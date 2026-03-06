MasterChef: «Πρέπει να βγει λίγο μπροστά, να μην κρύβεται πίσω από άλλους»

Ένα έντονο επεισόδιο ολοκληρώθηκε σήμερα στο MasterChef 10, με την αποχώρηση της Φιλιώς, της «μαμάς» του φετινού διαγωνισμού. Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία αποχώρησης, η Φιλιώ δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές με το πιάτο της και έτσι το ταξίδι της στον διαγωνισμό μαγειρικής έφτασε στο τέλος του, αφήνοντας πίσω της συγκίνηση και δάκρυα.

Λίγο μετά τους τίτλους τέλους του επεισοδίου, προβλήθηκε και το τρέιλερ για το επόμενο επεισόδιο που θα δούμε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στο Star, προμηνύοντας έντονες μαγειρικές αναμετρήσεις σε ζευγάρια αλλά και... ατάκες που θα έχουν συζητηθεί και θα συζητηθούν ξανά!

Σύμφωνα με όσα είδαμε στο τρέιλερ, η μπλε μπριγάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς οι παίκτες της θα κληθούν να μαγειρέψουν σε ζευγάρια. Όπως ανακοίνωσαν οι κριτές, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μαγειρέψουν σε δυάδες!

Μάλιστα, ένας από τους μάγειρες που δείχνει έτοιμος για όλα είναι ο Σαμ, ο οποίος δηλώνει πως θα ήθελε πολύ να βρεθεί σε μονομαχία με τη Wasan.

Το επεισόδιο της Δευτέρας θα έχει και ξεχωριστούς καλεσμένους. Στην κουζίνα του MasterChef θα βρεθούν δύο σεφ, ο Παντελής Βούρος και ο Χαράλαμπος Κοτσώνης.

Γιώργος

Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο Πάνος Ιωαννίδης σε κάποια στιγμή του τρέιλερ, «σήμερα δεν ήταν μια καλή μέρα για εσάς», δείχνοντας ότι δεν θα λείψουν και οι αυστηρές παρατηρήσεις. Παράλληλα, ο αρχηγός Γιώργος, φανερά εκνευρισμένος φαίνεται να καλεί κάποιους από τους συμπαίκτες του να βγουν μπροστά και «να μην κρύβονται πίσω από άλλους».