 Fiat Grande Panda Hybrid 110 PS: Δοκιμάζουμε το νέο μοντέλο

Μας δόθηκε η ευκαιρία μα δοκιμάσουμε το ολοκαίνουργιο μικρό FIAT με την ονομασία Grande Panda ένα μοντέλο με μοναδικό στυλ και πολυδιάστατο χαρακτήρα . Με B-SUV εμφάνιση και αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό FIAT Panda της πρώτης γενιάς, το Grande Panda επιβεβαιώνει το χαρακτηρισμό «SUV πόλης». Λίγες ημέρες συμβίωσης μαζί του και μάλιστα στην υβριδική του έκδοση, μας έκανε να εκτιμήσουμε τα προσόντα ενός αυτοκινήτου που μπορούμε να πούμε ότι δικαιούται μια εκλεκτή θέση στην ιστορία της αυτοκίνησης .



Οι Ιταλοί ξέρουν να σχεδιάζουν αυτοκίνητα και δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποί της στο Centro Stile της Fiat, στο Τορίνο, να μην τα καταφέρουν με το ολοκαίνουργιο Grande Panda, οι αναλογίες του οποίου μας πρώτο Pandάκι του 1980 που μάλιστα έβγαινε και τετρακίνητο. Σκέψη που σκέπτονται να ακολουθήσουν στο μέλλον και με το νέο μοντέλο.

Για να μην μπερδεύεστε το Grande δεν είναι ο μεγάλος αδελφός του Panda ,που τώρα κυκλοφορεί ως Pandina με πλούσιο εξοπλισμό, αλλά είναι ένα εντελώς νέο μοντέλο, που «πατάει» πάνω στη νέα πλατφόρμα της Stellantis, με την κωδική ονομασία Smart Car. Πάνω στην ίδια πλατφόρμα «πατάνε» τα ολοκαίνουργια Citroen C3 και C3 Aircross.

Μάλιστα στην έκδοση La Prima η οποία διαθέτει ράγες οροφής και πανέμορφες ζάντες είναι διαίτερα ξεχωριστό. Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας παραπέμπουν σε gaming pixel και ταιριάζουν απίστευτα με την κάθετη μάσκα. Ένα «πρόσωπο» το οποίο παραπέμπει καθαρά στο Panda πρώτης γενιάς με την κάθετη μάσκα και τα τετράγωνα φωτιστικά σώματα.

Τα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος προσδίδουν έναν περιπετειώδη χαρακτήρα. Οι Ιταλοί σχεδιαστές φρόντισαν να έχουν την ονομασία PANDA αναγράφεται περήφανα με ανάγλυφα κεφαλαία γράμματα ...παντού. Μέχρι και στις πλαϊνές πόρτες, αλλά και στην πέμπτη πόρτα.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα τρισδιάστατα φωτιστικά σώματα τα οποία εξέχουν από το αμάξωμα και δείχνουν κάπως ευάλωτα και εκτεθειμένα.Με διαστάσεις 3.999 x 1.763 x 1.585 (ή 1.629 χλστ. με ράγες οροφής), και απόσταση από το έδαφος 182χλστ. το νέο Grande Panda κλέβει... ματιές.





Περνώντας στο εσωτερικό... και κλείνοντας την πόρτα με στιβαρό ήχο, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις να κάνεις με μια γεροδεμένη και ποιοτική κατασκευή παρά τα σκληρά πλασστικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στο ταμπλό.Το τελευταίο έχει οριζόντια σχεδίαση η οποία παραπέμπει στη γνωστή πίστα της οροφής του εργοστασίου Lingotto.

Δυναμικό και πολύχρωμο, το εσωτερικό του ενσωματώνει υλικά που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από ανακυκλωμένα υλικά. Το ταμπλό είναι επενδεδυμένο με ύφασμα που περιέχει έως και 30% πραγματικές ίνες μπαμπού.Κατασκευασμένο από μπαμπού είναι και το πορτάκι στο ντουλαπάκι που είναι μπροστά από τον συνοδηγό.

