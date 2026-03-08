Ανησυχία για τον ελληνικό τουρισμό λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς

Οικονομια
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανησυχίες για τον ελληνικό τουρισμό λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, κυρίως στο Ιράν.
  • Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν τον τουριστικό τομέα, έναν από τους πιο ευαίσθητους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
  • Αγορά και φορείς του τουρισμού εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε εξωγενείς κρίσεις.

Η νέα περίοδος έντασης στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν επαναφέρει εύλογες ανησυχίες για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε έναν από τους πλέον ευαίσθητους και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας: τον τουρισμό. Οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς και οι εκτιμήσεις των φορέων του κλάδου χαρακτηρίζονται από συγκρατημένη αισιοδοξία, με το επιχείρημα ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει πλέον αποκτήσει σημαντική ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  

