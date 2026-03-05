MasterChef: Ποιος αποχώρησε από τον μαγειρικό διαγωνισμό;

«Εσείς μπορείτε να προχωρήσετε, κι εγώ μπορώ να φύγω...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 00:05 MasterChef: «Πρέπει να βγει λίγο μπροστά, να μην κρύβεται πίσω από άλλους»
05.03.26 , 23:50 MasterChef: Δάκρυα και συγκίνηση στη σημερινή αποχώρηση!
05.03.26 , 23:42 MasterChef: Ποιος αποχώρησε από τον μαγειρικό διαγωνισμό;
05.03.26 , 23:29 Συγκινεί η Κέλλυ Κελεκίδου: «Καλό παράδεισο»
05.03.26 , 22:42 Πόλεμος Μέση Ανατολή: Τα έκτακτα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο Ανάπτυξης
05.03.26 , 22:36 Ελένη Τσολάκη: Χαλαρή βόλτα στην Κηφισιά με την 11 μηνών κόρη της
05.03.26 , 22:15 MasterChef: Λαχανοντολμάς αυγολέμονο - Συνταγή Νίκου Ρούσσου
05.03.26 , 22:14 Eκνευρισμός στην Τουρκία για Κάρπαθο – «Δεν το συζητάμε» λέει η Αθήνα
05.03.26 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
05.03.26 , 22:00 MasterChef: Η απόφαση του αρχηγού Γιώργου που αιφνιδίασε!
05.03.26 , 21:55 ΣΕΕΠΕ: Δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης σε δομές ηλικιωμένων
05.03.26 , 21:50 Άγιος Παντελεήμονας: Συλλήψεις για επίθεση 16χρονων με μαχαίρι σε 17χρονο
05.03.26 , 21:34 Τρύφωνας Σαμαράς: «Άγγελέ μου» - Η ανάρτηση για τη σκυλίτσα του
05.03.26 , 21:29 Ιράν: Συγκλονίζει σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στον Περσικό Κόλπο
05.03.26 , 21:10 MasterChef: Τρελοί πανηγυρισμοί - Ποια μπριγάδα κέρδισε!
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Παντρεύεται η κόρη του Δημήτρη Καμπουράκη
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Βάσω Λασκαράκη: Δε φαντάζεσαι πόσο μάκρυναν τα μαλλιά της!
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στον διαγωνισμό MasterChef 2026, η Φιλιώ αποχώρησε μετά την αξιολόγηση των πιάτων.
  • Ο Βασίλης συγκέντρωσε 36 βαθμούς και ήταν ο νικητής της δοκιμασίας.
  • Ο Μιχάλης ακολούθησε με 35 βαθμούς, ενώ ο Γιώργος Α. συγκέντρωσε 33 βαθμούς.
  • Η Φιλιώ έλαβε την χαμηλότερη βαθμολογία με 29 βαθμούς και αποχώρησε από τον διαγωνισμό.
  • Η Φιλιώ δήλωσε ότι είναι χαρούμενη και γεμάτη, αποδεχόμενη την απόφασή της.

Μετά το πέρας του μαγειρικού μέρους, έφτασε η ώρα για τους σεφ και κριτές του MasterChef 2026 αλλά και τον guest Chef Νίκο Ρούσσο να βαθμολογήσουν τον Γιώργο Α, τον Βασίλη, τη Φιλιώ και τον Μιχάλη.

MasterChef: Ο Βασίλης είχε την καλύτερη Βαθμολογία

MasterChef: Ο Βασίλης είχε την καλύτερη Βαθμολογία

Το πιάτο Νο1 ήταν του Βασίλη. Ο Σωτήρης Κοντιζάς τον βαθμολόγησε με 9/10, όπως κι ο Πάνος Ιωαννίδης. 9/10 του έβαλε κι ο Νίκος Ρούσσος με τους συμπαίκτες του να ενθουσιάζονται, εκτός από τον ίδιο! 9/10 πήρε ο Βασίλης κι από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Στο σύνολο συγκέντρωσε 36 βαθμούς.

MasterChef: Ο Μιχάλης ήταν ο δεύτερος παίκτης που ανέβηκε στον εξώστη

MasterChef: Ο Μιχάλης ήταν ο δεύτερος παίκτης που ανέβηκε στον εξώστη

Το πιάτο με τον αριθμό 2 ήταν του Μιχάλη. Ο Σωτήρης Κοντιζάς τον βαθμολόγησε με 9/10, με τον Πάνο Ιωαννίδη να συμφωνεί. 8/10 του έβαλε ο guest chef, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος του έβαλε 9/10. Στο σύνολο συγκέντρωσε 35 βαθμούς

MasterChef: Λαχανοντολμάς αυγολέμονο - Συνταγή Νίκου Ρούσσου

MasterChef: Ποιος αποχώρησε από τον μαγειρικό διαγωνισμό;

Η τρίτη προσπάθεια ήταν της Φιλιώς. Ο Σωτήρης Κοντιζάς τη βαθμολόγησε με 7/10, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης με 8/10. Ο Νίκος Ρούσσος τη βαθμολόγησε με 7/10, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με 7/10. Στο σύνολο η Φιλιώ συγκέντρωσε 29 βαθμούς

MasterChef: Η απόφαση του αρχηγού Γιώργου που αιφνιδίασε!

MasterChef: Ο Γιώργος Α. δεν περίμενε ότι θα είναι στους δύο με τη χαμηλότερη βαθμολογία

MasterChef: Ο Γιώργος Α. δεν περίμενε ότι θα είναι στους δύο με τη χαμηλότερη βαθμολογία

Το πιάτο Νο4 ήταν του Γιώργου Α. Ο Σωτήρης Κοντιζάς τον βαθμολόγησε με 8/10, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης του έβαλε 9/10. 8/10 πήρε από τον Νίκο Ρούσσο. 8/10 πήρε ο Γιώργος από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Στο σύνολο συγκέντρωσε 33 βαθμούς, έτσι έχοντας τη μικρότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η Φιλιώ που αποχωρεί!

MasterChef: Τρελοί πανηγυρισμοί - Ποια μπριγάδα κέρδισε!

MasterChef: Έτοιμη να επιστρέψει στα παιδιά της δηλώνει η Φιλιώ!

MasterChef: Έτοιμη να επιστρέψει στα παιδιά της δηλώνει η Φιλιώ!

«Όταν ανεβαίνει ο Γιώργος πάνω χαίρομαι. Γιατί ανεβαίνει εκεί που πρέπει να είναι κι εκεί που ανήκει. Κι ότι εγώ θα πάω εκεί που ανήκω, στα παιδιά μου», είπε η Φιλιώ στο cue της. «Αυτό είναι το παιχνίδι. Εσείς μπορείτε να προχωρήσετε κι εγώ μπορώ να φύγω. Χαρούμενη και γεμάτη», πρόσθεσε.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF ΦΙΛΙΩ
 |
MASTERCHEF ΒΑΣΙΛΗΣ
 |
MASTERCHEF ΓΙΩΡΓΟΣ Α.
 |
MASTERCHEF MΙΧΑΛΗΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top