Ταυτόιχρονα τα έξυπνα Easter Eggs στη σχεδίαση των φώτων και των πλαστικών επιφανειών αποτίνουν φόρο τιμής στην ιστορία της Fiat.Έτσι σε κάθε Grande Panda έχουν χρησιμοποιηθεί 140 χάρτινες ανακυκλωμένες συσκευασίες υγρών, συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο το 80% που αποτελείται από χαρτόνι αλλά και το 20% που αποτελείταιπό μη ανακυκλώσιμο πλαστικό και αλουμίνιο. Το συγκεκριμένο υλικό κατά κανόνα πετιέται, ωστόσο στην περίπτωση του Grande Panda είναι αυτό που κρύβεται πίσω από τα μπλε πλαστικά της καμπίνας.





Διαθέτει επίσης hi tech τεχνολογία που περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”με παραμετροποιήσεις όπου εμφανίζονται οι ενδείξεις του υβριδικού συστήματος και η φόρτιση της μπαταρίας .Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει η κεντρική οθόνη αφής 10,25”, ενώ στην βαση της κονσόλας εντοπίζουμε την επιφάνεια ασύρματης φόρτισης συσκευών και άλλες θύρες USB-C.

Στην οθόνη αφής 10,25’’ για την ψυχαγωγία σας, όπου μπορείτε όχι μόνο απολαμβάνετε μουσική, αλλά και να προβάλετε ασύρματα τις λειτουργίες του smartphone σας. Κατεβάζοντας την εφαρμογή της Fiat, μπορείτε να διαχειρίζεστε εξ αποστάσεως το άνοιγμα / κλείσιμο ων θυρών, να εντοπίζετε το όχημα και πολλά ακόμη. Ο εσωτερικός φωτισμός είναι προσεγμενος και οι λεπτομέρειες στο ταμπλό και τους αεραγωγούς, είναι εμφανείς με κίτρινο χρώμα.



Από πλευράς εξοπλισμού διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού όπως ενεργό φρενάρισμα, διατήρηση στην λωρίδα, έλεγχο απόσπασης προσοχής του οδηγού και ειδοποίηση για ασφαλές άνοιγμα των θυρών. Η κάμερα οπισθοπορείας διαθέτει ευκρίνεια και αποδείχθηκε πολύτιμος σύμμαχος στο παρακάρισμα στα στενά της πόλης.



Το Grande Panda εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τους εσωτερικούς χώρους και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα από τα πιο ευρύχωρα αυτοκίνητα της κατηγορίας του με τα καθίσματα να προσφέρουν άνεση και καλή στήριξη.

Οι πίσω πιβάτες έχουν διαθέσιμα 14,5 εκατοστά αέρα για τα γόνατα και 6,5 εκατοστά αέρα για τα κεφάλια τους, με το εσωτερικό πλάτος να είναι στα 1.345 χλστ.). Έτσι επιβάτες με ύψος που ξεπερνά το 1,80 μέτρα δεν θα συναντήσουν προβλήματα όταν φιλοξενηθούν στα πίσω διαιρούμενα καθίσματα.

Για τις αποσκευές τους υπάρχουν διαθέσιμα 412 λίτρα (έως και 1.366 λίτρα) τιμές που καλύπτουν όχι μόνο τις καθημερινές ανάγκες με ψώνια σε σούπερ μάρκετ αλλά και μετακινήσεις εκτός πόλης. Στην χωρητικότητα του αυτοκινήτου προσθέστε και 13 λίτρα αποθηκευτικών χώρων στο εσωτερικό που ανεβάζουν την πρακτικότητα.



Το Grande υβριδικό σύνολο που εξασφαλίζει επιδόσεις και οικονομία καυσίμου. Κινείται από ένα καινοτόμο υβριδικό σύστημα που αποτελείται από τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων PureTech ισχύος 100 ίππων και ηλεκτρικό κινητήρα 21 ίππων .Ο κινητήρας βενζίνης διαθέτει τούρμπο με πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας (VGT) και καδένα χρονισμού για αυξημένη αξιοπιστία. Λειτουργεί στο θερμοδυναμικό κύκλο Miller για να έχει τη μέγιστη αποδοτικότητα.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας τροφοδοτείται από μπαταρία 48V με ενεργειακή χωρητικότητα 0,876 kWh. Ο συγκεκριμένος κινητήρας βρίσκεται ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων διπλού συμπλέκτη, μαζί με την μονάδα του inverter και του κεντρικού ελέγχου του κιβωτίου ταχυτήτων.

