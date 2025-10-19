Δολοφονία στη Φοινικούντα: Μεταγωγή 22χρονου στην ανακρίτρια Καλαμάτας

Σήμερα περνούν την πόρτα της ανακρίτριας Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού, φερόμενου ως δράστη, ο οποίος είχε αρνηθεί να απολογηθεί κατά τη σύλληψή του στη ΓΑΔΑ, στο πλαίσιο της προανάκρισης, περιοριζόμενος να δηλώσει – μέσω του δικηγόρου του – ότι ουδέποτε εισήλθε στον χώρο του κάμπινγκ.

Ο συγκεκριμένος κατονομάστηκε ως φυσικός αυτουργός από τον συνομήλικό του που παραδόθηκε στις αρχές και ισχυρίζεται ότι ήταν συνεργός.

Μεταγωγή 22χρονου στην ανακρίτρια Καλαμάτας - Ρεπορτάζ: Κώστας Γκελντής

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα σε ειδική αίθουσα στη ΓΑΔΑ από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του φονικού, τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα ρούχα που φορούσε ο φερόμενος ως δράστης τη μοιραία νύχτα – τα οποία εντοπίστηκαν στην οικία του κατά τη σύλληψη – δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας.

Εξετάζεται επίσης και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος συνεργός μετά το διπλό φονικό, από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όπου εντοπίστηκε στο ΚΤΕΛ το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι κολύμπησε επί 7-8 ώρες και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται επίσης ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του φονικού και το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε εμφανιστεί και στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν φέρεται να είχε γίνει η πρώτη απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος – εξέλιξη που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της έρευνας.

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση κινείται μεθοδικά και προσεκτικά, λαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες καταθέσεις από πρόσωπα-«κλειδιά».