MasterChef: «Πρέπει να βγει λίγο μπροστά, να μην κρύβεται πίσω από άλλους»

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής τη Δευτέρα στις 21.00

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 00:05 MasterChef: «Πρέπει να βγει λίγο μπροστά, να μην κρύβεται πίσω από άλλους»
05.03.26 , 23:50 MasterChef: Δάκρυα και συγκίνηση στη σημερινή αποχώρηση!
05.03.26 , 23:42 MasterChef: Ποιος αποχώρησε από τον μαγειρικό διαγωνισμό;
05.03.26 , 23:29 Συγκινεί η Κέλλυ Κελεκίδου: «Καλό παράδεισο»
05.03.26 , 22:42 Πόλεμος Μέση Ανατολή: Τα έκτακτα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο Ανάπτυξης
05.03.26 , 22:36 Ελένη Τσολάκη: Χαλαρή βόλτα στην Κηφισιά με την 11 μηνών κόρη της
05.03.26 , 22:15 MasterChef: Λαχανοντολμάς αυγολέμονο - Συνταγή Νίκου Ρούσσου
05.03.26 , 22:14 Eκνευρισμός στην Τουρκία για Κάρπαθο – «Δεν το συζητάμε» λέει η Αθήνα
05.03.26 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
05.03.26 , 22:00 MasterChef: Η απόφαση του αρχηγού Γιώργου που αιφνιδίασε!
05.03.26 , 21:55 ΣΕΕΠΕ: Δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης σε δομές ηλικιωμένων
05.03.26 , 21:50 Άγιος Παντελεήμονας: Συλλήψεις για επίθεση 16χρονων με μαχαίρι σε 17χρονο
05.03.26 , 21:34 Τρύφωνας Σαμαράς: «Άγγελέ μου» - Η ανάρτηση για τη σκυλίτσα του
05.03.26 , 21:29 Ιράν: Συγκλονίζει σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στον Περσικό Κόλπο
05.03.26 , 21:10 MasterChef: Τρελοί πανηγυρισμοί - Ποια μπριγάδα κέρδισε!
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
MasterChef Trailer 9/3/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποχώρηση της Φιλιώς από το MasterChef 10 μετά από αποτυχημένη δοκιμασία.
  • Το επόμενο επεισόδιο θα προβληθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου με έντονες αναμετρήσεις σε ζευγάρια.
  • Η μπλε μπριγάδα θα μαγειρέψει σε δυάδες, με τον Σαμ να επιθυμεί μονομαχία με τη Wasan.
  • Δύο καλεσμένοι σεφ, Παντελής Βούρος και Χαράλαμπος Κοτσώνης, θα συμμετάσχουν στο επεισόδιο.
  • Ο αρχηγός Γιώργος καλεί τους συμπαίκτες του να είναι πιο ενεργοί και να μην κρύβονται.

Ένα έντονο επεισόδιο ολοκληρώθηκε σήμερα στο MasterChef 10, με την αποχώρηση της Φιλιώς, της «μαμάς» του φετινού διαγωνισμού. Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία αποχώρησης, η Φιλιώ δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές με το πιάτο της και έτσι το ταξίδι της στον διαγωνισμό μαγειρικής έφτασε στο τέλος του, αφήνοντας πίσω της συγκίνηση και δάκρυα.

MasterChef: Ποιος αποχώρησε από τον μαγειρικό διαγωνισμό;

Λίγο μετά τους τίτλους τέλους του επεισοδίου, προβλήθηκε και το τρέιλερ για το επόμενο επεισόδιο που θα δούμε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στο Star, προμηνύοντας έντονες μαγειρικές αναμετρήσεις σε ζευγάρια αλλά και... ατάκες που θα έχουν συζητηθεί και θα συζητηθούν ξανά!

Σύμφωνα με όσα είδαμε στο τρέιλερ, η μπλε μπριγάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς οι παίκτες της θα κληθούν να μαγειρέψουν σε ζευγάρια. Όπως ανακοίνωσαν οι κριτές, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μαγειρέψουν σε δυάδες!

Μάλιστα, ένας από τους μάγειρες που δείχνει έτοιμος για όλα είναι ο Σαμ, ο οποίος δηλώνει πως θα ήθελε πολύ να βρεθεί σε μονομαχία με τη Wasan. 

MasterChef: «Πρέπει να βγει λίγο μπροστά, να μην κρύβεται πίσω από άλλους»

Το επεισόδιο της Δευτέρας θα έχει και ξεχωριστούς καλεσμένους. Στην κουζίνα του MasterChef θα βρεθούν δύο σεφ, ο Παντελής Βούρος και ο Χαράλαμπος Κοτσώνης. 

MasterChef: «Πρέπει να βγει λίγο μπροστά, να μην κρύβεται πίσω από άλλους»

MasterChef: «Πρέπει να βγει λίγο μπροστά, να μην κρύβεται πίσω από άλλους»

Γιώργος

Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο Πάνος Ιωαννίδης σε κάποια στιγμή του τρέιλερ, «σήμερα δεν ήταν μια καλή μέρα για εσάς», δείχνοντας ότι δεν θα λείψουν και οι αυστηρές παρατηρήσεις. Παράλληλα, ο αρχηγός Γιώργος, φανερά εκνευρισμένος φαίνεται να καλεί κάποιους από τους συμπαίκτες του να βγουν μπροστά και «να μην κρύβονται πίσω από άλλους».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF 10
 |
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF TRAILER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top