Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της

«Τα παιδιά μου με είχαν κάνει να νιώσω ότι είχα αργήσει πάρα πολύ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 10:22 Άντα Πανά: Οι «δαίμονες», ο χωρισμός, ο γιος και το Cash or Trash
17.11.25 , 10:19 Συνελήφθη η Ράνια Καρατζαφέρη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών
17.11.25 , 10:13 Ιταλία: «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να μείνω μόνος μαζί της»
17.11.25 , 10:05 Γρηγόρης Γκουντάρας: «Το block της Καινούργιου μπορεί να ήταν παρορμητικό»
17.11.25 , 09:56 Φαίη Σκορδά: Απουσιάζει από το Buongiorno - Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
17.11.25 , 09:28 Σκίτσκο: Η πρώην παίκτρια του GNTM ξεπέρασε τον καρκίνο και έκανε πάρτι
17.11.25 , 09:25 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
17.11.25 , 09:21 Για μεταμόσχευση στην Ιταλία ο 18χρονος Μάριος - Πάσχει από σπάνιο σύνδρομο
17.11.25 , 09:15 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η καλή προσωπική ζωή, η τηλεόραση και το θέατρο
17.11.25 , 09:05 Piaggio Group: Σε τιμές Black Friday
17.11.25 , 09:03 Επέτειος Πολυτεχνείου: Τι γιορτάζουµε στις 17 Νοέµβρη
17.11.25 , 09:02 Καιρός: Ξεκινά εβδομάδα με βροχές και αφρικανική σκόνη
17.11.25 , 08:49 GNTM: «Ρε, φιλιούνται κανονικά!» - Αποχωρεί ένα ζευγάρι!
17.11.25 , 08:48 Τρία παραδοσιακά χωριά για μία μαγική εκδρομή με παιδιά!
17.11.25 , 08:34 Επιστρέφει η σειρά Έρωτας Με Διαφορά - Την είχες χάσει; Δες την τώρα!
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Σκίτσκο: Η πρώην παίκτρια του GNTM ξεπέρασε τον καρκίνο και έκανε πάρτι
Φαίη Σκορδά: Απουσιάζει από το Buongiorno - Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Για μεταμόσχευση στην Ιταλία ο 18χρονος Μάριος - Πάσχει από σπάνιο σύνδρομο
Γρηγόρης Γκουντάρας: «Το block της Καινούργιου μπορεί να ήταν παρορμητικό»
GNTM: «Ρε, φιλιούνται κανονικά!» - Αποχωρεί ένα ζευγάρι!
Τηλεφωνικές απάτες: Η συνομιλία που «έκαψε» τη γνωστή αθλήτρια
Μαρτίκας: Οι φωτογραφίες από το «στημένο» τραπέζι με τον Παντελίδη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε στην έναρξη της σημερινής της εκπομπής για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στο σπίτι τους/ Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ώρα του στολισμού του χριστουγεννιάτικου δέντρου έφτασε για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία επωφελήθηκε την Κυριακή με τα παιδιά της για να στολίσουν όλοι μαζί.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Λαμπερή εμφάνιση με τον Θέμη Σοφό - Τι φόρεσε στο CATS

Η παρουσιάστρια του Happy Day δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα στο Instagram με το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της. Μάλιστα, σε ένα από αυτά ποζάρει αγκαλιά με το σκυλάκι τους. 

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της για φέτος/ instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της για φέτος/ instagram

«Δεν ξέρω αν στολίσατε…. Παιδιά, εγώ στόλισα. Τα παιδιά μου, αρχικά, με είχαν κάνει να νιώσω ότι είχα αργήσει πάρα πολύ να στολίσω, γιατί στα social οι φίλοι τους, τα μαγαζιά είναι παντού στολισμένα και σου λένε “μα, τι γίνεται; Εμείς έχουμε αργήσει”. Λέω “παιδιά με αυτή τη ζέστη, ας βγούμε καλύτερα για ηλιοθεραπεία στο μπαλκόνι”», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην έναρξη της σημερινής της εκπομπής. 

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της για φέτος/ instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της για φέτος/ instagram

Η ίδια εξήγησε ότι συνήθως στολίζουν το επόμενο Σαββατοκύριακο μετά τη γιορτή της και απάντησε στον Δημήτρη Παπανώτα που της είπε ότι θα μπορούσαν να στολίσουν μετά το Πολυτεχνείο ότι «συγγνώμη δεν είχαμε χρόνο αύριο καθημερινή με τόσες δραστηριότητες, το κάναμε Σαββατοκύριακο».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της για φέτος/ instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της για φέτος/ instagram

Ο στολισμός περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικες μπάλες, καμπανούλες, στολίδια και κορδέλες στα all time classic χρώματα της εορταστικής περιόδου, το κόκκινο, το κυπαρισσί, το χρυσαφί και το μπορντό, όπως βλέπουμε στο βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια. 

 

Να θυμίσουμε πως τα παιδιά της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Θέμη Σοφού είναι σήμερα ηλικίας 12 ετών η Νάγια, 11 χρόνων η Μαίρη και 7 ετών ο Ιωάννης Εφραίμ. 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top