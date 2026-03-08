Επαναπατρίσθηκαν ακόμη 538 Έλληνες από χώρες του Κόλπου

Από Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.03.26 , 10:59 Επαναπατρίσθηκαν ακόμη 538 Έλληνες από χώρες του Κόλπου
08.03.26 , 10:46 Μητσοτάκης για Ημέρα της Γυναίκας: Η ισότητα να γίνει βίωμα
08.03.26 , 10:44 Χώρισαν Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος Μετά Από 7 Χρόνια
08.03.26 , 10:28 Φέρνει νέο Ζαφείρη ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ λόγω... Μυστακίδη
08.03.26 , 09:57 «Κόλαση» στην Τεχεράνη: Στις φλόγες δεξαμενές πετρελαίου
08.03.26 , 09:30 Σε απόσταση ασφαλείας: Δείτε την ταινία on demand μέχρι τo Σάββατο 21/3
08.03.26 , 09:11 Ιράν: Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου – Νεκροί σε Ντουμπάι-Κουβέιτ
08.03.26 , 09:05 Fiat Grande Panda Hybrid 110 PS: Δοκιμάζουμε το νέο μοντέλο
08.03.26 , 09:03 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Επτά γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο
08.03.26 , 08:47 Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αθήνα για τον Ημιμαραθώνιο
08.03.26 , 08:14 Σεισμός 5,6 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Θεσπρωτία
08.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Μαρτίου
07.03.26 , 23:45 Ισραηλινή επίθεση με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
07.03.26 , 22:56 Απειλή με χειροβομβίδες έξω από ΓΑΔΑ:«Μου είπε "θα με δεις στην τηλεόραση"»
07.03.26 , 21:30 Ντουμπάι: Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πύραυλου που αναχαιτίστηκε
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Μπουρδούμης για Δροσάκη: «Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο»
Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη
Κυκλοφόρησαν νέα συλλεκτικά κέρματα των 2 και 5 ευρώ!
Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση/ Σ. Δημητρόπουλος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επαναπατρίσθηκαν 538 Έλληνες και μέλη οικογενειών τους από χώρες του Κόλπου.
  • 90 Έλληνες από Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν έφτασαν στην Αθήνα με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.
  • 448 Έλληνες από Ντουμπάι έφτασαν με ειδική πτήση της Emirates.
  • Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.
  • Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε ετοιμότητα για βοήθεια σε Έλληνες πολίτες στην Μέση Ανατολή.

Ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια το βράδυ του Σαββάτου 7 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!
 

Συγκεκριμένα:

•        90 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονταν στο Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, έφτασαν στην Αθήνα από το Dammam της Σαουδικής Αραβίας με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ, το Κουβέιτ και την Ντόχα.

•        448 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση της Emirates, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Άμπου Ντάμπι.


Βάσια Λόη: Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι με τους δύο γιους της η παρουσιάστρια

Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

 Υπενθυμίζει επίσης ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΙ
 |
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ
 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
 |
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top