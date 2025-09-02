Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της

Στιγμές από το bachelorette party της Αμαλίας Κωστοπούλου στο Μονακό

Η Αμαλία Κωστοπούλου, μετά τις διακοπές με πολυτελή θαλαμηγό στα ελληνικά νησιά και το bachelorette πάρτι της στο Σεν Τροπέ με τις φίλες και την αδελφή της, Αλεξάνδρα, επέστρεψε στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Όστιν του Τέξας.

Η 28χρονη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μετακόμισε εκεί εξαιτίας του 37χρονου αρραβωνιαστικού της, Τζέικ Μέντγουελ, ο οποίος μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον και σπούδασε στην Καλιφόρνια, όπου και γνωρίστηκαν.

Αυτή την περίοδο ετοιμάζεται να ντυθεί... και επίσημα νυφούλα.

Χθες δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, 20 φωτογραφίες από το φετινό καλοκαίρι της.

Μέσα από τις φωτογραφίες της Αμαλίας Κωστοπούλου, είδαμε να ποζάρει στην αγκαλιά του αρραβωνιαστικού της, να απαθανατίζει τους φίλους της, αλλά και τα ταξίδια που έκανε.

Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο εκατομμυριούχος σύντροφός της

Ο Τζεικ Μέντγουελ είναι Αμερικανός επιχειρηματίας και επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων. Είναι συνιδρυτής και εταίρος της 8VC, μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ και το Όστιν του Τέξας. Στην 8VC, είναι υπεύθυνος για τον τομέα του εφοδιασμού και των μεταφορών. Το 2020, ανακηρύχθηκε από το PitchBook ως ο πιο ενεργός επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας εφοδιασμού.

Πριν από την εργασία του στην 8VC, ο Medwell συνίδρυσε αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων:

The Kairos Society: Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που συνδέει νέους επιχειρηματίες με ηγέτες του κλάδου.

Solé Bicycle Co.: Μια εταιρεία ποδηλάτων που ίδρυσε ενώ ήταν στο κολέγιο.

Humin: Μια εταιρεία λογισμικού για κινητά τηλέφωνα που εξαγοράστηκε από την IAC (μητρική εταιρεία της Tinder).

BATON: Μια εταιρεία τεχνολογίας logistics που εξαγοράστηκε από την Ryder Systems.

Terminal Logistics: Μια εταιρεία υπολογιστικής όρασης και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αποθηκών.

Ο Τζέικ Μέντγουελ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της νότιας Καλιφόρνιας το 2011 και έκτοτε δίνει διαλέξεις για την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Το 2017 συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 Under 30» του Forbes. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, συνίδρυσε την Operation Masks για να βοηθήσει στην παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε ιατρικό προσωπικό.