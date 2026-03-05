Ελένη Τσολάκη: Χαλαρή βόλτα στην Κηφισιά με την 11 μηνών κόρη της

«Σε αγαπώ με μια αγάπη που ο νους δεν τη χωράει».

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο για το τηλεοπτικό μέλλον της Ελένης Τσολάκη από το Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε τρυφερές στιγμές με την 11 μηνών κόρη της στην Κηφισιά μέσω Instagram.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βόλτα τους, εκφράζοντας την αγάπη της με τη λεζάντα: «Σε αγαπώ με μια αγάπη που ο νους δεν τη χωράει!»
  • Στις 27 Μαρτίου, θα γιορτάσει έναν χρόνο από την ημέρα που έγινε μητέρα.
  • Φήμες αναφέρουν ότι η Τσολάκη βρίσκεται σε συζητήσεις για επιστροφή στο OPEN.
  • Η συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα δεν είναι επιθυμητή από κανέναν από τους δύο.

Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά της μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram η Ελένη Τσολάκη.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βόλτα που έκανε στην Κηφισιά με την 11 μηνών κορούλα της, την οποία είχε στο καροτσάκι, απολαμβάνοντας λίγες χαλαρές στιγμές μαζί της.

Ελένη Τσολάκη: Χαλαρή βόλτα στην Κηφισιά με την 11 μηνών κόρη της

Στη φωτογραφία, τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή σπρώχνοντας το καροτσάκι της μικρής, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τον ρόλο της ως μητέρα. Στη συνέχεια απόλαυσε το μεσημεριανό της σε ένα από τα γνωστά εστιατόρια της περιοχής.

Τσολάκη: Η νέα πρόταση και το «αγκάθι» του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1

Στη λεζάντα της δημοσίευσης θέλησε να εκφράσει τα βαθιά της συναισθήματα για την κόρη της, γράφοντας: «Σε αγαπώ με μια αγάπη που ο νους δεν τη χωράει!» και συνόδευσε τα λόγια της με κόκκινες καρδιές.

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

Θυμίζουμε ότι σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα στις 27 Μαρτίου η Ελένη Τσολάκη θα συμπληρώσει έναν χρόνο από τη στιγμή που έγινε μαμά, μια εμπειρία που, όπως φαίνεται, της έχει αλλάξει τη ζωή και της έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές αγάπης και ευτυχίας.

Η Ελένη Τσολάκη απολαμβάνει όσο τίποτα άλλο τη μητρότητα!

Η Ελένη Τσολάκη απολαμβάνει όσο τίποτα άλλο τη μητρότητα! /Φωτογραφία Instagram

Μια πληροφορία για το τηλεοπτικό μέλλον της Ελένης Τσολάκη μετέφερε το πρωί της Πέμπτης ο Άρης Καβατζίκης. Ο δημοσιογράφος του Buongiorno αποκάλυψε ότι έφτασε στα αυτιά του η πληροφορία πως η Ελένη Τσολάκη βρίσκεται σε έντονες συζητήσεις προκειμένου να επιστρέψει και πάλι στο δυναμικό του OPEN. Η παρουσιάστρια, που το περασμένο καλοκαίρι αποχώρησε από το OPEΝ για να αναλάβει το πρωινό Σαββατοκύριακο του ANT1, μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της. φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή της στο OPEN.

«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»

Ωστόσο, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τόνισε πως αν κάτι τέτοιο συμβεί, σίγουρα δε θα δούμε την παρουσιάστρια να συνεργάζεται με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, καθώς αυτό είναι κάτι που δεν επιθυμεί κανείς από τους δυο.

Ελένη Τσολάκη: Χαλαρή βόλτα στην Κηφισιά με την 11 μηνών κόρη της

Δείτε όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή του Mega

Από τη δική της πλευρά, η Κατερίνα Ζαρίφη εξέφρασε την πεποίθηση πως κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμα στα πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού, καθώς μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τη λύση της συνεργασίας με την Ιζαμπέλα Σασλόγλου και τη διαδοχή του Θέμη Μάλλη στη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του σταθμού, πρώτο τους μέλημα είναι να βρεθούν και πάλι οι ισορροπίες.