Καθότι βρίσκεται στο κιβώτιο μπορεί να κινήσει αμιγώς ηλεκτρικά το Grande Panda στο ξεκίνημα, την κίνηση με ήπιο ρυθμό και το παρκάρισμα. Το σύστημα εξασφαλίζει κίνηση μόνο με ρεύμα μέχρι 1 km, ενώ στις χαμηλές ταχύτητες συνδράμει τον κινητήρα βενζίνης, τονώνοντας τις επιδόσεις και μειώνοντας την κατανάλωση.



Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 110 ίππους με ροπή 205 Nm, Εδώ δεν υπάρχουν προγράμματα οδήγησης ούτε paddles αλλαγών σχέσεων. Υπάρχει μόνο ένα πρόγραμμα L στο κιβώτιο ταχυτήτων τπο οποίο φροντίζει για την πιο αποδοτική φόρτισής της μπαταρίας του υβριδικού συστήματος. Με την επιλογή «L» ενεργοποιείται και το φρενάρισμα με τη βοήθεια του κινητήρα, καθώς γίνεται επιλογή χαμηλότερης σχέσης όπως γίνεται αντίστπιχα με την λειτουργία «Β» άλλων υβριδικών αυτοκινήτων.

Στην πράξη το υβριδικό σύστημά έχει ελαστικότητα από χαμηλά ενώ οι επιδόσεις είναι ικανοποιητικές. Με την συμπαράσταση του 6τάχυτου e-DCS6 κιβώτιο ταχυτήτων μετην σωστή κλιμάκωση, η επιτάχυνση 0-100 kχλμ./ώρα καλύπτεται σε 11,2 δευτερόλεπτα ενώ η τελική φτάνει τα 160 χλμ./ώρα. Την ίδια στιγμή το Fiat Grande Panda έχει την δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για 1 χιλιόμετρο και με ανώτερη ταχύτητα έως 30 χλμ./ώρα. Το Grande Panda Hybrid είναι πανεύκολο στην οδήγηση ειδικά μέσα στην πόλη και επιτυγχάνει εντυπωσιακή εξοικονόμηση καυσίμου στο αστικό πεδίο. Οι εκπομπές CΟ2 είναι μόλις 117 γρμ./χλμ. ενώ η μέση κατανάλωση στον μικτό κύκλο WLTP είναι 5 λίτρα ανά 100 χλμ.



Η διάταξη των αναρτήσεων αποτελείται από γόνατα Μακφέρσον εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, Όσον αφορά την οδική συμπεριφορά το Grande Panda Hybrid διαφοροποιείται από τα γαλλικά συγγενικά του μοντέλα και αυτό συμβαίνει γιατί απουσιάζουν τα hydraulic bump stops του Citroen C3, με αποτέλεσμα να είναι πιο σφιχτή. Έτσι ενώ οι εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος γίνονται πιο αισθητές το όλο σύνολο παρουσιάζεται με λιγότερες κλίσεις στις έντονες καμπές του δρόμου παρά την αυξημένη απόσταση όπως είπαμε από το έδαφος. και τα 1.300+ κιλά βάρους.

Το Fiat Grande Panda Hybrid 110 PS προσφέρει σταθερότητα και μεγάλη πρόσφυση χάρη και στα ελαστικά διαστάσεων 205/55R17. Το σύστημα διεύθυνσης έχει σωστό βάρος και αμεσότητα, δίνοντας πολύ καλή πληροφόρηση ακόμη κ αι σε ταχύτητες κοντά στην τελική. Τα φρένα αποδείχθηκαν αποτελεσματικά, με την γνωστή αίσθηση στο πεντάλ που παρουσιάζουν τα υβριδικά αυτοκίνητα..





Έχοντας και τον τίτλο «Αυτοκίνητο Της Χρονιάς» για την Ελλάδα, για το 2026, το νέο Grande Panda επιστρέφει με δυναμικό τρόπο στο B-Segment. Με ξεχωριστή εμφάνιση που δεν θυμίζει κανένα άλλο μοντέλο στην κατηγορία του με αποδοτικό υβριδικό σύστημα, πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας και με οικολογική συνείδηση όπως είπαμε, χάρη στα ανακυκλωμένα υλικά και αλουμίνιο που έχουν χρησιμοποιηθεί στην καμπίνα επιβατών, έχει μπει ήδη δυνατά στην αγορά. ΄Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε από 21027 ευρώ και 23.800 ευρώ για την έκδοση La Prima της δοκιμής μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