Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Το ρομαντικό ταξίδι στο Λονδίνο

Ένα χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο ήταν αρκετό για να χαρίσει στον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά στιγμές ανανέωσης, ηρεμίας και ρομαντισμού, μακριά από την απαιτητική καθημερινότητα και τις έντονες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Το ζευγάρι, που τους τελευταίους μήνες δείχνει πιο δεμένο από ποτέ, αποφάσισε να κάνει μια σύντομη αλλά υπέροχη απόδραση στη βρετανική πρωτεύουσα – έναν προορισμό που αγαπούν και οι δύο και έχουν επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν.

Το Λονδίνο αυτές τις μέρες «φορά» τα γιορτινά του και είναι ίσως η πιο όμορφη πόλη που μπορεί κανείς να επισκεφτεί. Με τον εντυπωσιακό στολισμό του, τη ρομαντική ατμόσφαιρα, τις γειτονιές που συνδυάζουν ιστορία και μοντέρνα αισθητική, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά η ιδανική πόλη για να «χαθούν» για ένα σαββατοκύριακο.

Λιάγκας και Αντωνά αν και δεν κρύβουν τη σχέση τους, στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις δημόσιες εξόδους τους. Σε μια από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου, το ζευγάρι είχε την ευκαιρία να απολαύσει τις βόλτες του ανώνυμα – κάτι αδύνατο για εκείνους σε πολλά σημεία της Ελλάδας όπου είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι.

Το πρόγραμμα του σαββατοκύριακου, αν και χαλαρό, ήταν γεμάτο στιγμές που τους επέτρεψαν να αποφορτιστούν από την πίεση της δουλειάς. Περπάτησαν στο Covent Garden, περιηγήθηκαν στους φωτισμένους δρόμους του Soho, επισκέφθηκαν αγαπημένα spots για brunch και καφέ και φαγητό, ενώ δεν έλειψε ούτε μια ρομαντική βραδινή έξοδος κοντά στον Τάμεση. Οι δυο τους φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν μέχρι και το τελευταίο λεπτό αυτής της μικρής απόδρασης που τους βρήκε ιδιαίτερα ευδιάθετους.

Αν και δεν δημοσίευσαν φωτογραφίες μαζί, ο καθένας από το προσωπικό του προφίλ στα social media μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι: όμορφες εικόνες από το Λονδίνο, σημεία που επισκέφθηκαν, αλλά και μικρές λεπτομέρειες που «προδίδουν» τη θετική τους διάθεση. Το κοινό, φυσικά, δεν άργησε να αντιληφθεί πως οι αναρτήσεις τους ήταν… από το ίδιο ταξίδι, γεγονός που προκάλεσε σχόλια και ενθουσιασμό από φίλους και followers.

Δες παρακάτω τα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν στα social media:

Η σχέση τους σήμερα

Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι μαζί περίπου δυο χρόνια. Η σχέση τους φαίνεται πως βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες φάσεις της. Παρότι οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν να μιλούν δημόσια για την προσωπική τους ζωή, όσοι τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για ένα ζευγάρι που έχει ισορροπία, αλληλοστήριξη και χημεία.