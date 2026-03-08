Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αθήνα για τον Ημιμαραθώνιο

Κλειστοί θα είναι σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου, πολλοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2026, αλλά και εξαιτίας συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η Διεύθυνση Τροχαίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής έχει θέσει σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες επηρεάζουν βασικές λεωφόρους και οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, προκειμένου να διεξαχθούν με ασφάλεια οι αγώνες δρόμου.

Η διαδρομή του Ημιμαραθωνίου

Ο Ημιμαραθώνιος διεξάγεται από τις 08:00 έως τις 10:00, με εκκίνηση και τερματισμό στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Η διαδρομή των αθλητών περνά από κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ των οποίων οι οδοί Πανεπιστημίου, Αιόλου, Σταδίου, Φιλελλήνων, καθώς και οι λεωφόροι Βασιλίσσης Αμαλίας, Αθανασίου Διάκου, Αρδηττού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Μεσογείων, πριν οι δρομείς επιστρέψουν στο Σύνταγμα για τον τερματισμό.

Οι υπόλοιποι αγώνες

Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο θα πραγματοποιηθούν και άλλες αθλητικές διοργανώσεις:

11:45 – 12:07: Αγώνας Δρόμου Παιδιού – Γονέα (Family Run) και συμμετοχή των Special Olympics Hellas και ΑμεΑ, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της ΛΑΕΔ και τερματισμό στο Σύνταγμα.

12:15 – 14:10: Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων με εκκίνηση από την πλατεία Συντάγματος και διαδρομή μέσω Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αθανασίου Διάκου, Αρδηττού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ριζάρη, Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημίας, Ιπποκράτους και Πανεπιστημίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων θα εφαρμοστούν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης από τις 07:00 έως περίπου τις 14:00 σε βασικές οδικές αρτηρίες.

Μεταξύ των δρόμων που επηρεάζονται είναι:

• Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

• Πανεπιστημίου

• Σταδίου

• Ακαδημίας

• Σόλωνος

• Φιλελλήνων

• Πατησίων (28ης Οκτωβρίου)

• Γ’ Σεπτεμβρίου

• Μάρνη

• Βασιλίσσης Όλγας

• Λεωφόρος Συγγρού

• Καλλιρρόης

• Αθανασίου Διάκου

• Ηρώδου Αττικού

• Ρηγίλλης

• Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

• Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

• Λεωφόρος Μεσογείων

• Λεωφόρος Αλεξάνδρας

• Λεωφόρος Κηφισίας

Παράλληλα θα ισχύουν περιορισμοί και σε δεκάδες κάθετες οδούς των παραπάνω αξόνων.

Η Τροχαία έχει ορίσει συγκεκριμένα σημεία ελεγχόμενης διέλευσης για τα οχήματα, μεταξύ άλλων στους κόμβους Πατησίων – Αγίου Μελετίου, Βασιλίσσης Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου και Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλέως Γεωργίου.

Εναλλακτικές διαδρομές

Για τη διευκόλυνση των οδηγών προτείνονται εναλλακτικές διαδρομές μέσω των λεωφόρων Αλεξάνδρας, Κηφισίας και Κατεχάκη για την πρόσβαση προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα, ενώ για τα νότια προάστια ενδείκνυνται οι διαδρομές μέσω Πειραιώς, Χαμοστέρνας και Συγγρού ή Βουλιαγμένης.

Συγκεντρώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Την ίδια ώρα, συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Συνδικαλιστικές οργανώσεις και κοινωνικοί φορείς έχουν προγραμματίσει κινητοποιήσεις, με βασικό σημείο συγκέντρωσης την πλατεία Συντάγματος.

Η ΑΔΕΔΥ έχει καλέσει σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 13:00 και πορεία προς το Σύνταγμα, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως το μισθολογικό χάσμα, την εργασιακή ανασφάλεια και τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.

Παράλληλα, συγκέντρωση στο Σύνταγμα έχει προγραμματίσει και η ΠΟΕΔΗΝ, η οποία τονίζει ότι μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων στον χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας είναι γυναίκες που εργάζονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Έκκληση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση στο κέντρο της πόλης κατά τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων και των συγκεντρώσεων, προκειμένου να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα και ταλαιπωρία. Για πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λειτουργεί το Κέντρο Επιχειρήσεων Ημιμαραθωνίου.

