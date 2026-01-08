Hλεία: Aνεμοστρόβιλος «τούμπαρε» το όχημα γυναίκας ενώ οδηγούσε!

Εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.01.26 , 20:47 Οικονομάκου για επιλόχειο: «Ένιωθα ενοχικά να πω ''δεν είμαι ευτυχισμένη''»
08.01.26 , 20:45 Πατήσια: Πινακίδα φαρμακείου ξεκόλλησε και τραυμάτισε μαθήτρια στο κεφάλι!
08.01.26 , 20:12 Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον 30χρονο
08.01.26 , 19:50 Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Το φύλο του μωρού που περιμένουν!
08.01.26 , 19:08 Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
08.01.26 , 18:47 «Ναι» αγροτών στην πρόσκληση Μαξίμου για συνάντηση - Επεισόδια στη Θήβα
08.01.26 , 18:38 Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»
08.01.26 , 18:24 Νέο Volvo EX60: Με αυτονομία 810 χλμ. - Η μεγαλύτερη στην κατηγορία του
08.01.26 , 18:12 Hλεία: Aνεμοστρόβιλος «τούμπαρε» το όχημα γυναίκας ενώ οδηγούσε!
08.01.26 , 17:56 Μπάγια Αντωνοπούλου: Η συγκινητική της ανάρτηση για τον Γιώργο Παπαδάκη
08.01.26 , 17:30 Βίντεο δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι
08.01.26 , 17:02 Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τέρι Γιόραθ
08.01.26 , 17:01 Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
08.01.26 , 16:56 Τρομακτικό βίντεο από το τροχαίο στην Κορινθία - Νεκρά δύο νέα παιδιά
08.01.26 , 16:17 Ελένη Μενεγάκη: Σε ποιον πρώην συνεργάτη της έκανε unfollow;
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της, τον Γιαννάκη της
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε αιφνιδιαστικά την περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Η δύναμη των ανέμων ήταν τέτοια, που ακόμη και όχημα που κινούνταν στον δρόμο ανετράπη.

Σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε ο Κώστας Γκελντής για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR έχει καταγραφεί το μέγεθος της καταστροφής, από την οποία γλίτωσε από θαύμα οδηγός. Η γυναίκα που οδηγούσε ένα ασημί αυτοκινήτου γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν το όχημά της αναποδογύρισε ενώ κατευθυνόταν προς την εργασία της.

Ανεμοστρόβιλος

Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο στην Ηλεία

Hλεία: Aνεμοστρόβιλος «τούμπαρε» το όχημα γυναίκας ενώ οδηγούσε!

Παρέμεινε εγκλωβισμένη για λίγα λεπτά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, εμφανώς σοκαρισμένη, χωρίς ωστόσο να υποστεί τραυματισμό.

Ο ανεμοστρόβιλος είχε πολύ μικρή διάρκεια, μόλις λίγα λεπτά, όμως η έντασή του ήταν εξαιρετικά μεγάλη, αφήνοντας πίσω του εικόνες καταστροφής. Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και σε αγροτικές εγκαταστάσεις της περιοχής, με θερμοκήπια να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, καθώς μεταλλικά μέρη και νάιλον καλύμματα ξεριζώθηκαν και παρασύρθηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο, ενώ οι αρμόδιες αρχές καταγράφουν τις ζημιές και παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ
 |
ΗΛΕΙΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top