Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι: Μία μοναδική παράσταση στις 22/3

Μετά από συνεχόμενα SOLD OUT και την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού η αγαπημένη Παιδική Θεατρική Παράσταση “Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι” συνεχίζει την θριαμβευτική της πορεία και ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή παράσταση σε έναν από τους πιο γνωστούς Θεατρικούς Χώρους της Αθήνας στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 17.00 .





Η παράσταση της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ της Γιώτας Τζουάνη , που παρουσιάζεται με μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Αυλαία στον Πειραιά , έχει καταφέρει να κερδίσει μικρούς και μεγάλους θεατές , σημειώνοντας συνεχόμενα SOLD OUT και δημιουργώντας ένα πραγματικό θεατρικό γεγονός για την ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ.



Με χιούμορ , φαντασία , μουσική και έντονη Διαδραστικότητα με τα παιδιά , το κλασικό παραμύθι ζωντανεύει στην σκηνή , με τρόπο που ενθουσιάζει το κοινό , μεταφέροντας τα παιδιά στον Μαγικό Κόσμο της Χιονάτης και των 7 αξιαγάπητων Νάνων.

Μετά την μεγάλη επιτυχία η παράσταση ταξιδεύει για 1 ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 17.00 σε κείμενο και σκηνοθεσία της Γιώτας Τζουάνη





Μια θεατρική εμπειρία γεμάτη γέλιο , περιπέτεια ,τραγούδι και συμμετοχή των παιδιών , που μεταφέρει στην σκηνή τα διαχρονικά μηνύματα της Φιλίας , της Καλοσύνης και της Αγάπης.

Η επιτυχία της παράστασης επιβεβαιώνει πως όταν το θέατρο συναντά την φαντασία και την αληθινή επαφή με τα παιδιά , δημιουργείται μια εμπειρία που μικροί και μεγάλοι θέλουν να ζήσουν ξανά και ξανά.



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ



Η πιο αστεία , τρυφερή και Διαδραστική Χιονάτη που έγινε ποτέ και υπόσχεται να μαγέψει μικρούς και μεγάλους !

Η Σκηνοθέτης Γιώτα Τζουάνη με την χαρακτηριστική θεατρική ματιά της , δημιουργεί μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσει κανείς !

Μία Σύγχρονη και γεμάτη χρώμα Διασκευή του Κλασσικού Παραμυθιού που υπόσχεται να μαγέψει Μικρούς και Μεγάλους…

“ Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι “ είναι ένας σύγχρονος , κεφάτος και γεμάτος φαντασία θησαυρός για όλη την οικογένεια !

Οι 7 Νάνοι δεν είναι απλώς νάνοι , είναι χαρακτήρες γεμάτοι χιούμορ , συναισθήματα και μοναδικότητα.

Ο Σοφός , ο Γκρινιάρης , ο Συναχωμένος ,ο Ντροπαλός, ο Χαρούμενος , ο Υπναράς και ο Χαζούλης.

Όταν συναντούν την Χιονάτη , μια γλυκιά και θαρραλέα κοπέλα , ξεκινά μια ξεκαρδιστική συγκατοίκηση γεμάτη μαθήματα ζωής !

Μια παράσταση με την υπογραφή της σκηνοθέτιδας Γιώτας Τζουάνη

Με εμπειρία στην σκηνή και αγάπη για το Παιδικό Θέατρο , η Σκηνοθέτης Γιώτα Τζουάνη δίνει στην παράσταση την δική της καλλιτεχνική σφραγίδα.



Πλούσιοι διάλογοι , χιούμορ για μικρούς και μεγάλους, δράση , διαδραστικές στιγμές κι ένα παιδαγωγικό υπόβαθρο , συνθέτουν μια παράσταση που κερδίζει από το πρώτο λεπτό.

Η Ιστορία της Χιονάτης και των 7 ΝΑΝΩΝ, του Σοφού , του Αστείου και άλλων Μοναδικών Χαρακτήρων με ξεχωριστές ιδιότητες ,αποκτά μια νέα Διάσταση. Αυτή την φορά , το Παραμύθι γεμίζει Γέλιο , Δράση και Διαδραστικά Στοιχεία με τα παιδιά , να συμμετέχουν ενεργά και να ζωντανεύουν την Μαγεία της Σκηνής…..

Ο Πρίγκιπας , ένας ήρωας με καρδιά γεμάτη Αγάπη και Αφοσίωση , θα αναλάβει τον ρόλο του Σωτήρα με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Το φιλί του , αναπόσπαστο μέρος της παράστασης , είναι αυτό που θα ξυπνήσει την Χιονάτη και θα φέρει την ευτυχία σε όλους τους ήρωες….

