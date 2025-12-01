Υποχρεωτικά IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Τι αλλάζει τον Δεκέμβριο στις πληρωμές με IRIS στις επιχειρήσεις / Βίντεο αρχείου Open

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα 1η Δεκεμβρίου το νέο πλαίσιο για τις συναλλαγές μέσω IRIS. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής –από μικρά καταστήματα μέχρι μεγάλες αλυσίδες– οφείλουν πλέον να δέχονται πληρωμές IRIS και να έχουν συνδέσει POS, ταμειακά συστήματα και ΑΑΔΕ σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον.

Στόχος του νέου συστήματος είναι η άμεση επιβεβαίωση κάθε πληρωμής και η υποχρεωτική έκδοση απόδειξης σε πραγματικό χρόνο, είτε η συναλλαγή γίνεται με κάρτα είτε με IRIS. Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ διαβεβαιώνουν ότι θα υπάρξει μεταβατική περίοδος με συστάσεις αντί για άμεσα πρόστιμα, ειδικά σε περιπτώσεις τεχνικών δυσκολιών.

Παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις εκφράζουν ανησυχίες για λάθη που ενδέχεται να προκύψουν από αστοχίες στη διασύνδεση POS–ταμειακών–Taxisnet.

Ωστόσο, για τους καταναλωτές, η νέα αυτή συνθήκη φέρνει μεγαλύτερη ευκολία στις συναλλαγές και τις αγορές τους.

Νέες τεχνικές προδιαγραφές και διασύνδεση με τη Φορολογική Αρχή

Με μια σειρά αποφάσεων του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές στα πρωτόκολλα διασύνδεσης, ενσωματώνοντας πλέον και τις τεχνολογίες των Instant Payments στο σημείο πώλησης. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δέχονται πληρωμές IRIS μέσω:

Τερματικών POS

Υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων

Η αρχή «πληρωμή – άμεση έκδοση απόδειξης» αποτελεί τον βασικό κανόνα της νέας διαδικασίας.

IRIS: Tα πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Παρότι δίνεται χρόνος προσαρμογής, το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις:

10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά

Μειωμένα κατά 50% πρόστιμα για οικισμούς έως 500 κατοίκους και νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100

Για εταιρείες που διαχειρίζονται POS: πρόστιμα 100.000 – 300.000 ευρώ

500 ευρώ ανά τερματικό για μη αναβαθμισμένες συσκευές