MasterChef: Ποιος αποχώρησε από τον μαγειρικό διαγωνισμό;

Μετά το πέρας του μαγειρικού μέρους, έφτασε η ώρα για τους σεφ και κριτές του MasterChef 2026 αλλά και τον guest Chef Νίκο Ρούσσο να βαθμολογήσουν τον Γιώργο Α, τον Βασίλη, τη Φιλιώ και τον Μιχάλη.

MasterChef: Ο Βασίλης είχε την καλύτερη Βαθμολογία

Το πιάτο Νο1 ήταν του Βασίλη. Ο Σωτήρης Κοντιζάς τον βαθμολόγησε με 9/10, όπως κι ο Πάνος Ιωαννίδης. 9/10 του έβαλε κι ο Νίκος Ρούσσος με τους συμπαίκτες του να ενθουσιάζονται, εκτός από τον ίδιο! 9/10 πήρε ο Βασίλης κι από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Στο σύνολο συγκέντρωσε 36 βαθμούς.

MasterChef: Ο Μιχάλης ήταν ο δεύτερος παίκτης που ανέβηκε στον εξώστη

Το πιάτο με τον αριθμό 2 ήταν του Μιχάλη. Ο Σωτήρης Κοντιζάς τον βαθμολόγησε με 9/10, με τον Πάνο Ιωαννίδη να συμφωνεί. 8/10 του έβαλε ο guest chef, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος του έβαλε 9/10. Στο σύνολο συγκέντρωσε 35 βαθμούς.

Η τρίτη προσπάθεια ήταν της Φιλιώς. Ο Σωτήρης Κοντιζάς τη βαθμολόγησε με 7/10, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης με 8/10. Ο Νίκος Ρούσσος τη βαθμολόγησε με 7/10, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με 7/10. Στο σύνολο η Φιλιώ συγκέντρωσε 29 βαθμούς.

MasterChef: Ο Γιώργος Α. δεν περίμενε ότι θα είναι στους δύο με τη χαμηλότερη βαθμολογία

Το πιάτο Νο4 ήταν του Γιώργου Α. Ο Σωτήρης Κοντιζάς τον βαθμολόγησε με 8/10, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης του έβαλε 9/10. 8/10 πήρε από τον Νίκο Ρούσσο. 8/10 πήρε ο Γιώργος από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Στο σύνολο συγκέντρωσε 33 βαθμούς, έτσι έχοντας τη μικρότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η Φιλιώ που αποχωρεί!

MasterChef: Έτοιμη να επιστρέψει στα παιδιά της δηλώνει η Φιλιώ!

«Όταν ανεβαίνει ο Γιώργος πάνω χαίρομαι. Γιατί ανεβαίνει εκεί που πρέπει να είναι κι εκεί που ανήκει. Κι ότι εγώ θα πάω εκεί που ανήκω, στα παιδιά μου», είπε η Φιλιώ στο cue της. «Αυτό είναι το παιχνίδι. Εσείς μπορείτε να προχωρήσετε κι εγώ μπορώ να φύγω. Χαρούμενη και γεμάτη», πρόσθεσε.

