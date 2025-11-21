Άγγελος Λάτσιος: Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ο γιος της Ελένης Μενεγάκη

Η αποκάλυψη του Γιώργο Λιάγκα στον «αέρα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 12:48 Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής», έλεγε η δασκάλα
21.11.25 , 12:32 Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών
21.11.25 , 12:27 Μελίνα Ασλανίδου: Η αντίδραση στα σχόλια για την εμφάνισή της
21.11.25 , 12:25 Kia PV5: Αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026»
21.11.25 , 12:08 Stalker Πλούταρχου: «Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά»
21.11.25 , 12:07 Stars System: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει!
21.11.25 , 12:07 Αντικείμενο από τον Μεσοπόλεμο στο δωμάτιο αγοραστών του Cash or Trash!
21.11.25 , 11:53 Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή στο σχολείο
21.11.25 , 11:45 Οι αναμνήσεις επιστρέφουν στο IQ160: «Μουρίκη το κάναμε», λέει ο Αργύρης!
21.11.25 , 11:44 Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές & πότε ανοίγουν
21.11.25 , 11:33 Άγγελος Λάτσιος: Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ο γιος της Ελένης Μενεγάκη
21.11.25 , 11:08 Τα Φαντάσματα: «Βαγγελίστρα μου φωτιά, φωτιά» ουρλιάζει η Μπήλιω!
21.11.25 , 10:59 GNTM: Το φιλί που άναψε «φωτιές» στο πλατό - Δες sneak preview
21.11.25 , 10:49 Χριστούγεννα 2025: Πότε θα φωταγωγηθούν τα δέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
21.11.25 , 10:11 Το ζητήσατε και έγινε πράξη! Στο MasterChef επιστρέφει η πιο hot δοκιμασία
Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών
Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή στο σχολείο
Stalker Πλούταρχου: «Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά»
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής», έλεγε η δασκάλα
Άγγελος Λάτσιος: Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ο γιος της Ελένης Μενεγάκη
GNTM: Το φιλί που άναψε «φωτιές» στο πλατό - Δες sneak preview
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές & πότε ανοίγουν
Σίσσυ Χρηστίδου: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε δίπλα στο τζάκι της!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μα αποκάλυψη  για τον Άγγελο Λάτσιο, γιο της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, έκανε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Παρασκευής.

Άγγελος Λάτσιος: Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ο γιος της Ελένης Μενεγάκη

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι ο Άγγελος Λάτσιος υπηρετεί στο Ναυτικό

Η κουβέντα με τους συνεργάτες του είχε πάει στην Ελένη Μενεγάκη και την πιθανή επιστροφή της στην τηλεόραση κι ο παρουσιαστής δεν δίστασε να αρπάξει την ευκαιρία και να δώσει την είδηση για τον γιο της «βασίλισσας» της TV

Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του γιου της, Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της

Όπως χαρακτηριστικά είπε στον «αέρα», ο Άγγελος Λάτσιος είναι φαντάρος κι υπηρετεί στο Ναυτικό: «Να δώσω μια είδηση που δεν την ξέρετε. Αυτή τη στιγμή η Ελένη Μενεγάκη κι ο Γιάννης Λάτσιος είναι αγχωμένοι και χαρούμενοι γιατί ο γιος τους είναι φαντάρος. Ο Άγγελος Λάτσιος είναι στο ναυτικό. Είναι ναυτάκι στον Πόρο. Νομίζω ότι είναι κι η τελευταία ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών) για το Ναυτικό. Όλοι μετά θα μπαίνουν στον στρατό ξηράς. Από τα τελευταία ναυτάκια ο Άγγελος Λάτσιος. Το μόνο που ενδιαφέρει την Ελένη Μενεγάκη αυτή τη στιγμή είναι να είναι καλά το παιδί της».

Ο Άγγελος Λάτσιος λατρεύει τη μητέρα του, Ελένη Μενεγάκη

Ο Άγγελος Λάτσιος λατρεύει τη μητέρα του, Ελένη Μενεγάκη /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι ο Άγγελος είναι ο πρωτότοκος γιος της παρουσιάστριας και του τηλεοπτικού στελέχους Γιάννη Λάτσιου.

Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!

Γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 2002 κι έχει βρεθεί στα φώτια της δημοσιότητας λόγω των διάσημων γονιών του. Έχει μια αδερφή από τους ίδιους γονείς, τη Λάουρα Λάτσιου, καθώς και μία ετεροθαλή αδερφή, τη Μαρίνα Παντζοπούλου, από τον γάμο της μητέρας του με τον Μάκη Παντζόπουλο. 

Ο Άγγελος Λάτσιος με τον πατέρα του Γιάννη Λάτσιο και τον Γιώργο Λιάγκα σε βραδινή τους εξόρμηση

Ο Άγγελος Λάτσιος με τον πατέρα του Γιάννη Λάτσιο και τον Γιώργο Λιάγκα σε βραδινή τους εξόρμηση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο νεαρός, έχει εκφράσει την αγάπη του για τις περιπέτειες και τα extreme sports, ενώ ασχολείται και με το scuba diving. Επαγγελματικά, έχει εργαστεί στο οικολογικό ξενοδοχειακό συγκρότημα του πατριού του στα Άχλα της Άνδρου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
 |
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top