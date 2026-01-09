«Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά - Πότε αναμένεται να κορυφωθεί το «κύμα»

Ελλαδα
Η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη δίνει πολύτιμες συμβουλές για το χτίσιμο του ανοσοποιητικού στα παιδιά/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι μαθητές επέστρεψαν στα θρανία, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, ενώ την ίδια ώρα σε έξαρση βρίσκονται γρίπη, RSV, κορωνοϊός και ιώσεις με τον ερχομό νέας χρονιάς. Οι ειδικοί επισημαίνουν τη σημαντικότητα του εμβολιασμού, της θωράκισης του ανοσοποιητικού και της τήρησης των βασικών κανόνων υγιεινής. 

Γρίπη

Την πρώτη εβδομάδα του 2026, η γρίπη παρουσίασε σημαντική αύξηση, με  722 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας έναντι 497 την προηγουμένη εβδομάδα.

Έξαρση της γρίπης Α με εξαντλητικά συμπτώματα - Πώς να προστατευτούμε

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, όλα τύπου Α, με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και δύο θάνατοι.

Από την ανάλυση των λυμάτων κατά την πρώτη εβδομάδα του 2026, το ιϊκό φορτίο παρουσίασε αύξηση σε δύο περιοχές: Αθήνα +83,7% και Χανιά +60,1% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Πτώση καταγράφηκε σε τέσσερις περιοχές:

  • Θεσσαλονίκη -45,4%
  • Ιωάννινα -86,9%
  • Πάτρα -27,0%
  • Λάρισα -17,6%

Σύμφωνα με αρχική εκτίμηση κινδύνου για την επιδημιολογική εικόνα της γρίπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό επί επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος από το ECDC, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, γι’ αυτό συστήνεται ο εμβολιασμός ειδικά στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα του ιού RSV παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κορωνοϊός

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. 

Την πρώτη εβδομάδα του 2026 καταγράφηκαν 147 νέες εισαγωγές Cοvid-19, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Eπίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και δύο νέοι θάνατοι.

Ο ΕΟΔΥ αναφέρει ακόμη ότι από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται σταδιακή άνοδος του παραλλαγμένου στελέχους XFG, που εμφανίζεται να είναι το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις από τις αρχές Ιουλίου. 

Όσον αφορά στην ανάλυση των λυμάτων, προέκυψε ότι το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Πάτρα και την Ξάνθη παρατηρήθηκε έντονα αυξητική τάση σε ποσοστό 138,43% και 82,40% αντίστοιχα. 

Μέτρα πρόληψης κατά των εποχικών ιώσεων 

Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός, όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, ο οποίος κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης.

Επίσης, προτρέπει σε έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό.

Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

Γρίπη: Ενίσχυση του ανοσοποιητικού στα παιδιά

«Επιδημιολογικά περιμένουμε κορύφωση της γρίπης και των αναπνευστικών λοιμώξεων στο τέλος Ιανουαρίου. Οι παιδίατροι συστήνουμε το εμβόλιο της γρίπης στα παιδιά, να γίνεται τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, αλλά ακόμη και τώρα να το κάνουν. Βέβαια να ξέρουν οι γονείς ότι θέλει δύο εβδομάδες να δημιουργήσει ο οργανισμός τα αντισώματα για να αντιμετωπίσει τη γρίπη. Κάθε χρόνο συστήνουμε να γίνεται το εμβόλιο της γρίπης, γιατί βγαίνει επικαιροποιημένο», επισήμανε η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη στην ΕΡΤ. 

Ύπνος, διατροφή, ο περιορισμός στις οθόνες και η άθληση βοηθούν στο χτίσιμο του ανοσοποιητικού στα παιδιά.

«Ο ύπνος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ο ύπνος δεν είναι μια τεμπέλικη διαδικασία. Δεν είναι χάσιμο χρόνου. Δημιουργούνται αντισώματα. Δημιουργούνται κυτταροκίνες που αντιμετωπίζουν τις φλεγμονές. Τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται ένα 10ωρο και οι έφηβοι ένα 8ωρο», σημειώνει η παιδίατρος.

«Πριν τον ύπνο, για τουλάχιστον μία ώρα δε θέλουμε οθόνες, γιατί το μπλε φως καταστέλλει τη μελατονίνη και αυξάνει την κορτιζόλη. Οπότε τα παιδάκια διεγείρονται και δε βοηθάει τη διαδικασία του ύπνου», συμπληρώνει.

Ακόμη, μια διατροφή με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά κι αυτά βοηθούν το ανοσοποιητικό να χτιστεί, ώστε να αντιμετωπίζει τις λοιμώξεις.

«Επίσης η άθληση, να έχουμε την κίνηση στην καθημερινότητά μας. Από το ελεύθερο παιχνίδι στη φύση μέχρι οτιδήποτε αθλητικές δραστηριότητες. Γιατί και αυτό βοηθάει στο να καταστέλλεται το στρες, βοηθάει στην καλύτερη κυκλοφορία των λεμφοκυττάρων, οπότε φτάνουν γρηγορότερα στα σημεία της φλεγμονής», εξηγεί η κ.Μανιώτη. 

«Και μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή τον τρόπο ζωής, φυσικά πρέπει να τηρούμε και τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Να πλένουμε τα χέρια μας, όταν φτερνιζόμαστε ή βήχουμε, να καλύπτουμε τη μύτη μας και το στόμα μας με τον αγκώνα μας. Να μη χρησιμοποιούμε κοινά σκεύη. Να αερίζουμε πολύ καλά τους χώρους. Και φυσικά δεν στέλνουμε τα παιδάκια μας στο σχολείο όταν είναι άρρωστα, όταν έχουν πυρετό, όταν δεν είναι σε καλή γενική κατάσταση. Όταν έχουν έντονη συμπτωματολογία, όπως έντονο βήχα, έντονο συνάχι. Τα κρατάμε σπίτι», προσθέτει.

Τέλος, η παιδίατρος διευκρινίζει πως ο πυρετός είναι μηχανισμός άμυνας, οπότε βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τις λοιμώξεις. Οι γονείς θα πρέπει να απευθυνθούν στον παιδίαστρο τους αν ο πυρετός συνεχιστεί πάνω από τρία εικοσιτετράωρα, χωρίς να βελτιωθεί, χωρίς να πέσουν τα πυρετικά κύματα, χωρίς να αραιώσουν ή αν δεν πέφτει με τα αντιπυρετικά.

«Αν το δούμε το παιδάκι μας λίγο διαφορετικό, πιο νωθρό, υποτονικό, συγχυτικό. Αν δυσκολεύεται να ανασάνει. Αν είναι αφυδατωμένο. Αν κάνει πολλούς εμέτους και διάρροιες. Αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Σίγουρα τότε πρέπει να καλέσουμε τον παιδίατρό μας», καταλήγει.

