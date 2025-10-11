Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ!

Το το τρυφερό φιλί κατά την τελετή

Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε Τον Σύντροφό Της, Τζέικ!
Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Τζέικ Μέντγουελ με πολιτικό γάμο στην Αμερική.

Πέτρος Κωστόπουλος: Στο Τέξας στο πλευρό της κόρης του, Αμαλίας

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Ιnstagram η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο μέσα από το αυτοκίνητο καθοδόν για τον γάμο, αλλά και ένα τρυφερό βίντεο με το φιλί στον αγαπημένο της κατά την τελετή.

αμαλια κωστοπουλου

κωστοπουλου

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ το 2026 θα γίνει ο θρησκευτικός τους γάμος στην Ελλάδα. 

Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο εκατομμυριούχος σύζυγός της Τζέικ Μέντγουελ

Ο Τζεικ Μέντγουελ είναι Αμερικανός επιχειρηματίας και επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων. Είναι συνιδρυτής και εταίρος της 8VC, μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ και το Όστιν του Τέξας. Στην 8VC, είναι υπεύθυνος για τον τομέα του εφοδιασμού και των μεταφορών. Το 2020, ανακηρύχθηκε από το PitchBook ως ο πιο ενεργός επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας εφοδιασμού.

 

 

Πριν από την εργασία του στην 8VC, ο Medwell συνίδρυσε αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων:

The Kairos Society: Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που συνδέει νέους επιχειρηματίες με ηγέτες του κλάδου.

Solé Bicycle Co.: Μια εταιρεία ποδηλάτων που ίδρυσε ενώ ήταν στο κολέγιο.

Humin: Μια εταιρεία λογισμικού για κινητά τηλέφωνα που εξαγοράστηκε από την IAC (μητρική εταιρεία της Tinder).

BATON: Μια εταιρεία τεχνολογίας logistics που εξαγοράστηκε από την Ryder Systems.

Terminal Logistics: Μια εταιρεία υπολογιστικής όρασης και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αποθηκών.

Ο Τζέικ Μέντγουελ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της νότιας Καλιφόρνιας το 2011 και έκτοτε δίνει διαλέξεις για την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Το 2017 συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 Under 30» του Forbes. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, συνίδρυσε την Operation Masks για να βοηθήσει στην παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε ιατρικό προσωπικό.

ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
