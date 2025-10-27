Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Το δαντελένιο νυφικό της νύφης, ο στολισμός και το ρομαντικό φιλί

Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό με φόντο τους αμμόλοφους του Τέξας, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ γιόρτασαν τον πολιτικό τους γάμο με ένα υπέροχο πάρτι.

Το νιόπαντρο ζευγάρι υποδέχθηκε περίπου 40 αγαπημένους φίλους σε ένα exclusive dinner για να το γιορτάσουν όλοι μαζί, μόλις δυο εβδομάδες μετά τον πολιτικό γάμο τους στο Δημαρχείο, όπου πήγαν μόνο οι δυο τους.

Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ!

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram της και έγραψε ότι αισθάνεται «ευλογημένη».

Το πάρτι έγινε στον κήπο του σπιτιού τους. Ο στολισμός ήταν λιτός με πολλά λουλούδια. Μεγάλα τραπέζια είχαν στηθεί για να δειπνήσουν όλοι μαζί οι καλεσμένοι, ενώ υπήρχε και μουσική με άφθονα κοκτέιλς και γλυκά. 

Στο κέντρο υπήρχε και μία σκηνή με μικρόφωνα! Εκεί ανέβηκε το ζευγάρι για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους του και να χορέψει τον πρώτο χορό.

Η βραδιά επισφραγίστηκε με άφθονο κέφι, χαμόγελα και μια βαθιά, συγκινητική στιγμή: ένα τρυφερό και ρομαντικό φιλί του ζευγαριού πάνω στη σκηνή, μπροστά στους καλεσμένους τους, το οποίο έγινε viral.

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Στο Τέξας ταξίδεψε και η αδελφή της νύφης, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, η οποία είναι πάντα στο πλευρό της.

Αμαλία Κωστοπούλου: Τι φόρεσε στο πάρτι του πολιτικού της γάμου

Η νύφη έλαμπε μέσα στο λευκό δαντελένιο φόρεμά της, το οποίο έκλεψε την παράσταση. 

Το νυφικό της είχε ψηλή λαιμόκοψη και διακριτική δαντέλα. Ήταν η επιτομή του διαχρονικού bridal chic. 

Αμαλία Κωστοπούλου νύφη

Αμαλία Κωστοπούλου Τι φόρεσε στο party για τον πολιτικό γάμο της

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους - στολισμος

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2025, είχε προχωρήσει στον πολιτικό γάμο στις 10 Οκτωβρίου, επιλέγοντας να πάνε στο Δημαρχείο μόνοι τους, χωρίς γονείς και φίλους.

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Για τον πολιτικό γάμο της κόρης του, ο πατέρας της νύφης, Πέτρος Κωστόπουλος, είχε αποκαλύψει ότι η απόφαση του ζευγαριού να παντρευτούν μόνοι τους ήταν προσωπική επιλογή, κάτι που τον έκανε να χαρεί, καθώς "αυτό γουστάρανε". Παρόλο που βρισκόταν στην Αμερική για να είναι δίπλα στην κόρη του, εξήγησε ότι ο θρησκευτικός γάμος θα γίνει του χρόνου στην Ελλάδα, οπότε: «Θα την καμαρώσω όταν φορέσει το νυφικό στον θρησκευτικό γάμο».

Το ζευγάρι σχεδιάζει ένα μεγάλο πάρτι και στην Ελλάδα για το 2026, επισφραγίζοντας την ευτυχία τους με ένα μεγάλο ελληνικό γλέντι.
Ωστόσο, όπως έχει πει η ίδια θρησκευτικό γάμο δεν μπορούν να κάνουν διότι εκείνη είναι χριστιανή και ο σύζυγός της είναι Εβραίος.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε θρησκευτικό γάμο γιατί εγώ είμαι Χριστιανή κι ο Jake είναι Εβραίος. Αλλά ναι, συνηθίζεται και γενικότερα», είχε απαντήσει χαρακτηριστικά η ίδια στο TikTok. 

Αμαλία Κωστοπούλου Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Το party για τον πολιτικό γάμο τους

 

