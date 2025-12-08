Ο «χάρτης» των αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα

Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω μέχρι η κυβέρνηση να κάνει πράξη τα αιτήματά τους είναι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που διαμηνύουν ότι είναι διατεθειμένοι να περάσουν και τις γιορτές στα μπλόκα.

Η Βαλεντίνα Καραγεωργίου και το τμήμα γραφικών του Star, παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα τον οδικό χάρτη της χώρας και τα αγροτικά μπλόκα που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στις βασικές οδικές αρτηρίες.

Στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης που παρουσιάζεται στον χάρτη με πορτοκαλί χρώμα, έχουμε έξι μπλόκα σε Θήβα, Κάστρο, Μπράλο, Μικροθήβες, Νίκαια και Μάλγαρα.

Σε τρία από αυτά τα μπλόκα, και συγκεκριμένα στον Μπράλο, τη Νίκαια και τα Μάλγαρα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείνουν καθημερινά και τους παράδρομους, κάτι που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την οδική κυκλοφορία.

Με πράσινο χρώμα διακρίνεται η Εγνατία Οδός. Τα μπλόκα ξεκινούν απο τους Κήπους και υπάρχουν 7 μπλόκα μέχρι τη Σιάτιστα, με τελευταία προσθήκη αυτό της Ξάνθης.

Στην Ιόνια Οδό, που στον χάρτη φαίνεται με κίτρινο χρώμα, υπάρχει ένα μπλόκο στο Αγγελόκαστρο και ακόμη ένα στην Άρτα.

Οι αγρότες της Αχαΐας κλείνουν κάθε απόγευμα την Αθηνών-Πατρών, στήνοντας μπλόκο στο Αίγιο.

Με γαλάζιο χρώμα βλέπουμε τον Ε65 που εξυπηρετεί τη Θεσσαλία όπου υπάρχουν δύο μεγάλα μπλόκα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα καθώς και ένα στην Ξυνιάδα που ανοιγοκλείνει.