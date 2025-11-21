Άγγελος Λάτσιος: Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ο γιος της Ελένης Μενεγάκη

Μα αποκάλυψη για τον Άγγελο Λάτσιο, γιο της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, έκανε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Παρασκευής.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι ο Άγγελος Λάτσιος υπηρετεί στο Ναυτικό

Η κουβέντα με τους συνεργάτες του είχε πάει στην Ελένη Μενεγάκη και την πιθανή επιστροφή της στην τηλεόραση κι ο παρουσιαστής δεν δίστασε να αρπάξει την ευκαιρία και να δώσει την είδηση για τον γιο της «βασίλισσας» της TV.

Όπως χαρακτηριστικά είπε στον «αέρα», ο Άγγελος Λάτσιος είναι φαντάρος κι υπηρετεί στο Ναυτικό: «Να δώσω μια είδηση που δεν την ξέρετε. Αυτή τη στιγμή η Ελένη Μενεγάκη κι ο Γιάννης Λάτσιος είναι αγχωμένοι και χαρούμενοι γιατί ο γιος τους είναι φαντάρος. Ο Άγγελος Λάτσιος είναι στο ναυτικό. Είναι ναυτάκι στον Πόρο. Νομίζω ότι είναι κι η τελευταία ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών) για το Ναυτικό. Όλοι μετά θα μπαίνουν στον στρατό ξηράς. Από τα τελευταία ναυτάκια ο Άγγελος Λάτσιος. Το μόνο που ενδιαφέρει την Ελένη Μενεγάκη αυτή τη στιγμή είναι να είναι καλά το παιδί της».

Ο Άγγελος Λάτσιος λατρεύει τη μητέρα του, Ελένη Μενεγάκη /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι ο Άγγελος είναι ο πρωτότοκος γιος της παρουσιάστριας και του τηλεοπτικού στελέχους Γιάννη Λάτσιου.

Γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 2002 κι έχει βρεθεί στα φώτια της δημοσιότητας λόγω των διάσημων γονιών του. Έχει μια αδερφή από τους ίδιους γονείς, τη Λάουρα Λάτσιου, καθώς και μία ετεροθαλή αδερφή, τη Μαρίνα Παντζοπούλου, από τον γάμο της μητέρας του με τον Μάκη Παντζόπουλο.

Ο Άγγελος Λάτσιος με τον πατέρα του Γιάννη Λάτσιο και τον Γιώργο Λιάγκα σε βραδινή τους εξόρμηση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο νεαρός, έχει εκφράσει την αγάπη του για τις περιπέτειες και τα extreme sports, ενώ ασχολείται και με το scuba diving. Επαγγελματικά, έχει εργαστεί στο οικολογικό ξενοδοχειακό συγκρότημα του πατριού του στα Άχλα της Άνδρου.