Πρόβα νυφικού για την Αμαλία Κωστοπούλου - Σε διάσημο ατελιέ στο LA

Η αναζήτηση για το τέλειο νυφικό συνεχίζεται και η Αμαλία Κωστοπούλου δε σταματά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες εικόνες και βίντεο από τις προετοιμασίες για τη ρομαντική τελετή που ετοιμάζει με τον αγαπημένο της Jake Medwell στην Ελλάδα.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου βρίσκεται σε μια φάση της ζωής της γεμάτη ενθουσιασμό, αγωνία και ατελείωτη χαρά, καθώς ο γάμος της δεν είναι απλώς μια τυπική στιγμή, αλλά η κορύφωση μιας σχέσης που έχει χτιστεί με αγάπη, εμπιστοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό.

Πρόσφατα, η Αμαλία βρέθηκε σε ένα διάσημο ατελιέ στο Λος Άντζελες, γνωστό για τις μοναδικές vintage νυφικές δημιουργίες του, όπου δοκίμασε εντυπωσιακά σχέδια, ψάχνοντας το νυφικό που θα την κάνει να αισθανθεί ξεχωριστή την ημέρα του γάμου της. Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο στα social media, η 28χρονη έδειξε με κάθε λεπτομέρεια τη διαδικασία της πρόβας, από τα υφάσματα μέχρι τα κοψίματα και τα διακοσμητικά στοιχεία των νυφικών. Η Αμαλία θέλει να βρει κάτι που να συνδυάζει κομψότητα, μοντέρνα γραμμή αλλά και έναν αέρα κλασικής πολυτέλειας.

Δες τις αναρτήσεις της Αμαλίας Κωστοπούλου για το νυφικό:

Η αναζήτηση για το τέλειο νυφικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον πολιτικό γάμο της Αμαλίας με τον Jake Medwell στο Τέξας. Το ζευγάρι επέλεξε μια πολύ προσωπική τελετή στο δημαρχείο, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας και απολαμβάνοντας τη στιγμή μόνοι! Δεν ήθελαν να πάνε ούτε οι γονείς τους! Η νύφη επέλεξε ένα chic λευκό κοστούμι, σε συνδυασμό με λευκό top και ένα διακριτικό νυφικό headpiece για τα μαλλιά, ενώ ο Jake φορούσε ένα πιο casual σύνολο με σκουρόχρωμο παντελόνι και λευκό T-shirt. Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Είμαι η κύρια Medwell για εσένα». Η απλότητα και η ζεστασιά της στιγμής έδειξαν την αυθεντικότητα του ζευγαριού, που θέλησε να γιορτάσει την αγάπη του με τρόπο ιδιωτικό πριν την επίσημη τελετή στην Ελλάδα.

Η μεγάλη, επίσημη τελετή έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο καλοκαίρι στην Ελλάδα, όπου φίλοι, συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τη χαρά τους και να απολαύσουν μια λαμπερή δεξίωση γεμάτη ρομαντισμό και πολυτέλεια. Οι λεπτομέρειες της τελετής παραμένουν προς το παρόν μυστήριο, αλλά η Αμαλία έχει ήδη αποκαλύψει ότι η ατμόσφαιρα θα είναι ρομαντική και προσεγμένη σε κάθε στοιχείο, από τη διακόσμηση μέχρι τα ρούχα και τα αξεσουάρ των καλεσμένων.

Η πρόβα νυφικού δεν είναι απλώς μια δοκιμή ρούχου για την Αμαλία Κωστοπούλου, αλλά μια διαδικασία γεμάτη συναισθήματα και προετοιμασία για την πιο σημαντική μέρα της ζωής της. Κάθε σχέδιο που δοκιμάζει, κάθε συζήτηση με τους σχεδιαστές, κάθε λεπτομέρεια που κοιτάζει στον καθρέφτη αντικατοπτρίζει την αγωνία και τον ενθουσιασμό της να βρει το ιδανικό νυφικό που θα αναδείξει την προσωπικότητά της και θα εκφράσει το στυλ της. Μέσα από τις αναρτήσεις της, οι διαδικτυακοί φίλοι της έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μαζί της κάθε στιγμή της προετοιμασίας, ενώ φυσικά, σχολιάζουν δίνοντάς της τη γνώμη τους!