Ο «χάρτης» των αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα

Χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα στους δρόμους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.12.25 , 23:28 Μάρα Ζαχαρέα: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε στο σαλόνι της
08.12.25 , 23:25 Pirelli: O Norris επέλεξε διαφορετική στρατηγική ελαστικών
08.12.25 , 23:15 Ελληνικό ρύζι: Χαμηλές τιμές στους παραγωγούς, ακριβό στα σούπερ μάρκετ
08.12.25 , 23:10 Η Κωνσταντίνα αποχαιρέτησε τη Φάρμα! - Πάει να βρει το... γλυκουλινάκι της!
08.12.25 , 22:50 Κωνσταντίνα vs Ανδρέας: Ποιος κέρδισε τη μονομαχία στον αχυρώνα;
08.12.25 , 22:30 Μαίρη Συνατσάκη: Έτσι γιόρτασε τα τρίτα γενέθλια της κόρης της, Ολίβιας!
08.12.25 , 22:23 Καλύβια: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο
08.12.25 , 22:00 Φάρμα: Αυτοί είναι οι δύο νικητές και οι δύο ηττημένοι!
08.12.25 , 21:54 Φωτεινή Πετρογιάννη: Το βίντεο με τα πρώτα βήματα του γιου της
08.12.25 , 21:45 Τροχαίο Παντελίδη: Οι αποζημιώσεις που θα πληρώσει η οικογένειά του
08.12.25 , 21:25 Φάρμα: Η αντίδραση του Δημήτρη όταν είδε τη σημερινή δοκιμασία ασυλίας
08.12.25 , 21:00 LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
08.12.25 , 20:58 Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι όσο τίποτα ένα διάλειμμα, ψυχοθεραπεία»
08.12.25 , 20:48 Το Star στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης
08.12.25 , 20:47 Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος: «Τάισα γαλατάκι ένα μικρό - Να πάνε χορτάτα...»
Τροχαίο Παντελίδη: Οι αποζημιώσεις που θα πληρώσει η οικογένειά του
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
Η Κωνσταντίνα αποχαιρέτησε τη Φάρμα! - Πάει να βρει το... γλυκουλινάκι της!
Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παραπέμπονται αγρότες
Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος: «Τάισα γαλατάκι ένα μικρό - Να πάνε χορτάτα...»
Τζο Κουτσοκώστα: Το δημόσιο ξέσπασμα μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα
Ελληνικό ρύζι: Χαμηλές τιμές στους παραγωγούς, ακριβό στα σούπερ μάρκετ
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω μέχρι η κυβέρνηση να κάνει πράξη τα αιτήματά τους είναι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που διαμηνύουν ότι είναι διατεθειμένοι να περάσουν και τις γιορτές στα μπλόκα.

Σκηνές χάους στην Κρήτη - Αγρότες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση

Η Βαλεντίνα Καραγεωργίου και το τμήμα γραφικών του Star, παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα τον οδικό χάρτη της χώρας και τα αγροτικά μπλόκα που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στις βασικές οδικές αρτηρίες. 

Στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης που παρουσιάζεται στον χάρτη με πορτοκαλί χρώμα, έχουμε έξι μπλόκα σε Θήβα, Κάστρο, Μπράλο, Μικροθήβες, Νίκαια και Μάλγαρα.

Ο χάρτης με τα αγροτικά μπλόκα

Σε τρία από αυτά τα μπλόκα, και συγκεκριμένα στον Μπράλο, τη Νίκαια και τα Μάλγαρα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείνουν καθημερινά και τους παράδρομους, κάτι που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την οδική κυκλοφορία.

Με πράσινο χρώμα διακρίνεται η Εγνατία Οδός. Τα μπλόκα ξεκινούν απο τους Κήπους και υπάρχουν 7 μπλόκα μέχρι τη Σιάτιστα, με τελευταία προσθήκη αυτό της Ξάνθης.

Έκλεισαν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων - Αγρότες μπήκαν στην πίστα

Στην Ιόνια Οδό, που στον χάρτη φαίνεται με κίτρινο χρώμα, υπάρχει ένα μπλόκο στο Αγγελόκαστρο και ακόμη ένα στην Άρτα.

Οι αγρότες της Αχαΐας κλείνουν κάθε απόγευμα την Αθηνών-Πατρών, στήνοντας μπλόκο στο Αίγιο.

Με γαλάζιο χρώμα βλέπουμε τον Ε65 που εξυπηρετεί τη Θεσσαλία όπου υπάρχουν δύο μεγάλα μπλόκα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα καθώς και ένα στην Ξυνιάδα που ανοιγοκλείνει.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top