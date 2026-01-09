Κάτια Δανδουλάκη: Πώς αποχαιρέτησε η Βίρνα τον Γιάγκο Δράκο

Η ανάρτηση της ηθοποιού μετά τον θάνατό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 12:18 Πεντανόστιμα ραβιόλια με κρέμα παρμεζάνας
09.01.26 , 12:08 Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
09.01.26 , 12:01 Παρίσι: Τα τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου - Τι είναι η συμφωνία Μersosur
09.01.26 , 11:56 Νίκος Βέρτης: Η εμφάνιση με τη γοητευτική σύντροφό του Εμμανουέλα
09.01.26 , 11:55 Geely: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
09.01.26 , 11:42 Πώς να παίξεις φρουτάκια στο ίντερνετ
09.01.26 , 11:29 Sit-to-Stand: Ένα απλό τεστ 30'' που «μαρτυράει» την ηλικία σας
09.01.26 , 11:23 Η Μασούτης εξαγοράζει την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός - Υπεγράφη η συμφωνία
09.01.26 , 11:01 Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν - Καίγεται η Τεχεράνη
09.01.26 , 10:52 «Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
09.01.26 , 10:34 Ford Loyal+: Ανταλλάξτε το παλιό σας Ford με ένα καινούργιο
09.01.26 , 10:07 Η ουσία του σωστού μελανιού για τις εκτυπωτικές σας ανάγκες
09.01.26 , 09:53 Για ποιον κορυφαίο παίκτη ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ
09.01.26 , 09:49 Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα πάνω στις γραμμές του τραμ
09.01.26 , 09:48 «Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά - Πότε αναμένεται να κορυφωθεί το «κύμα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Λίτσα Πατέρα: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγε στην κηδεία του Παπαδάκη
Σοφία Μουτίδου κατά Γιώργου Λιάγκα: «Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα»
Λευτέρης Σουλτάτος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του και το επικό λάθος!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κάτια Δανδουλάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θλίψη προκάλεσε η είδηση πως ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο γνωστός ηθοποιός, που είχε ενσαρκώσει τον «θρυλικό» ρόλο του Γιάνγκου Δράκου στη «Λάμψη» ένα σίριαλ του ΑΝΤ1 που έσπαγε τα ρεκόρ τηλεθέασης τη δεκαετία του ’90, έφυγε από τη ζωή απομονωμένος στο σπίτι του στο Πόρτο Ράφτη. 

Χρήστος Πολίτης: Ζούσε στο Πόρτο Ράφτη – Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Με έναν διακριτικό τρόπο επέλεξε η Κάτια Δανδουλάκη να τον  αποχαιρετήσει, μέσα από τα social media. 

Η ηθοποιός ανάρτησε βίντεο–αφιέρωμα με ασπρόμαυρα στιγμιότυπα, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια εικόνες από την κοινή τους διαδρομή.

Στο υλικό που ανέβασε, εμφανίζεται ο Χρήστος Πολίτης, ενώ στο κάδρο προβάλλεται το λιτό κείμενο: «Χρήστος Πολίτης 1942-2026». 

Η Κάτια Δανδουλάκη μοιράστηκε τη σύνδεση της γνωριμίας τους με μια παλαιότερη κινηματογραφική στιγμή, υπενθυμίζοντας ότι οι δυο τους είχαν βρεθεί μαζί πολύ πριν γράψουν ιστορία στη μικρή οθόνη.

«Ο Χρήστος Πολίτης και η Κάτια Δανδουλάκη στην ταινία «Στα Δίχτυα του Τρόμου» του 1975. Οι δυο τους θα έγραφαν τηλεοπτική ιστορία ως Γιάγκος και Βίρνα Δράκου στην «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου την δεκαετία του ’90», γράφει πάνω στο βίντεο.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού Ρομάντσο το 1972.

“Αντίο… «Γιάγκος Δράκος»”, αρκέστηκε να γράψει η Κάτια Δανδουλάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία καλλιτεχνική παρουσία του ηθοποιού ήταν στον κινηματογράφο και συγκεκριμένα στην ταινία “Broadway” του Χρήστου Μασσαλά που κυκλοφόρησε στις σκοτεινές αίθουσες τον Ιανουάριο του 2022. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top