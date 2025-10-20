Φοινικούντα: Οι αστυνομικοί θα «διαβάσουν» επτά κινητά τηλέφωνα

Πού στρέφονται οι έρευνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 22:30 Φάρμα: Ποια ομάδα τα κατάφερε καλύτερα στο παζλ και εξασφάλισε την ασυλία;
20.10.25 , 22:10 Φάρμα: Η πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
20.10.25 , 22:04 Δημοσκόπηση MARC: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ
20.10.25 , 22:02 ΜακΚόναχι: Ο πατέρας μου πέθανε κάνοντας έρωτα -Η αντίδραση της μητέρας του
20.10.25 , 22:01 Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει πρώην της για ξυλοδαρμό και revenge porn
20.10.25 , 21:40 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην παντομίμα;
20.10.25 , 21:23 Λούβρο: Ψάχνουν για συνεργάτη μέσα από το Μουσείο
20.10.25 , 21:10 Φοινικούντα: Οι αστυνομικοί θα «διαβάσουν» επτά κινητά τηλέφωνα
20.10.25 , 21:10 Νέα ένταση στη Φάρμα: Ο Λευτέρης επιβάλλει κανόνες στην κουζίνα και διχάζει
20.10.25 , 21:00 LEADERS | Ιωάννης Θεοδωράτος – Τρίγωνο ισχύος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
20.10.25 , 20:22 Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
20.10.25 , 20:22 Αυτό είναι το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van
20.10.25 , 20:21 Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου: Σε ένα μοναδικό ντουέτο
20.10.25 , 20:08 Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου  Στρατιώτη
20.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Ιωάννα βρήκε τον μισό γρίφο με Κοινο Συνθετικό- Εσύ;
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Mε αγωγή 600.000 ευρώ απάντησε η Σοφία Πολυζωγοπούλου στον Απόστολο Λύτρα
Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
ΜακΚόναχι: Ο πατέρας μου πέθανε κάνοντας έρωτα -Η αντίδραση της μητέρας του
Βίκυ Χατζηβασιλείου: Μας συστήνει την κούκλα μητέρα της
Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Kαθοριστικά για την υπόθεση της Φοινικούντας θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά αριθμούς τηλεφώνων που ζήτησε και πήρε η Ελληνική Αστυνομία. Ο Μάνος Σωτηρόπουλος μετέδωσε από τη ΓΑΔΑ αποκλειστικές πληροφορίες, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως αυτά τα επτά κινητά τηλέφωνα, θα δώσουν απαντήσεις σε κρυμμένα μυστικά αυτής της περίεργης υπόθεσης. Ίσως προκύψουν και άλλα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία. 

Φοινικούντα: Οι αστυνομικοί θα «διαβάσουν» επτά κινητά τηλέφωνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως συνεργός άλλαζε «πακιστανικά τηλέφωνα». Με απλά λόγια, χρησιμοποιούσε τηλέφωνα που δεν μπορούν να εντοπιστούν. Από μόνο του αυτό το γεγονός δημιουργεί υποψίες και ερωτήματα.

Τα αποτελέσματα της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου θα δώσουν λοιπόν βασικές απαντήσεις και θα φωτίσουν την υπόθεση. 

Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι μετά από μαραθώνια απολογία

Πότε θα «μιλήσουν» τα κινητά 

Οι αστυνομικοί χρειάζονται από 24 έως 48 ώρες για να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα αυτά και να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Την ίδια ώρα, οι αρχές φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να ταυτοποιήσουν κάποιον μυστηριώδη συνεργό που πιθανόν να είναι αυτός που βοήθησε να μεταφερθεί από τη Φοινικούντα στην Αθήνα ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους.

Φοινικούντα: Τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο φερόμενος εκτελεστής

Καλύπτουν οι δύο 22χρονοι κάποιον «εγκέφαλο»;

Για τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει «εγκέφαλος» και πως οι δυο νεαροί δεν έδρασαν μόνοι τους.
Αυτόν φαίνεται να καλύπτουν και δεν λένε κουβέντα για το όπλο και το σκούτερ.

Φοινικούντα: Οι αστυνομικοί θα «διαβάσουν» επτά κινητά τηλέφωνα

Οι τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση / Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα και της Τασούλας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Για τους αστυνομικούς, το κίνητρο φέρεται να είναι οικονομικό και αυτό φαίνεται απο δυο στοιχεία: 

  • Πρώτον, εκτιμάται ότι οι απόπειρες σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έγιναν για να αλλάξει η διαθήκη - πράγμα που συνέβη 
  • Δεύτερον, η εκτέλεση του επιστάτη.

Οι υποψίες της οικογένειας - Ηθικό αυτουργό που έχει χτίσει άλλοθι «βλέπει» η οικογένεια 

Προφανώς δεν περνάει απαρατήρητη και η απόπειρα δολοφονίας κατά του ανιψιού, ο οποίος κινδύνευσε απο τα πυρά.

Φίλη της οικογένειας του άτυχου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ είναι η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία μιλώντας στο Star αποκαλύπτει τις υποψίες της οικογένειας του θύματος.

«Κάποιοι απο την οικογένεια θεωρούν ότι υπάρχει και τρίτο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που θα ήθελε τον θάνατο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το έπραξε αυτό χρησιμοποιώντας τους δυο 22χρονους για να εκτελέσουν και να δημιουργήσει το άλλοθι ώστε να μη φανεί ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός».

Οσα στοιχεία προκύψουν απο τις άρσεις και το νέο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, θα φτάσουν στα χέρια της ανακρίτριας και εκείνη με τη σειρά της θα καλέσει όσους κρίνει για εξηγήσεις.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top