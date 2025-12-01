Honda: Μοτοσυκλέτες κατασκευασμένες από... καλαμπόκι

Στα Honda SH125i και SH150i Vetro έχουν εφαρμοστεί ημιδιάφανα, άβαφα πλαστικά fairing panels — των οποίων η παραγωγή εκπέμπει 9,5% λιγότερο CO2 ετησίως στο εργοστάσιο της Atessa σε σχέση με τις διαδικασίες βαφής. Επιπλέον, έξι μοτοσυκλέτες της Honda στην Ευρώπη διαθέτουν πλέον ανακυκλωμένα πλαστικά και DURABIO ένα βιο-βασισμένο τεχνικό πλαστικό που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Mitsubishi Chemical (MCG Group). Ήδη χρησιμοποιείται σε διάφορα μοντέλα, με ακόμη περισσότερα να ακολουθούν.

Τι ακριβώς είναι όμως το DURABIOκαι γιατί αποτελεί τόσο σημαντική καινοτομία; Το DURABIO προέρχεται από ισοσορβίτη, ένα φυτικής προέλευσης υλικό παραγόμενο από ανανεώσιμες πηγές όπως μη βρώσιμο καλαμπόκι και σιτάρι. Μέσω της διαδικασίας καθαρισμού, τα φυσικά άμυλα του καλαμποκιού μετατρέπονται σε γλυκόζη, κατόπιν σε σορβιτόλη και τελικά σε ισοσορβίτη — μια υψηλής απόδοσης χημική ένωση που μπορεί να αντικαταστήσει παραδοσιακές πετρελαιοχημικές ουσίες.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά τεχνικά πλαστικά, το DURABIO προσφέρει μοναδικό συνδυασμό οπτικής καθαρότητας, αντοχής και επιφανειακής ανθεκτικότητας. Η ικανότητά του να προσφέρει εξαιρετική διαφάνεια αλλά και έντονη απόδοση χρώματος επιτρέπει στη Honda να δημιουργεί προηγμένη αισθητική χωρίς ανάγκη βαφής, εξαλείφοντας ένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Εκτός από τη γυαλιστερή και κομψή εμφάνιση, το DURABIO παρουσιάζει υψηλή αντοχή στις γρατζουνιές, κρουστική αντοχή και μακροχρόνια UV σταθερότητα, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές όπως εξαρτήματα μοτοσυκλετών. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ήδη λάβει θετική αποδοχή από τα μέσα μοτοσυκλέτας στην Ευρώπη, όπου το υλικό χρησιμοποιείται σε τμήματα του CRF1100L Africa Twin, του NT1100, του NC750X, του CB1000GT, καθώς και των X-ADV και Forza 750.

Η Honda εστιάζει στη μείωση της εξάρτησής της από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη λύσεων μεγάλης κλίμακας για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Σήμερα, περίπου το 90% των πρώτων υλών για νέα οχήματα είναι πρόσφατα εξορυσσόμενα υλικά. Υιοθετώντας ανανεώσιμες και ανακυκλώσιμες εναλλακτικές όπως το DURABIΟ, η Honda εργάζεται ενεργά για τη μείωση των εκπομπών CO2, τη διατήρηση πόρων και τον περιορισμό μελλοντικών κινδύνων έλλειψης υλικών.