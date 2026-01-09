Αποκαλύπτουμε τα αναβαθμισμένα VW e-Transporter και e-Caravelle

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα προχωρά σε ουσιαστική αναβάθμιση των αμιγώς ηλεκτρικών Transporter και Caravelle, ενισχύοντας περαιτέρω την αποδοτικότητα, την αυτονομία και την ασφάλεια στην καθημερινή επαγγελματική χρήση. Η νέα μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 70 kWh, η βελτιωμένη καμπύλη φόρτισης DC και η προσθήκη ενός νέου, προαιρετικού συστήματος τετρακίνησης 4Motion ενισχύουν σημαντικά την πρακτική αξία των μοντέλων, στηρίζοντας τη μετάβαση των επαγγελματιών σε έναν οικονομικότερο στόλο με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

e-Transporter & e-Caravelle: Ακόμη πιο ευέλικτα με μεγαλύτερη αυτονομία και μικρότερους χρόνους φόρτισης

Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας των e-Transporter και e-Caravelle αυξάνεται από 64 σε περίπου 70 kWh, επιτρέποντας αυτονομία έως 380 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 13% μεγαλύτερη σε σχέση με πριν. Παράλληλα, οι χρόνοι φόρτισης μειώνονται αισθητά: σε ταχυφορτιστή DC ισχύος 125 kW, η μπαταρία υψηλής τάσης φορτίζεται πλέον από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά, δηλαδή περίπου δέκα λεπτά λιγότερο από το παρελθόν. Πρακτικά, μια σύντομη στάση φόρτισης διάρκειας δέκα λεπτών αρκεί για να προσθέσει περίπου 100 χιλιόμετρα επιπλέον αυτονομίας.

Νέο σύστημα τετρακίνησης 4Motion για αυξημένη πρόσφυση και σταθερότητα

Από τις αρχές του 2026, το ηλεκτρικό Transporter θα διατίθεται προαιρετικά και με το σύστημα τετρακίνησης 4Motion. Το σύστημα συνδυάζει τον ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα με μία πρόσθετη ηλεκτρική μονάδα στον εμπρός άξονα. Καθώς οι δύο μονάδες κίνησης δεν συνδέονται μηχανικά μεταξύ τους, η κατανομή της ροπής μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα πραγματοποιείται άμεσα και δυναμικά, ανάλογα με τις συνθήκες, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη πρόσφυση σε εργοτάξια, σε βρεγμένο οδόστρωμα ή σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες.

Το σύστημα τετρακίνησης 4Motion συνεργάζεται στενά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (ESP) και τον έλεγχο πρόσφυσης, επιτρέποντας τη στοχευμένη αξιοποίηση της ροπής και της δύναμης πέδησης για τον περιορισμό φαινομένων υπερστροφής ή υποστροφής. Έτσι, το e-Transporter διατηρεί υψηλά επίπεδα σταθερότητας και ελέγχου ακόμη και σε βρεγμένο οδόστρωμα, σε μεταβαλλόμενες επιφάνειες ή κατά τη διέλευση από στροφές.Το σύστημα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 100 kW (136 PS), 160 kW (218 PS) και 210 kW (286 PS).