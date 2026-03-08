Ιρλανδική απόδραση για την Ελένη Μενεγάκη –Πόζες και βόλτες στο Δουβλίνο

Ταξίδι στη Βόρεια Ευρώπη για την παρουσιάστρια

08.03.26 , 11:27 Ιρλανδική απόδραση για την Ελένη Μενεγάκη –Πόζες και βόλτες στο Δουβλίνο
Όλα όσα είπε η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο για τη φημολογούμενη τηλεοπτική της επιστροφή
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στην Ιρλανδία, απολαμβάνοντας στιγμές στο Δουβλίνο.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες από την εξερεύνησή της στα γραφικά σημεία της πόλης στα social media.
  • Φωτογραφήθηκε ντυμένη σαν Λεπρικόν, τον μυθολογικό χαρακτήρα της Ιρλανδίας.
  • Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της.
  • Απάντησε με χιούμορ σε ερωτήσεις για την τηλεοπτική της επιστροφή στο αεροδρόμιο.

Η Ελένη Μενεγάκη πραγματοποίησε ένα ακόμη ταξίδι στο εξωτερικό, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν προορισμό στη Βόρεια Ευρώπη. Η ίδια βρέθηκε στην πανέμορφη Ιρλανδία, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και εξερεύνησης σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές και ζωντανές πόλεις της χώρας, το Δουβλίνο.

 

Η παρουσιάστρια, που το τελευταίο διάστημα φαίνεται να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε ταξίδια και μικρές αποδράσεις στο εξωτερικό, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βόλτα της στην ιρλανδική πρωτεύουσα. Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, έδειξε εικόνες από τα γραφικά σημεία της πόλης, τα ιστορικά κτίρια και τους δρόμους που χαρακτηρίζονται από τη μοναδική ατμόσφαιρα της περιοχής.

«Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στον ANT1»

Με εμφανώς καλή διάθεση, η Ελένη Μενεγάκη περπάτησε σε διάφορα γνωστά σημεία του Δουβλίνου, φωτογραφήθηκε σε χαρακτηριστικά τοπόσημα και δεν δίστασε να υιοθετήσει και ένα πιο παιχνιδιάρικο ύφος σε ορισμένες από τις φωτογραφίες της. Σε κάποιες από αυτές εμφανίζεται ντυμένη σαν Λεπρικόν, τον γνωστό μυθολογικό χαρακτήρα της ιρλανδικής λαϊκής παράδοσης, που αποτελεί σύμβολο της χώρας και συνδέεται με την τύχη και τους θρύλους της Ιρλανδίας.

Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν χιλιάδες likes μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ πολλοί από τους ακόλουθούς της έσπευσαν να σχολιάσουν με ενθουσιασμό τις φωτογραφίες της. Οι θαυμαστές της δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους τόσο για τον προορισμό όσο και για τη χαλαρή και χαρούμενη διάθεση που φαινόταν να έχει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της.

Μενεγάκη: «Θα τη δούμε με κάτι βραδινό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της»

Η ίδια συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια σύντομη αλλά χαρακτηριστική λεζάντα, γράφοντας: «Ιρλανδική απόδραση», αφήνοντας έτσι τους διαδικτυακούς της φίλους να πάρουν μια μικρή γεύση από το ταξίδι της και τις όμορφες στιγμές που πέρασε στην Ιρλανδία. Με τον τρόπο αυτό, η παρουσιάστρια απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι απολαμβάνει να μοιράζεται με το κοινό της εικόνες από τις προσωπικές της στιγμές και τα ταξίδια της σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου.

 

Πώς απάντησε στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής της επιστροφής;

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star συνάντησε την «ωραία Ελένη» στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τη ρώτησε για τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

Η Μενεγάκη για την επιστροφή της: «Είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε λαμπερή και ευδιάθετη, απαντώντας με χιούμορ και χαμόγελο, απευθυνόμενη στη δημοσιογράφο της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star: «Καλημέρα σας! Είμαι πολύ καλά. Εσύ είσαι καινούργια στην τηλεόραση; Σε βλέπω γιατί είσαι μικρό κορίτσι. Καλή σταδιοδρομία».

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
