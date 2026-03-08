Ανησυχία για τον ελληνικό τουρισμό λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Η νέα περίοδος έντασης στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν επαναφέρει εύλογες ανησυχίες για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε έναν από τους πλέον ευαίσθητους και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας: τον τουρισμό. Οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς και οι εκτιμήσεις των φορέων του κλάδου χαρακτηρίζονται από συγκρατημένη αισιοδοξία, με το επιχείρημα ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει πλέον αποκτήσει σημαντική ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr