Λούτσα: «Του είπαν ''σκότωσες άνθρωπο'' κι έλεγε ότι του πονάει το αυτί»

Οργή επικρατεί για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, με θύμα έναν ανυποψίαστο 24χρονο. Σκοτώθηκε ακαριαία όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο σταθμευμένο όχημά του ενώ εκείνος, μαζί με την κοπέλα του, βρισκόντουσαν έξω από αυτό. Η 21χρονη σύντροφός του τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Ο 24χρονος βρήκε τραγικό θάνατο, ενώ η μητέρα και η αδελφή του, που επίσης τραυματίστηκαν, πήραν εξιτήριο και προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ του χαμού του νεαρού Σωτήρη.

Όπως έγινε γνωστό, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 29χρονος οδηγός προκαλεί τροχαίο. Πριν από πέντε χρόνια, είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο ατύχημα, και μάλιστα και τότε υπήρχαν τραυματίες.

Ο ίδιος κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ναρκωτικά και δεν έχει αποκλειστεί να είχε κάνει χρήση ουσιών, κάτι που θα φανεί στις αιματολογικές εξετάσεις που του έγιναν.

Πάντως ο θείος του 24χρονου που σκοτώθηκε, μίλησε στις κάμερες, λέγοντας πως ο 29χρονος φαινόταν μεθυσμένος, αν και το αλκοτέστ, που του έγινε, βγήκε αρνητικό.

«Ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο είχε μείνει μόνο η αδελφή μου με ένα σκυλάκι. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η πρώτη που βγήκε εκτός σπιτιού ήταν η μητέρα μου. Την ειδοποίησε η ανιψιά μου που είδε τη μάνα της, τον αδελφό της και την κοπέλα του αδελφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», είπε.

Λούτσα: Η συγγνώμη στην οικογένεια του 24χρονου

Συντετριμμένη εμφανίστηκε η μητέρα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο, η οποία ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι… λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», είπε στο Mega συγκλονισμένη.

Ο 24χρονος ξεψύχησε μπροστά στα μάτια της αγαπημένης του, της αδελφής του και της μητέρας του. Το πιο τραγικό από όλα είναι ότι έμενε μόνιμα στο Βέλγιο και είχε έρθει στην Ελλάδα για να βρίσκεται στο πλευρό της συντρόφου, στην αποφοίτησή της, που θα γινόταν σήμερα, Δευτέρα.

Όμως, το νήμα της ζωής του κόπηκε απότομα και αναπάντεχα, όταν ο 29χρονος έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω σε εκείνον και την οικογένειά του, σε έναν δρόμο, που σύμφωνα με πληροφορίες το όριο είναι τα 30 χλμ. την ώρα.

Η 21χρονη σύντροφος του άτυχου νεαρού υποβλήθηκε σε επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας κάκωση στο κρανίο και κροταφική βλάβη, καθώς και σοβαρό τραύμα στο πόδι. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα με σκοπό να απολογηθεί.

Λούτσα: «Του έλεγαν “σκότωσες άνθρωπο” και απάντησε ότι του πονάει το αυτί»

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στον ANT1, περιέγραψε τις στιγμές αμέσως μετά το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα, σημειώνοντας πως ο 29χρονος έδειχνε να μην έχει καταλάβει τι είχε συμβεί.

«Άκουσα τον θόρυβο και κατέβηκα κάτω να δω τι συνέβη. Επειδή γνωρίζω έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του αγοριού και είδα ότι ήταν ήδη νεκρός», είπε η αυτόπτης μάρτυρας.

Κάτοικοι κατέβασαν κουβέρτες και σκέπασαν τους τρεις τραυματίες, ενώ την κοπέλα του 24χρονου την κρατούσαν κάποιοι αγκαλιά και είχε ένα τραύμα στον κρόταφο κι ένα στα πόδια της.

«Ο 29χρονος δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Δεν είχε καταλάβει ότι ο 24χρονος ήταν νεκρός. Του είπε ο ΕΚΑΒίτης “σκότωσες άνθρωπο” κι εκείνος απάντησε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”», είπε και συνέχισε:

«Κοιτούσε το αυτοκίνητό του να δει τι έχει πάθει, αφού στην αρχή δεν κατάλαβα ποιος ήταν αυτός που είχε προκαλέσει το τροχαίο, όλοι ήταν σε σοκ εκτός από εκείνον».