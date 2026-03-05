MasterChef: Τρελοί πανηγυρισμοί - Ποια μπριγάδα κέρδισε!

«Δεν περίμενα με τίποτα ότι έχουμε χάσει...»

Media
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μπλε ομάδα του MasterChef 2026 πίστευε ότι θα κερδίσει την ομαδική δοκιμασία, με τον αρχηγό Γιώργο Α. να είναι σίγουρος.
  • Η κόκκινη ομάδα κέρδισε την ομαδική δοκιμασία, προκαλώντας ενθουσιασμό και πανηγυρισμούς.
  • Η μπλε ομάδα ηττήθηκε και θα έχει συμβούλιο, όπου ένα μέλος θα αποχωρήσει.
  • Ο Γιώργος Α. εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ήττα, ενώ η Φιλιώ προσπάθησε να ενθαρρύνει τους συμπαίκτες της.
  • Ο Ανδρέας από την κόκκινη ομάδα δήλωσε συγκινημένος για τη νίκη τους.

Πολλά γέλια επικρατούσαν στα σπίτι των «Μπλε», με τον Γιώργο Α. τον αρχηγό να είναι σίγουρος ότι αυτοί θα είναι οι νικητές στην ομαδική δοκιμασία του MasterChef 2026

MasterChef: Δωράκι για τον Γιώργο Α. το βιβλίο της Χριστίνας Χριστοφή

MasterChef: Δωράκι για τον Γιώργο Α. το βιβλίο της Χριστίνας Χριστοφή

«Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αγωνία, είμαι κάτω άνετος, έχω κατέβει με τις πιτζάμες μου. Όλοι έχουμε κατέβει με τις πιτζάμες. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε νικήσει» τον ακούμε να λέει, ενώ πήρε ένα δώρο από τους συμπαίκτες του. Αυτό δεν ήταν άλλο από το βιβλίο της Χριστίνας Χριστοφή, της πρώην παίκτριας του MasterChef που ήταν καλεσμένη στο παιχνίδι

MasterChef: Πανηγυρισμοί για την κόκκινη μπριγάδα που κέρδισε

MasterChef: Πανηγυρισμοί για την κόκκινη μπριγάδα που κέρδισε

Πιο ήρεμα ήταν τα πράγματα στους «Κόκκινους». «Πωω δεν θέλω να το διαβάσω καθόλου», είπε ο Τάσος. Στον φάκελο έγραφε: «Κόκκινη ομάδα συγχαρητήρια κερδίσατε!» ανακοίνωσε ενθουσιασμένος, με τρελούς πανηγυρισμούς ανάμεσα στους παίκτες. Την ίδια στιγμή απογοήτευση επικράτησε στην μπλε μπριγάδα: «Μπλε μπριγάδα ηττηθήκατε στην ομαδική δοκιμασία. Ακολουθεί συμβούλιο, ένα μέλος της μπριγάδας θα αποχωρήσει», έλεγε ο φάκελος. «Δεν περίμενα με τίποτα ότι έχουμε χάσει, ήμουν προετοιμασμένος... Πραγματικά δεν έχω ιδέα τι έχει πάει λάθος», είπε ο Γιώργος Α. 

MasterChef: Η απόφαση του αρχηγού Γιώργου που αιφνιδίασε!

MasterChef: Ο Γιώργος Α. δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του

MasterChef: Ο Γιώργος Α. δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του

«Είμαστε πάντα ένα βήμα... ένα βήμα πίσω. Και τώρα βάλαμε μία ταχύτητα, περάσαμε μπροστά και μακάρι να μείνουμε έτσι», σχολίασε συγκινημένος ο Ανδρέας από τους «Κόκκινους» που κέριδαν.  

MasterChef: Η απόφαση του αρχηγού Γιώργου που αιφνιδίασε!

MasterChef: Η Φιλιώ είναι ήδη υποψήφια προς αποχώρηση

MasterChef: Η Φιλιώ είναι ήδη υποψήφια προς αποχώρηση

Προσπαθώντας να ενθαρρύνει τους ηττημένους συμπαίκτες της, η Φιλιώ τους έλεγε να μην πέφτουν ψυχολογικά. «Είμαι έτοιμη και να μαγειρέψω και για το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Είναι πολύ στενάχωρο να είσαι όμως με συγκεκριμένους ανθρώπους κάτω και να μαγειρεύεις. Δηλαδή ήδη υπάρχει ο Βασίλης, οπότε δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι. Θα είναι λίγο άβολο. Απλά θα κρατήσω αυτό που μου 'πε ο Βασίλης εχθές, να μην έχω τύψεις», είπε η παίκτρια που είναι υποψήφια προς αποχώρηση.

Back to Top