Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Ανοιχτά τα καταστήματα τις επόμενες 4 Κυριακές. Τι λέει ο αντιπρόεδρος ΕΕΑ Νίκος Κουγιουμτζής / Βίντεο αρχείου Ερτ

Ανοιχτά θα παραμείνουν αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα, ενώ σε λειτουργία θα βρίσκονται και ορισμένα σούπερ μάρκετ.

Η αυριανή Κυριακή αποτελεί μία από τις τέσσερις συνολικά μέχρι το τέλος του 2025 κατά τις οποίες προβλέπεται προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να ξεκινήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Τα περισσότερα καταστήματα θα υποδεχτούν το κοινό από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά στα κεντρικά εμπορικά σημεία θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και παραμένοντας ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και το πλαίσιο των χειμερινών προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν επίσης τις εξής τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, ανοιχτές θα είναι συγκεκριμένες αλυσίδες:

LIDL από 11:00 έως 20:00

Market In από 11:00 έως 18:00

My Market από 11:00 έως 20:00

Αντίθετα, Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος δε θα λειτουργήσουν, ενώ παρόμοια στάση φαίνεται πως έχουν υιοθετήσει και οι αλυσίδες Μασούτης και Γαλαξίας.