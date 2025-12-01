Ελένη Μενεγάκη: Ο Άγγελος Λάτσιος έγινε 23 - Η ανάρτηση της μαμάς του

Ν. Γερμανού για ανάρτηση Ε. Μενεγάκη: «Να χαίρεται τον Άγγελό της - Είναι ένα πάρα πολύ ευγενικό παιδί»/ Καλύτερα δε γίνεται

Τα γενέθλιά του είχε χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου ο Άγγελος Λάτσιος. Το νεαρό αγόρι έγινε 23 ετών και φυσικά, η μαμά του Ελένη Μενεγάκη δε θα μπορούσε παρά να του στείλει τις πιο τρυφερές ευχές της.

Με μια σειρά φωτογραφιών από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ενηλικίωσή του, η παρουσιάστρια ευχήθηκε στον γιο της «χρόνια πολλά» μέσω Instagram.

«Ευτυχισμένα 23 γενέθλια Άγγελε. Σε αγαπώ πολύ», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στην ανάρτησή της.

Δες την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου:

Ο Άγγελος Λάτσιος είναι ο μεγαλύτερος γιος της Ελένης, το ένα από τα τρία παιδιά της με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Λάτσιο. Απέκτησαν μαζί τρία παιδιά: τον Άγγελο (γενν. 30 Νοεμβρίου 2002), την Λάουρα (γενν. 9 Φεβρουαρίου 2005) και την Βαλέρια (γενν. 28 Ιανουαρίου 2008).

Η ίδια έχει δηλώσει δημόσια ότι όταν ο Άγγελος για πρώτη φορά ζήτησε να γιορτάσει τα γενέθλιά του μακριά από την οικογένεια, με φίλους στην Άνδρο, ένιωσε «μία μαχαιριά στην καρδιά». Αυτό δείχνει ότι για εκείνη η οικογένεια και οι στιγμές μαζί είναι πολύ σημαντικές. Παρά τη δημοσιότητα και τις πιέσεις, η Μενεγάκη έχει δηλώσει πως δεν παρεμβαίνει στην προσωπική ζωή του γιου της. Όταν εκείνος μεγαλώνει, έχει το δικαίωμα να ζήσει τη ζωή του, και εκείνη προσπαθεί να κρατήσει ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό της ιδιωτικότητας και στην αγάπη για τα παιδιά της

«Εμένα ο γιος μου είναι μωρό. Στις σχέσεις δεν μπαίνω γιατί είμαι μεγαλωμένη και έχω δει τι δεν μου αρέσει να να μου κάνουν, ώστε να μην το κάνω. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον γάμο, στη σχέση δεν επεμβαίνω, δεν ομιλώ», είχε πει on air η Ελένη Μενεγάκη για τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο το 2022.

Αυτό το διάστημα ο Άγγελος Λάτσιος εκτίει τη στρατιωτική του θητεία.