Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε στην κουζίνα της και έφτιαξε μελομακάρονα

Το βράδυ του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μία «γεύση» Χριστουγέννων. Σε ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram η παρουσιάστρια του Happy Day έφτιαξε μελομακάρονα! Στο Instastory μάς δείχνει πώς είναι στην κουζίνα του σπιτιού τους και φτιάχνει μελομακάρονα μαζί με τις δύο κόρες της, Μαίρη και Νάγια Σοφού, με το πνεύμα των γιορτών ζωγραφισμένο στα χαμόγελά τους.

Οι στιγμές που κατέγραψε — γέλια, κουβέντες, τα χεράκια των παιδιών να πλάθουν ζύμη, την ίδια να περιγράφει τα βήματα — αποτυπώνουν την αληθινή σημασία των γιορτών: την οικογενειακή θαλπωρή, τα έθιμα και τις αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες στα παιδιά της.

Δες στιγμιότυπο από τα μελομακάρονα:

Ο στολισμός του σπιτιού τους - To πρώτο σήμα των Χριστουγέννων

Μάλιστα, η παρουσιάστρια είχε αποφασίσει να «μπει» νωρίς στο γιορτινό κλίμα στις 16 Νοεμβρίου 2025, με τα παιδιά της στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι του σπιτιού της.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη διαδικασία: τα φωτάκια, τα στολίδια, τις μπάλες, τα παιδικά χαμόγελα. «Δεν ξέρω αν στολίσατε…. Παιδιά, εγώ στόλισα. Τα παιδιά μου, αρχικά, με είχαν κάνει να νιώσω ότι είχα αργήσει πάρα πολύ να στολίσω, γιατί στα social οι φίλοι τους, τα μαγαζιά είναι παντού στολισμένα και σου λένε “μα, τι γίνεται; Εμείς έχουμε αργήσει”. Λέω “παιδιά με αυτή τη ζέστη, ας βγούμε καλύτερα για ηλιοθεραπεία στο μπαλκόνι”», είχε πει στο Happy Day η παρουσιάστρια.

Η οικογένεια της Σταματίνας Τσιμτσιλή με τον Θέμη Σοφό

Η οικογένεια της Σταματίνας αποτελείται, εκτός από την ίδια, από τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα τρία τους παιδιά — την Μαίρη, τη Νάγια και τον γιο τους, τον μικρό Γιαννάκη.

Παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με την καθημερινή εκπομπή της στον Alpha, φροντίζει να κρατά την οικογένεια στο επίκεντρο. Όπως έχει δηλώσει, ακόμη και στις πιο φορτωμένες περιόδους, προσπαθεί να συνδυάζει την καριέρα με την οικογένεια — για εκείνη η μητρότητα είναι προτεραιότητα και πηγή δύναμης.