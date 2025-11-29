Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.11.25 , 13:03 Βόλος: Στο εδώλιο 21χρονος που διατηρούσε σχέση με 13χρονη
29.11.25 , 12:15 Κανονικά η 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων το Σάββατο
29.11.25 , 12:10 Xατζίδου: Τι είπε για τον Πάνο Ρούτσι και τον φετινό ανταγωνισμό
29.11.25 , 12:05 Tips για να ενδυναμωσεις τα πόδια σου πριν πας γυμναστήριο
29.11.25 , 11:49 «Νότες γιορτινές» με το Φωνητικό Σύνολο En-Chor
29.11.25 , 11:41 Επιδότηση ενοικίου: Καταγγελίες για «κουρεμένες» επιστροφές
29.11.25 , 10:47 Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
29.11.25 , 10:25 Έρχονται 148.500 προσλήψεις στο Δημόσιο: Τι θα γίνει με μισθούς & συντάξεις
29.11.25 , 10:23 Mαλέσκου: Η αποκάλυψη για τον σύζυγό της και η αναφορά στην κόρη της
29.11.25 , 09:55 Airbus: Καθηλώνονται 6.000 αεροπλάνα - Αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων
29.11.25 , 09:23 MAN: Έφερε τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα
29.11.25 , 09:06 Kακοκαιρία Adel: Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
29.11.25 , 09:03 Ευαγγελία Αραβανή: Η ηλικία, ο γάμος με τον Σπύρο Λάζαρη και ο γιος της
29.11.25 , 00:50 GNTM: Αποχώρηση - έκπληξη στο σημερινό πλατό!
29.11.25 , 00:45 GNTM: Ποια «Θεά» είχε την καλύτερη φωτογραφία;
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
GNTM: Αποχώρηση - έκπληξη στο σημερινό πλατό!
Airbus: Καθηλώνονται 6.000 αεροπλάνα - Αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων
Mαλέσκου: Η αποκάλυψη για τον σύζυγό της και η αναφορά στην κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Ανοιχτά τα καταστήματα τις επόμενες 4 Κυριακές. Τι λέει ο αντιπρόεδρος ΕΕΑ Νίκος Κουγιουμτζής / Βίντεο αρχείου Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανοιχτά θα παραμείνουν αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα, ενώ σε λειτουργία θα βρίσκονται και ορισμένα σούπερ μάρκετ.

Η αυριανή Κυριακή αποτελεί μία από τις τέσσερις συνολικά μέχρι το τέλος του 2025 κατά τις οποίες προβλέπεται προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να ξεκινήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Τα περισσότερα καταστήματα θα υποδεχτούν το κοινό από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα κεντρικά εμπορικά σημεία θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και παραμένοντας ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και το πλαίσιο των χειμερινών προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν επίσης τις εξής τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου:

  • 14 Δεκεμβρίου 2025
  • 21 Δεκεμβρίου 2025
  • 28 Δεκεμβρίου 2025

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ανοιχτές θα είναι συγκεκριμένες αλυσίδες:

  • LIDL από 11:00 έως 20:00
  • Market In από 11:00 έως 18:00
  • My Market από 11:00 έως 20:00

Αντίθετα, Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος δε θα λειτουργήσουν, ενώ παρόμοια στάση φαίνεται πως έχουν υιοθετήσει και οι αλυσίδες Μασούτης και Γαλαξίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
 |
ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ
 |
ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 |
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
 |
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top