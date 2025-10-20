Φοινικούντα: Οι αστυνομικοί θα «διαβάσουν» επτά κινητά τηλέφωνα

Kαθοριστικά για την υπόθεση της Φοινικούντας θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά αριθμούς τηλεφώνων που ζήτησε και πήρε η Ελληνική Αστυνομία. Ο Μάνος Σωτηρόπουλος μετέδωσε από τη ΓΑΔΑ αποκλειστικές πληροφορίες, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως αυτά τα επτά κινητά τηλέφωνα, θα δώσουν απαντήσεις σε κρυμμένα μυστικά αυτής της περίεργης υπόθεσης. Ίσως προκύψουν και άλλα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως συνεργός άλλαζε «πακιστανικά τηλέφωνα». Με απλά λόγια, χρησιμοποιούσε τηλέφωνα που δεν μπορούν να εντοπιστούν. Από μόνο του αυτό το γεγονός δημιουργεί υποψίες και ερωτήματα.

Τα αποτελέσματα της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου θα δώσουν λοιπόν βασικές απαντήσεις και θα φωτίσουν την υπόθεση.

Πότε θα «μιλήσουν» τα κινητά

Οι αστυνομικοί χρειάζονται από 24 έως 48 ώρες για να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα αυτά και να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Την ίδια ώρα, οι αρχές φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να ταυτοποιήσουν κάποιον μυστηριώδη συνεργό που πιθανόν να είναι αυτός που βοήθησε να μεταφερθεί από τη Φοινικούντα στην Αθήνα ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους.

Καλύπτουν οι δύο 22χρονοι κάποιον «εγκέφαλο»;

Για τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει «εγκέφαλος» και πως οι δυο νεαροί δεν έδρασαν μόνοι τους.

Αυτόν φαίνεται να καλύπτουν και δεν λένε κουβέντα για το όπλο και το σκούτερ.

Οι τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση / Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα και της Τασούλας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Για τους αστυνομικούς, το κίνητρο φέρεται να είναι οικονομικό και αυτό φαίνεται απο δυο στοιχεία:

Πρώτον, εκτιμάται ότι οι απόπειρες σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έγιναν για να αλλάξει η διαθήκη - πράγμα που συνέβη

Δεύτερον, η εκτέλεση του επιστάτη.

Οι υποψίες της οικογένειας - Ηθικό αυτουργό που έχει χτίσει άλλοθι «βλέπει» η οικογένεια

Προφανώς δεν περνάει απαρατήρητη και η απόπειρα δολοφονίας κατά του ανιψιού, ο οποίος κινδύνευσε απο τα πυρά.

Φίλη της οικογένειας του άτυχου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ είναι η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία μιλώντας στο Star αποκαλύπτει τις υποψίες της οικογένειας του θύματος.

«Κάποιοι απο την οικογένεια θεωρούν ότι υπάρχει και τρίτο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που θα ήθελε τον θάνατο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το έπραξε αυτό χρησιμοποιώντας τους δυο 22χρονους για να εκτελέσουν και να δημιουργήσει το άλλοθι ώστε να μη φανεί ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός».

Οσα στοιχεία προκύψουν απο τις άρσεις και το νέο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, θα φτάσουν στα χέρια της ανακρίτριας και εκείνη με τη σειρά της θα καλέσει όσους κρίνει για εξηγήσεις.

