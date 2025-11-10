Τσιμτσιλή - Σοφός - Σρόιτερ - Μπούκη: Λαμπερή έξοδος στο θέατρο!

Βραδινή έξοδο έκαναν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο σύζυγός της, Θέμης Σοφός, οι οποίοι βρέθηκαν στο Christmas Theater για να απολαύσουν το πολυβραβευμένο μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber, CATS. Μαζί τους ήταν και οι καλοί τους φίλοι, Αντώνης Σρόιτερ και Ιωάννα Μπούκη, σε μία εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη - Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός

Τα δύο ζευγάρια, που διατηρούν στενή φιλία και συχνά απολαμβάνουν κοινές εξόδους ή διακοπές, έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετα και χαρούμενα, ενώ πόζαραν χαμογελαστά στον φωτογραφικό φακό πριν την έναρξη της παράστασης.

Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός

Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε ένα βελούδινο mini φόρεμα σε μωβ απόχρωση με ρομαντικά μοτίβα από μεταλλικές καρδιές, συνδυάζοντάς το με μαύρο καλσόν και διακριτικά κοσμήματα, ενώ ο Θέμης Σοφός διατήρησε την κλασική του κομψότητα με σκούρο σακάκι και denim παντελόνι.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Από την άλλη, η Ιωάννα Μπούκη εντυπωσίασε με ένα μπορντό mini φόρεμα και μαύρες μπότες, αναδεικνύοντας τη θηλυκή της πλευρά, ενώ ο Αντώνης Σρόιτερ επέλεξε ένα πιο casual chic look με polo μπλούζα και τζιν.

Ιωάννα Μπούκη - Σταματίνα Τσιμτσιλή

Αντώνης Σρόιτερ - Θέμης Σοφός

Iωάννα Μπούκη - Αντώνης Σρόιτερ

Το CATS επέστρεψε στην Αθήνα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, προσφέροντας στο κοινό μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη μουσική, χορό και εντυπωσιακά σκηνικά. Οι τέσσερις φίλοι απόλαυσαν τη βραδιά και έδειξαν τη χαρά τους για τη μαγευτική παράσταση, που παραμένει διαχρονικό σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο μουσικό θέατρο.