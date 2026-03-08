«Κόλαση» στην Τεχεράνη: Στις φλόγες δεξαμενές πετρελαίου

Πλήγματα από Ισραήλ και ΗΠΑ

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AP Photo Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νυχτερινές πολεμικές επιχειρήσεις στην Τεχεράνη προκάλεσαν φωτιά σε τουλάχιστον 30 δεξαμενές πετρελαίου.
  • Η επίθεση αποδόθηκε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.
  • Οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων.
  • Ο επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων δήλωσε ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο.
  • Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «κόλαση φωτιάς» από Ιρανούς αξιωματούχους.

»Κόλαση φωτιάς» στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια νυχτερινών πολεμικών επιχειρήσεων.

Εκρήξεις σε δεξαμενές πετρελαίου στην Τεχεράνη  (AP Photo Vahid Salemi) 

Τουλάχιστον 30 δεξαμενές πετρελαίου και εγκαταστάσεις επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος, με την επίθεση να προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Στις φλόγες η Τεχεράνη και το Ισφαχάν – Βομβαρδίζονται ανηλεώς

Τα πέντε αυτά σημεία «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

Εκρήξεις με νεκρούς στην Τεχεράνη - Χτυπήθηκε και η κρατική τηλεόραση

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΧΕΡΑΝΗ
 |
ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΤΕΧΕΡΑΝΗ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
