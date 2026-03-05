Τρύφωνας Σαμαράς: «Άγγελέ μου» - Η ανάρτηση για τη σκυλίτσα του

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ για τη σκυλίτσα του Τρύφωνα Σαμαρά από την εκπομπή Buongiorno

Μια ανάρτηση στα social media έκανε ο Τρύφωνας Σαμαράς για τη σκυλίτσα του, τη γλυκιά Νικόλ, που σκοτώθηκε στα παρασκήνια του J2US, στο οποίο εκείνος συμμετέχει, έχοντας ρόλο στα backstage.

Το σκυλάκι, ράτσας Πομεράνιαν, είχε διαφύγει της προσοχής του κομμωτή και είχε πέσει από μία σκαλωσιά ύψους δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες με τη σκυλίτσα του και άλλες στις οποίες ο ίδιος απαθανατίζεται, κρατώντας τη στην αγκαλιά του. «Άγγελέ μου, Νικόλ», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής του.

Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, όταν στο στούντιο γίνονταν οι τελευταίες προετοιμασίες για το επόμενο live του μουσικού σόου. Το σκυλάκι βρισκόταν στον χώρο του πλατό μαζί με τον ιδιοκτήτη της κι ήταν ελεύθερη, αφού ήταν ιδιαίτερα φιλική κι εξοικειωμένη με τους ανθρώπους της παραγωγής.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς πήγαινε ΠΑΝΤΟΥ με τη σκυλίτσα του! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τρύφωνας Σαμαράς άρχισε να ανησυχεί, καθώς την έχασε από το οπτικό του πεδίο. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως η σκυλίτσα είχε πέσει από σκάλα στα παρασκήνια, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της ακαριαία.

Η απώλεια αποτυπώθηκε αμέσως στο κλίμα των παρασκηνίων: άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά στο πλατό περιγράφουν μια «παγωμένη» στιγμή, καθώς η «Νικόλ» δεν ήταν απλώς ένα κατοικίδιο που πέρασε για λίγο από το στούντιο, αλλά μια παρουσία σχεδόν σταθερή δίπλα στον γνωστό κομμωτή.