπορ πινελιές και ταυτόχρονα αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις της χειμερινής οδήγησης εξασφαλίζοντας μία ασφαλή εμπειρία χωρίς να θυσιάζεται το στυλ.

Με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους εμπρός τροχούς, απόδοση 218 hp (164 kW) και επιτάχυνση 0 - 100 km/h σε μόλις 7,1 δευτερόλεπτα, το MINI Aceman είναι ιδανικό για κάθε περίσταση.

Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, ειδικά τις πιο σκοτεινές ημέρες του χρόνου. Έτσι, ο οδηγός απολαμβάνει την κάθε διαδρομή πίσω από το τιμόνι, ενώ η οικογένεια φτάνει στον προορισμό της με ασφάλεια και άνεση.

Ο γενναιόδωρος χώρος αποσκευών του MINI Aceman, με χωρητικότητα από 300 έως 1.005 λίτρα, φιλοξενεί άνετα αποσκευές και χριστουγεννιάτικα δώρα. Οι βαλίτσες – τρόλεϊ της MINI Lifestyle Collection – MINI Debossed Wing Logo Trolley και MINI Debossed Wing Logo Cabin Trolley – προσφέρουν εντυπωσιακή χωρητικότητα και διατίθενται σε τρεις χρωματικές επιλογές, εμπνευσμένες από τα εξωτερικά χρώματα της MINI: Rebel Red, Blazing Blue και Black.

Το χαριτωμένο MINI Bulldog 2.0 και το ποδήλατο ισορροπίας MINI Aluminium Balance Bike από την MINI Lifestyle Collection είναι τα ιδανικά δώρα για τα μικρότερα μέλη της οικογένειας. Φέρνουν χαρά κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ταυτόχρονα συνοδεύουν τα παιδιά στα πρώτα τους ταξίδια περιπέτειας με το MINI. Το θερμός MINI Colour Block travel mug, διαθέσιμο σε 300 ml και 500 ml, διατηρεί την κατάλληλη θερμοκρασία για ζεστά ή κρύα ροφήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.