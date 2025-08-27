Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη

Η Αμαλία Κωστοπούλου θα παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της Τζέικ Μέντγουελ το καλοκαίρι του 2026.

Η 28χρονη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου προετοιμάζεται από νωρίς για την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της, με την ευχή να κυλήσουν όλα όπως τα έχει σχεδιάσει, ώστε οι εκλεκτοί καλεσμένοι της να ζήσουν μια εμπειρία που θα θυμούνται για καιρό.

Η ίδια σκοπεύει να μοιραστεί φωτογραφίες και βίντεο με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απ' όσα θα γίνουν πριν και μετά τον γάμο της χρονιάς.

Σε βίντεό της στο TikTok η ξανθιά καλλονή εμφανώς ενθουσιασμένη αποκάλυψε πως η μητέρα της, Τζένη Μπαλατσινού, βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στη Νέα Υόρκη. Ο λόγος της επίσκεψής της είναι για να ειναι παρούσα, όταν η πρωτότοκη κόρη της θα δοκιμάζει το νυφικό των ονείρων της.

Η παρουσιάστρια, ως ιέρεια του στιλ, δε γινόταν να μην έχει συμμετοχή στο νυφικό της κόρης της, η οποία χρειάζεται την έγκρισή της για να αποφασίσει.

Η νεαρή κοπέλα πλέει σε πελάγη ευτυχίας με τη χαρά της να είναι έκδηλη στα βίντεο που ανεβάζει στα social media. Ο μελλοντικός σύζυγός της διάλεξε την πόλη του έρωτα, το Παρίσι, για να της κάνει πρόταση γάμου. Εκείνη είπε το πολυπόθητο «ναι» και πλέον δε βλέπει την ώρα να αποχαιρετήσει την εργένικη ζωή!