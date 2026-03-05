Συγκινεί η Κέλλυ Κελεκίδου: «Καλό παράδεισο»

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Νίκου Κουρκούλη

Βίντεο του Breakfast@Star για τον Νίκο Κουρκούλη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η οικογένεια του Νίκου Κουρκούλη και της Κέλλυς Κελεκίδου πενθεί τον θάνατο του κουμπάρου τους.
  • Ο Νίκος Κουρκούλης ανήρτησε συγκινητικό μήνυμα για τον κουμπάρο του, ενώ η Κέλλυ Κελεκίδου του ευχήθηκε «Καλό Παράδεισο».
  • Η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Νίκος Κουρκούλης παντρεύτηκαν το 2009 και έχουν δύο παιδιά.
  • Η Κέλλυ Κελεκίδου ανακοίνωσε νέο μουσικό project στη Μελβούρνη, ένα live medley αφιερωμένο στον Βασίλη Καρρά.
  • Το medley θα κυκλοφορήσει με τίτλο «Από Καρδιάς-Βασίλης Καρράς Meddley».

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Νίκου Κουρκούλη και της Κέλλυς Κελεκίδου, καθώς «έχασαν» πολυαγαπημένο τους πρόσωπο.

Όπως ενημέρωσε το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου ο γνωστός τραγουδιστής, έφυγε από τη ζωή ο κουμπάρος τους. «Καλό ταξίδι, κουμπάρε. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», έγραψε ο Νίκος Κουρκούλης.

To post του Νίκου Κουρκούλη:

Η ανάρτηση του Νίκου Κουρκούλη

Λίγο αργότερα, ακολούθησε η ανάρτηση της συζύγου του. Η Κέλλυ Κελεκίδου ανήρτησε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Καλό Παράδεισο, κουμπάρε».

Δες την ανάρτηση της Κέλλυς Κελεκίδου:

κελλυ κελεκιδου

Υπενθυμίζεται ότι η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Νίκος Κουρκούλης παντρεύτηκαν το 2009. Έκαναν πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Βούλας, σε στενό κύκλο. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ραφαήλ και την Ελπινίκη.

Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη

Από την Αυστραλία, όπου πραγματοποίησε μια επιτυχημένη και sold out περιοδεία με τον Νίκο Ζωιδάκη, η Κέλλυ Κελεκίδου έκανε μια συγκινητική αποκάλυψη που αφορά τα επόμενα μουσικά της βήματα, αναφορικά με αυτό που ετοιμάζει, από καρδιάς, για τον «πατέρα» της.

ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ

Πιο συγκεκριμένα, από τη σκηνή του Kinisis στη Μελβούρνη, η αγαπημένη τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως με την επιστροφή της στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει ένα ξεχωριστό live medley με αγαπημένα τραγούδια του Βασίλη Καρρά, ένα project που ετοίμαζε εδώ και καιρό. Τραγούδια, που έχουν σημαδέψει την ίδια και τον κόσμο, δίνοντας τον τίτλο «Από Καρδιάς-Βασίλης Καρράς Meddley».

