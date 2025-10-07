Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη στο μποστάνι του

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Άγγελος Λάτσιος λατρεύει τη φύση και επιλέγει να μένει όσο περισσότερο μπορεί κοντά της, μακριά από την πολύβουη Αθήνα. Το καλοκαίρι βρίσκεται μόνιμα στην Άνδρο, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο πατριός του Ματέο Παντζόπουλος. Μάλιστα, ο ίδιος θέλει να ανοίξει εστιατόριο στο νησί, και συγκεκριμένα, εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Ματέο, στα Άχλα.

Το καλοκαίρι αποτελεί πια παρελθόν και ο 22χρονος  Άγγελος Λάτσιος πόσταρε χθες ένα βίντεο από το βοχερό τοπίο.

Δες στιγμιότυπα από την ανάρτησή του:

Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!

Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!

Ο Άγγελος Λάτσιος αγαπά τις δραστηριότητες κοντά στη φύση, όπως το ψάρεμα, αλλά και την πεζοπορία στα πανέμορφα αγροτικά μονοπάτια της Άνδρου. Τώρα, φαίνεται πως ασχολείται με το μποστάνι του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
