Hλεία: Aνεμοστρόβιλος «τούμπαρε» το όχημα γυναίκας ενώ οδηγούσε!

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε αιφνιδιαστικά την περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Η δύναμη των ανέμων ήταν τέτοια, που ακόμη και όχημα που κινούνταν στον δρόμο ανετράπη.

Σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε ο Κώστας Γκελντής για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR έχει καταγραφεί το μέγεθος της καταστροφής, από την οποία γλίτωσε από θαύμα οδηγός. Η γυναίκα που οδηγούσε ένα ασημί αυτοκινήτου γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν το όχημά της αναποδογύρισε ενώ κατευθυνόταν προς την εργασία της.

Παρέμεινε εγκλωβισμένη για λίγα λεπτά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, εμφανώς σοκαρισμένη, χωρίς ωστόσο να υποστεί τραυματισμό.

Ο ανεμοστρόβιλος είχε πολύ μικρή διάρκεια, μόλις λίγα λεπτά, όμως η έντασή του ήταν εξαιρετικά μεγάλη, αφήνοντας πίσω του εικόνες καταστροφής. Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και σε αγροτικές εγκαταστάσεις της περιοχής, με θερμοκήπια να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, καθώς μεταλλικά μέρη και νάιλον καλύμματα ξεριζώθηκαν και παρασύρθηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο, ενώ οι αρμόδιες αρχές καταγράφουν τις ζημιές και παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

