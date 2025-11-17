Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε στην έναρξη της σημερινής της εκπομπής για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στο σπίτι τους/ Happy Day

Η ώρα του στολισμού του χριστουγεννιάτικου δέντρου έφτασε για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία επωφελήθηκε την Κυριακή με τα παιδιά της για να στολίσουν όλοι μαζί.

Η παρουσιάστρια του Happy Day δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα στο Instagram με το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της. Μάλιστα, σε ένα από αυτά ποζάρει αγκαλιά με το σκυλάκι τους.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της για φέτος/ instagram

«Δεν ξέρω αν στολίσατε…. Παιδιά, εγώ στόλισα. Τα παιδιά μου, αρχικά, με είχαν κάνει να νιώσω ότι είχα αργήσει πάρα πολύ να στολίσω, γιατί στα social οι φίλοι τους, τα μαγαζιά είναι παντού στολισμένα και σου λένε “μα, τι γίνεται; Εμείς έχουμε αργήσει”. Λέω “παιδιά με αυτή τη ζέστη, ας βγούμε καλύτερα για ηλιοθεραπεία στο μπαλκόνι”», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην έναρξη της σημερινής της εκπομπής.

Η ίδια εξήγησε ότι συνήθως στολίζουν το επόμενο Σαββατοκύριακο μετά τη γιορτή της και απάντησε στον Δημήτρη Παπανώτα που της είπε ότι θα μπορούσαν να στολίσουν μετά το Πολυτεχνείο ότι «συγγνώμη δεν είχαμε χρόνο αύριο καθημερινή με τόσες δραστηριότητες, το κάναμε Σαββατοκύριακο».

Ο στολισμός περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικες μπάλες, καμπανούλες, στολίδια και κορδέλες στα all time classic χρώματα της εορταστικής περιόδου, το κόκκινο, το κυπαρισσί, το χρυσαφί και το μπορντό, όπως βλέπουμε στο βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια.

Να θυμίσουμε πως τα παιδιά της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Θέμη Σοφού είναι σήμερα ηλικίας 12 ετών η Νάγια, 11 χρόνων η Μαίρη και 7 ετών ο Ιωάννης Εφραίμ.