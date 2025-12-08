Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παραπέμπονται αγρότες

Έντονες ήταν οι επικοινωνίες σε κυβερνητικό επίπεδο μετά τα σοβαρά επεισόδια σε Χανιά και Ηράκλειο, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των γεγονότων.

Η κυβέρνηση τόνισε ότι η άσκηση βίας και ο αποκλεισμός κρίσιμων υποδομών, όπως λιμάνια και αεροδρόμια, αποτελούν «κόκκινη γραμμή».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τα επεισόδια χαρακτηρίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. ως «crash test» για τον αστυνομικό σχεδιασμό των επόμενων ημερών, με στόχο την πρόληψη παρόμοιων καταστάσεων και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Κρήτη: Και για απόπειρα ανθρωποκτονίας παραπέμπονται οι αγρότες

Τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά όπου τραυματίστηκε ένας αστυνομικός κατά τη διάρκεια επεισοδίων, η διαδικασία ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν νωρίτερα στα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων και αστυνομικών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί αρκετά άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία και φέρεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.

Νωρίτερα στο Ηράκλειο έγιναν δύο συλλήψεις ατόμων για παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχαν μαζί τους αιχμηρό αντικείμενο. Ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Κρήτη: Άνοιξε προσωρινά το αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Την ίδια ώρα, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει κανονικά, ωστόσο, οι διαμαρτυρόμενοι αποφάσισαν να κλείσουν και πάλι το αεροδρόμιο από τις 11 το βράδυ και μέχρι να λάβουν εκ νέου απόφαση για το τι θα πράξουν, αύριο το πρωί.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη του «Ν.Καζαντζάκη», οι περισσότερες πτήσεις καθυστέρησαν, ενώ η απόφαση να εκτελούνται οι πτήσεις έως τις 11:00 το βράδυ θα βοηθήσει να εκτονωθεί η κατάσταση με τους επιβάτες που αναμένουν στο αεροδρόμιο.