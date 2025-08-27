Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη

Διαλέγει το νυφικό των ονειρών της με την Τζένη Μπαλατσινού στο πλευρό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 23:56 Κεραμίδι Μαγνησίας: Έδεσαν τραυματία με... τραπεζομάντηλο
27.08.25 , 23:27 Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας η Αφροδίτη Λατινοπούλου
27.08.25 , 23:26 Τσαλίκη - Μπέζος: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά σε ειδυλλιακό τοπίο
27.08.25 , 23:19 Φρίκη Στα Τρίκαλα: Πετούν Νεκρά Ζώα Δίπλα Στην Εθνική Οδό
27.08.25 , 22:56 Θάνατος Ντα Κόστα: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν έγιναν σωστά»
27.08.25 , 22:44 Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
27.08.25 , 22:15 Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Βασιλικά
27.08.25 , 22:05 Ασπρόπυργος: Καρέ Καρέ Η Δράση Κακοποιών Που Κλέβουν Σκούτερ
27.08.25 , 21:40 Πιερία: Τροχαίο με νεκρή μία 9χρονη- Τραυματίστηκαν η μητέρα & η αδερφή της
27.08.25 , 21:27 Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
27.08.25 , 21:03 Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Σκοτώθηκαν δύο παιδιά και ο δράστης
27.08.25 , 20:58 Βόλος - Δικηγόρος οικογένειας 36χρονης: «Ενεργούσε με πλήρη συνείδηση»
27.08.25 , 20:49 Diamond League: Δεν ήταν ο εαυτός του στη Ζυρίχη ο Μίλτος Τεντόγλου
27.08.25 , 20:46 Αναβαθμίστηκαν στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις!
27.08.25 , 20:31 Γυναικοκτονία Βόλος: Στο STAR η αδερφή της 36χρονης - «Είναι ένα τέρας»
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Μαντόνα: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα 13α γενέθλια των διδύμων κοριτσιών της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Στιγμές από το bachelorette party της Αμαλίας Κωστοπούλου στο Μονακό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αμαλία Κωστοπούλου θα παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της Τζέικ Μέντγουελ το καλοκαίρι του 2026. 

Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ: Αγκαλιές & φιλιά με φόντο τις Σπέτσες

Η 28χρονη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου προετοιμάζεται από νωρίς για την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της, με την ευχή να κυλήσουν όλα όπως τα έχει σχεδιάσει, ώστε οι εκλεκτοί καλεσμένοι της να ζήσουν μια εμπειρία που θα θυμούνται για καιρό.

Η ίδια σκοπεύει να μοιραστεί φωτογραφίες και βίντεο με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απ' όσα θα γίνουν πριν και μετά τον γάμο της χρονιάς.

Αμαλία Κωστοπούλου: Αγκαλιά με την αδελφή της στο bachelorette της

Σε βίντεό της στο TikTok η ξανθιά καλλονή εμφανώς ενθουσιασμένη αποκάλυψε πως η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού, βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στη Νέα Υόρκη. Ο λόγος της επίσκεψής της είναι για να ειναι παρούσα, όταν η πρωτότοκη κόρη της θα δοκιμάζει το νυφικό των ονείρων της.

 

@mintystrawberryy

👰‍♀️👰‍♀️👰‍♀️💍💍💍 screaming it was better than I remembered

♬ original sound - Amalia🍓

 

Η παρουσιάστρια, ως ιέρεια του στιλ, δε γινόταν να μην έχει συμμετοχή στο νυφικό της κόρης της, η οποία χρειάζεται την έγκρισή της για να αποφασίσει.

Η νεαρή κοπέλα πλέει σε πελάγη ευτυχίας με τη χαρά της να είναι έκδηλη στα βίντεο που ανεβάζει στα social media. Ο μελλοντικός σύζυγός της διάλεξε την πόλη του έρωτα, το Παρίσι, για να της κάνει πρόταση γάμου. Εκείνη είπε το πολυπόθητο «ναι» και πλέον δε βλέπει την ώρα να αποχαιρετήσει την εργένικη ζωή! 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top