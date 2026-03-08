Φέρνει νέο Ζαφείρη ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ λόγω... Μυστακίδη

«Θρίλερ» με Κωνσταντέλια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.03.26 , 10:59 Επαναπατρίσθηκαν ακόμη 538 Έλληνες από χώρες του Κόλπου
08.03.26 , 10:46 Μητσοτάκης για Ημέρα της Γυναίκας: Η ισότητα να γίνει βίωμα
08.03.26 , 10:44 Χώρισαν Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος Μετά Από 7 Χρόνια
08.03.26 , 10:28 Φέρνει νέο Ζαφείρη ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ λόγω... Μυστακίδη
08.03.26 , 09:57 «Κόλαση» στην Τεχεράνη: Στις φλόγες δεξαμενές πετρελαίου
08.03.26 , 09:30 Σε απόσταση ασφαλείας: Δείτε την ταινία on demand μέχρι τo Σάββατο 21/3
08.03.26 , 09:11 Ιράν: Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου – Νεκροί σε Ντουμπάι-Κουβέιτ
08.03.26 , 09:05 Fiat Grande Panda Hybrid 110 PS: Δοκιμάζουμε το νέο μοντέλο
08.03.26 , 09:03 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Επτά γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο
08.03.26 , 08:47 Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αθήνα για τον Ημιμαραθώνιο
08.03.26 , 08:14 Σεισμός 5,6 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Θεσπρωτία
08.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Μαρτίου
07.03.26 , 23:45 Ισραηλινή επίθεση με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
07.03.26 , 22:56 Απειλή με χειροβομβίδες έξω από ΓΑΔΑ:«Μου είπε "θα με δεις στην τηλεόραση"»
07.03.26 , 21:30 Ντουμπάι: Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πύραυλου που αναχαιτίστηκε
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Μπουρδούμης για Δροσάκη: «Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο»
Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη
Κυκλοφόρησαν νέα συλλεκτικά κέρματα των 2 και 5 ευρώ!
Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: sportdog.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση/Α. Νικολόπουλος
Ζαφείρης Κωνσταντέλιας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παρουσία του Αριστοτέλη Μυστακίδη έχει αλλάξει ήδη την καθημερινότητα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο ισχυρός άνδρας του μπασκετικού τμήματος μπήκε δυναμικά στο πρότζεκτ, δείχνοντας από νωρίς ότι θέλει να ανεβάσει τον σύλλογο επίπεδο. Οι εξελίξεις στο μπάσκετ δεν περνούν απαρατήρητες ούτε από το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟK. Η κινητικότητα και οι υψηλοί στόχοι που μπαίνουν στην ΚΑΕ ανεβάζουν αναπόφευκτα τον πήχη και στο ποδόσφαιρο, δημιουργώντας ένα κλίμα γενικότερης φιλοδοξίας στον οργανισμό. 

Ήδη έκανε αίσθηση η μεταγραφή τού Ζαφείρη με ποσό που έφτασε περίπου τα 11 εκατ. ευρώ. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να αρνηθεί μια πρόταση που θα ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2026 για τον Κωνσταντέλια. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΟΚ
 |
XΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
 |
SPORTDOG
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top