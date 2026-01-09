Κάτια Δανδουλάκη: Πώς αποχαιρέτησε η Βίρνα τον Γιάγκο Δράκο

Θλίψη προκάλεσε η είδηση πως ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο γνωστός ηθοποιός, που είχε ενσαρκώσει τον «θρυλικό» ρόλο του Γιάνγκου Δράκου στη «Λάμψη» ένα σίριαλ του ΑΝΤ1 που έσπαγε τα ρεκόρ τηλεθέασης τη δεκαετία του ’90, έφυγε από τη ζωή απομονωμένος στο σπίτι του στο Πόρτο Ράφτη.

Με έναν διακριτικό τρόπο επέλεξε η Κάτια Δανδουλάκη να τον αποχαιρετήσει, μέσα από τα social media.

Η ηθοποιός ανάρτησε βίντεο–αφιέρωμα με ασπρόμαυρα στιγμιότυπα, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια εικόνες από την κοινή τους διαδρομή.

Στο υλικό που ανέβασε, εμφανίζεται ο Χρήστος Πολίτης, ενώ στο κάδρο προβάλλεται το λιτό κείμενο: «Χρήστος Πολίτης 1942-2026».

Η Κάτια Δανδουλάκη μοιράστηκε τη σύνδεση της γνωριμίας τους με μια παλαιότερη κινηματογραφική στιγμή, υπενθυμίζοντας ότι οι δυο τους είχαν βρεθεί μαζί πολύ πριν γράψουν ιστορία στη μικρή οθόνη.

«Ο Χρήστος Πολίτης και η Κάτια Δανδουλάκη στην ταινία «Στα Δίχτυα του Τρόμου» του 1975. Οι δυο τους θα έγραφαν τηλεοπτική ιστορία ως Γιάγκος και Βίρνα Δράκου στην «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου την δεκαετία του ’90», γράφει πάνω στο βίντεο.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού Ρομάντσο το 1972.

“Αντίο… «Γιάγκος Δράκος»”, αρκέστηκε να γράψει η Κάτια Δανδουλάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία καλλιτεχνική παρουσία του ηθοποιού ήταν στον κινηματογράφο και συγκεκριμένα στην ταινία “Broadway” του Χρήστου Μασσαλά που κυκλοφόρησε στις σκοτεινές αίθουσες τον Ιανουάριο του 2022.