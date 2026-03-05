Συγκινεί η Κέλλυ Κελεκίδου: «Καλό παράδεισο»

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Νίκου Κουρκούλη και της Κέλλυς Κελεκίδου, καθώς «έχασαν» πολυαγαπημένο τους πρόσωπο.

Όπως ενημέρωσε το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου ο γνωστός τραγουδιστής, έφυγε από τη ζωή ο κουμπάρος τους. «Καλό ταξίδι, κουμπάρε. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», έγραψε ο Νίκος Κουρκούλης.

To post του Νίκου Κουρκούλη:

Λίγο αργότερα, ακολούθησε η ανάρτηση της συζύγου του. Η Κέλλυ Κελεκίδου ανήρτησε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Καλό Παράδεισο, κουμπάρε».

Δες την ανάρτηση της Κέλλυς Κελεκίδου:

Υπενθυμίζεται ότι η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Νίκος Κουρκούλης παντρεύτηκαν το 2009. Έκαναν πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Βούλας, σε στενό κύκλο. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ραφαήλ και την Ελπινίκη.

