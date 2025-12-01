Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβασαν από το ταξίδι τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 10:40 Νέος σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Πάνω από 2.000 τα ενεργά ρήγματα
01.12.25 , 10:29 Ελένη Μενεγάκη: Ο γιος της Άγγελος Λάτσιος έγινε 23 - Οι τρυφερές ευχές της
01.12.25 , 10:19 Ναταλία Τσαλίκη: «Ο ρόλος μου στα Φαντάσματα έχει κάνει αίσθηση»
01.12.25 , 10:05 Θέλεις επίπεδη κοιλιά; Απόκτησέ τη με μόνο 7 λεπτά άσκηση τη μέρα!
01.12.25 , 09:52 Λούτσα: «Του είπαν ''σκότωσες άνθρωπο'' κι έλεγε ότι του πονάει το αυτί»
01.12.25 , 09:44 Υποχρεωτικά IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές
01.12.25 , 09:33 Εβελίνα Νικόλιζα: «Έβλεπα τηλεόραση λόγω... δουλειάς, τώρα δε βλέπω»
01.12.25 , 09:22 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες
01.12.25 , 09:19 Σπύρος Σούλης: «Επιστρέφω τηλεοπτικά... Το περιμένω με ανυπομονησία!»
01.12.25 , 09:17 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε στην κουζίνα της και έφτιαξε μελομακάρονα
01.12.25 , 09:10 Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και χιόνια
01.12.25 , 09:05 Honda: Μοτοσυκλέτες κατασκευασμένες από... καλαμπόκι
01.12.25 , 09:03 Διάσημοι που διαγνώστηκαν θετικοί στον HIV
01.12.25 , 08:50 Μαλέσκου: «Με ενόχλησαν οι φήμες που μας ήθελαν ζευγάρι με τον Κωνσταντάρα»
01.12.25 , 08:28 Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβριο
Λούτσα: «Του είπαν ''σκότωσες άνθρωπο'' κι έλεγε ότι του πονάει το αυτί»
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες
Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβριο
Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα ανάρτηση με τον Πάνο Κουτσουμπή για «καλό μήνα»
Αγρότες: Παραλύει η χώρα από τα μπλόκα – Κλειστή η ΠΑΘΕ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε στην κουζίνα της και έφτιαξε μελομακάρονα
Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και χιόνια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο ήταν αρκετό για να χαρίσει στον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά στιγμές ανανέωσης, ηρεμίας και ρομαντισμού, μακριά από την απαιτητική καθημερινότητα και τις έντονες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Το ζευγάρι, που τους τελευταίους μήνες δείχνει πιο δεμένο από ποτέ, αποφάσισε να κάνει μια σύντομη αλλά υπέροχη απόδραση στη βρετανική πρωτεύουσα – έναν προορισμό που αγαπούν και οι δύο και έχουν επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν.

Το Λονδίνο αυτές τις μέρες «φορά» τα γιορτινά του και είναι ίσως η πιο όμορφη πόλη που μπορεί κανείς να επισκεφτεί. Με τον εντυπωσιακό στολισμό του, τη ρομαντική ατμόσφαιρα, τις γειτονιές που συνδυάζουν ιστορία και μοντέρνα αισθητική, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά η ιδανική πόλη για να «χαθούν» για ένα σαββατοκύριακο.

Λιάγκας και Αντωνά αν και δεν κρύβουν τη σχέση τους, στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις δημόσιες εξόδους τους. Σε μια από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου, το ζευγάρι είχε την ευκαιρία να απολαύσει τις βόλτες του ανώνυμα – κάτι αδύνατο για εκείνους σε πολλά σημεία της Ελλάδας όπου είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι.

Το πρόγραμμα του σαββατοκύριακου, αν και χαλαρό, ήταν γεμάτο στιγμές που τους επέτρεψαν να αποφορτιστούν από την πίεση της δουλειάς. Περπάτησαν στο Covent Garden, περιηγήθηκαν στους φωτισμένους δρόμους του Soho, επισκέφθηκαν αγαπημένα spots για brunch και καφέ και φαγητό, ενώ δεν έλειψε ούτε μια ρομαντική βραδινή έξοδος κοντά στον Τάμεση. Οι δυο τους φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν μέχρι και το τελευταίο λεπτό αυτής της μικρής απόδρασης που τους βρήκε ιδιαίτερα ευδιάθετους.

Αν και δεν δημοσίευσαν φωτογραφίες μαζί, ο καθένας από το προσωπικό του προφίλ στα social media μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι: όμορφες εικόνες από το Λονδίνο, σημεία που επισκέφθηκαν, αλλά και μικρές λεπτομέρειες που «προδίδουν» τη θετική τους διάθεση. Το κοινό, φυσικά, δεν άργησε να αντιληφθεί πως οι αναρτήσεις τους ήταν… από το ίδιο ταξίδι, γεγονός που προκάλεσε σχόλια και ενθουσιασμό από φίλους και followers.

Δες παρακάτω τα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν στα social media:

 

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

 

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Giorgos Liagas (@gliagas)

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Η σχέση τους σήμερα

Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι μαζί περίπου δυο χρόνια. Η σχέση τους φαίνεται πως βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες φάσεις της. Παρότι οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν να μιλούν δημόσια για την προσωπική τους ζωή, όσοι τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για ένα ζευγάρι που έχει ισορροπία, αλληλοστήριξη και χημεία. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΛΟΝΔΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top