Φέρνει νέο Ζαφείρη ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ λόγω... Μυστακίδη

Η παρουσία του Αριστοτέλη Μυστακίδη έχει αλλάξει ήδη την καθημερινότητα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο ισχυρός άνδρας του μπασκετικού τμήματος μπήκε δυναμικά στο πρότζεκτ, δείχνοντας από νωρίς ότι θέλει να ανεβάσει τον σύλλογο επίπεδο. Οι εξελίξεις στο μπάσκετ δεν περνούν απαρατήρητες ούτε από το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟK. Η κινητικότητα και οι υψηλοί στόχοι που μπαίνουν στην ΚΑΕ ανεβάζουν αναπόφευκτα τον πήχη και στο ποδόσφαιρο, δημιουργώντας ένα κλίμα γενικότερης φιλοδοξίας στον οργανισμό.

Ήδη έκανε αίσθηση η μεταγραφή τού Ζαφείρη με ποσό που έφτασε περίπου τα 11 εκατ. ευρώ. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να αρνηθεί μια πρόταση που θα ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2026 για τον Κωνσταντέλια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

