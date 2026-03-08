Μητσοτάκης για Ημέρα της Γυναίκας: Η ισότητα να γίνει βίωμα

Τι ανέφερε για προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο και ενδοοικογενειακή βία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.03.26 , 10:59 Επαναπατρίσθηκαν ακόμη 538 Έλληνες από χώρες του Κόλπου
08.03.26 , 10:46 Μητσοτάκης για Ημέρα της Γυναίκας: Η ισότητα να γίνει βίωμα
08.03.26 , 10:44 Χώρισαν Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος Μετά Από 7 Χρόνια
08.03.26 , 10:28 Φέρνει νέο Ζαφείρη ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ λόγω... Μυστακίδη
08.03.26 , 09:57 «Κόλαση» στην Τεχεράνη: Στις φλόγες δεξαμενές πετρελαίου
08.03.26 , 09:30 Σε απόσταση ασφαλείας: Δείτε την ταινία on demand μέχρι τo Σάββατο 21/3
08.03.26 , 09:11 Ιράν: Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου – Νεκροί σε Ντουμπάι-Κουβέιτ
08.03.26 , 09:05 Fiat Grande Panda Hybrid 110 PS: Δοκιμάζουμε το νέο μοντέλο
08.03.26 , 09:03 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Επτά γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο
08.03.26 , 08:47 Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αθήνα για τον Ημιμαραθώνιο
08.03.26 , 08:14 Σεισμός 5,6 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Θεσπρωτία
08.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Μαρτίου
07.03.26 , 23:45 Ισραηλινή επίθεση με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
07.03.26 , 22:56 Απειλή με χειροβομβίδες έξω από ΓΑΔΑ:«Μου είπε "θα με δεις στην τηλεόραση"»
07.03.26 , 21:30 Ντουμπάι: Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πύραυλου που αναχαιτίστηκε
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου 2026 - Νωρίτερα θα μπουν τα χρήματα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Μπουρδούμης για Δροσάκη: «Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο»
Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη
Κυκλοφόρησαν νέα συλλεκτικά κέρματα των 2 και 5 ευρώ!
Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει την ανάγκη για ισότητα των φύλων στην Ημέρα της Γυναίκας, προβάλλοντας την πρόοδο από το 2019.
  • Η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί στο μισό και η απασχόληση τους έχει αυξηθεί κατά 10 μονάδες.
  • Προβλέπεται επίδομα γέννησης έως 3.500 ευρώ και 9 μήνες άδεια μητρότητας για μητέρες.
  • Η κυβέρνηση επενδύει στην πρόληψη με δωρεάν εξετάσεις για καρκίνο και υποστηρίζει θύματα βίας μέσω 67 δομών και της εθνικής γραμμής SOS 15900.
  • Η Ελλάδα στοχεύει σε νομική ισότητα μέχρι το 2026, αλλά απαιτούνται περισσότερες δράσεις για την πραγματική ισότητα.

«Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γίνεται, κάθε χρόνο, σημείο συνάντησης των κατακτήσεών μας με τον στόχο να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα. Ανατρέποντας τα πολλά ακόμα ορατά και αόρατα εμπόδια που παραμένουν. Δημιουργώντας ευκαιρίες στην εργασία κι ενισχύοντας τη συμμετοχή της γυναίκας στη λήψη αποφάσεων. Στηρίζοντας κάθε επιλογή στην οικογένεια και δείχνοντας μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία. Όπως και αναγνωρίζοντας την ισότητα όχι μόνο ως κοινωνική επιταγή. Αλλά και ως μοχλό συλλογικής ευημερίας», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας.

 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Επτά γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο

Επισημαίνει ότι από το 2019, η πρόοδος της πατρίδας μας σε αυτόν τον τομέα είναι, μεγάλη. «Σήμερα, η ανεργία των γυναικών έχει πέσει στο μισό και η απασχόλησή τους έχει αυξηθεί κατά 10 μονάδες. Οι μητέρες λαμβάνουν, πλέον, επίδομα γέννησης μέχρι και 3.500 ευρώ, έχοντας άδεια 9 μηνών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν φοροελαφρύνσεις για κάθε παιδί με απαλλαγές από το τεκμαρτό εισόδημα. Και όλο και περισσότερες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

«Ενθαρρύνουμε, ταυτόχρονα, τη γυναίκα-επιχειρηματία και φροντίζουμε για την εξάλειψη των διακρίσεων σε όλα τα πεδία. Ήδη, δεκάδες χιλιάδες κρατικοί λειτουργοί και στελέχη εταιρειών επιμορφώνονται σε θέματα διαφορετικότητας. Ενώ με την καθιέρωση του ειδικού «σήματος ισότητας» επιβραβεύουμε τις εταιρείες που κάνουν πράξη την ίση μεταχείριση, τις ίσες ευκαιρίες και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, όπως και τις πρόνοιες εναντίον της παρενόχλησης» συμπληρώνει.

3+1 ιδέες για να γιορτάσετε με τις φίλες σας την Ημέρα της Γυναίκας!

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση επενδύει, στην πρόληψη με τις δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας. «Πρωτοβουλίες που σώζουν ζωές. Και, βέβαια, στεκόμαστε δίπλα στην πιο ευάλωτη γυναίκα, απλώνοντας ισχυρό δίχτυ προστασίας για τα θύματα βίας: με 67 δομές σε όλη τη χώρα και με την εθνική γραμμή SOS 15900 που δέχθηκε 6.700 κλήσεις μόνο το 2025. Με 63 γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στην αστυνομία. Και με το Panic Button το οποίο εγκαθίσταται, πλέον, κάθε χρόνο, στα κινητά περίπου 5.000 γυναικών» αναφέρει.

«Είναι δράσεις που απαντούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ακόμη οι Ελληνίδες σε πολλά επίπεδα. Προσπάθειες, ωστόσο, που ταυτόχρονα γίνονται και μέτρο της ανάγκης να συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση. Γιατί μπορεί η Ελλάδα του 2026 να είναι μεταξύ των μόλις 14 κρατών του κόσμου που εγγυώνται απόλυτη νομική ισότητα, ανερχόμενη σταθερά στους διεθνείς δείκτες ισότητας. Όμως οι νίκες αυτές δεν αρκούν. Αντίθετα, γίνονται κίνητρα για να κερδηθεί ο πόλεμος. Με βήματα υπέρ της γυναίκας που πρέπει να γίνουν άλματα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στις γυναίκες και όχι μόνο. Γιατί η υπόθεσή τους μάς αφορά όλους!» καταλήγει ο πρωθυπουργός.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
 |
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
 |
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top