Η Παράσταση προάγει αξίες όπως η Φιλία , η Συνεργασία και η Αλληλεγγύη , ενώ προσφέρει στο κοινό μια αξέχαστη εμπειρία με Χορό Τραγούδι και απίστευτο Γέλιο….

Παιδαγωγική Διάσταση της Παράστασης: Η Παράσταση ενσωματώνει στοιχεία που προάγουν την Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη των παιδιών όπως :

• Η Αξία της Συνεργασίας και της Φιλίας : Οι χαρακτήρες διδάσκουν τη σημασία της Συνεργασίας και της Στήριξης μεταξύ φίλων, προσφέροντας ένα πρότυπο ενότητας….

• Η Ενίσχυση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης : Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσω των Ηρώων της ιστορίας , ενώ βιώνουν την Δύναμη της Αγάπης και της Φροντίδας…

• Διαδραστικά Στοιχεία και Συμμετοχή του Κοινού : Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην Δράση , ενισχύοντας την ικανότητά τους για Συνεργασία και Δημιουργικότητα….

• Η Ενδυνάμωση και ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης : Οι χαρακτήρες ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών , καθώς τονίζεται η αξία του κάθε ατόμου και η μοναδικότητά του….

• Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της Φαντασίας μέσα από την Συμμετοχή των παιδιών στην Δράση

• Ευκαιρία για Δραστηριότητες πριν και μετά την παράσταση προτείνεται για συνοδευτικό παιδαγωγικό υλικό.

• Τα παιδιά γίνονται κομμάτι της ιστορίας, βοηθούν τη Χιονάτη , παίζουν με τους Νάνους , τραγουδούν και γελούν με την καρδιά τους.

Το Παιδικό Θέατρο πρέπει να είναι Ζωντανό , Διαδραστικό και αξέχαστο !

Η Παράσταση υπόσχεται :

• Δράση γέλιο , τρυφερότητα και Χιούμορ για όλη την οικογένεια

• Διαδραστική Συμμετοχή του Κοινού , με τα παιδιά να γίνονται μέρος της ιστορίας.

• Συναρπαστικά μηνύματα για την Αγάπη , την Φιλία και την αξία της Συνεργασίας.

• Ένα Παραμύθι που συνδυάζει την Κλασσική Μαγεία με την Σύγχρονη Αφήγηση. 7 ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ για να την δείτε ξανά και ξανά

«Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι» είναι η απόδειξη πως το παραμύθι μπορεί να γίνει παράσταση ….και να αγγίξει καρδιές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : H ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ EINAI ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ( ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ) ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

Γίνονται κατόπιν προγραμματισμού ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ για ΣΧΟΛΕΙΑ

• Στο ΤΕΛΟΣ κάθε παράστασης ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ μαζί τους ………και τους μοιράζουν…….ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ …..

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές:

Κείμενο, Διασκευή, Σκηνοθεσία: ΓΙΩΤΑ ΤΖΟΥΑΝΗ

Βοηθός Σκηνοθέτη: ΡΙΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ

Σκηνικά: ΜΑΡΣΩ ΦΙΛΗ

Χορογραφίες : G.T

ΠΑΙΖΟΥΝ :

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ

ΜΑΡΣΩ ΦΙΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΗΣ

ΡΙΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ

ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΚΟΝΤΟΣΑΚΟΥ

ΝΙΚΟΛ ΑΝΟΙΚΤΟΜΑΤΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΘΗ

ΝΙΚΟΛ ΙΑΚΩΒΑΚΗ

ΣΟΦΙΛΕΝΙΑ ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

Φιλική Συμμετοχή : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ήχος-Φώτα : ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Video - Trailer - Φωτογραφίες : ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΛΟΟΥ

Κουστούμια : KRISTINA SPAHILLARI

Στίχοι-Μουσική : ΓΙΩΤΑ ΤΖΟΥΑΝΗ

Ενορχήστρωση : ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ

Διάρκεια: 90 Λεπτά (με διάλειμμα)

Ημέρα & ώρα παράστασης: ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ στις 17.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

• Γενική Είσοδος: 10€

• Ειδικές τιμές (Συνταξιούχοι, Άνεργοι , Ομαδικά , Φοιτητές κλπ): 8 €

• Για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΔΗΜΟΥΣ , ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ στο τηλέφωνο 6956026273

Εισιτήρια online https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-xionati-oi-7-nanoi/

Παραγωγή: ΝΕΑ ΑΥΛΑΙΑ