Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!

Ο Άγγελος Λάτσιος λατρεύει τη φύση και επιλέγει να μένει όσο περισσότερο μπορεί κοντά της, μακριά από την πολύβουη Αθήνα. Το καλοκαίρι βρίσκεται μόνιμα στην Άνδρο, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο πατριός του Ματέο Παντζόπουλος. Μάλιστα, ο ίδιος θέλει να ανοίξει εστιατόριο στο νησί, και συγκεκριμένα, εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Ματέο, στα Άχλα.

Το καλοκαίρι αποτελεί πια παρελθόν και ο 22χρονος Άγγελος Λάτσιος πόσταρε χθες ένα βίντεο από το βοχερό τοπίο.

Δες στιγμιότυπα από την ανάρτησή του:

Ο Άγγελος Λάτσιος αγαπά τις δραστηριότητες κοντά στη φύση, όπως το ψάρεμα, αλλά και την πεζοπορία στα πανέμορφα αγροτικά μονοπάτια της Άνδρου. Τώρα, φαίνεται πως ασχολείται με το μποστάνι του.