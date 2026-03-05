VW T-Roc: Οι σοβαροί λόγοι για να αγοράσετε το νέο μοντέλο  

Με περισσότερες από 2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το T-Roc αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα compact SUV της Ευρώπης. Η δεύτερη γενιά του μοντέλου εισάγει τεχνολογίες, ποιότητα και επίπεδα εξοπλισμού που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Βασισμένο στην προηγμένη πλατφόρμα MQB evo, το νέο μοντέλο ενσωματώνει εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αναβαθμισμένο ψηφιακό περιβάλλον και αυξημένους χώρους, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση που επανακαθορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας.

Τεχνολογία από μεγαλύτερες κατηγορίες

Η αξιοποίηση της MQB evo επιτρέπει στο νέο T-Roc να υιοθετεί λύσεις που συναντάμε και σε μεγαλύτερα SUV της μάρκας, όπως τα Tiguan και Tayron. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα γενιά του Travel Assist, το οποίο συνδυάζει διαμήκη και πλευρική υποβοήθηση, επιτρέποντας – εντός των ορίων του συστήματος – πιο ομαλές και φυσικές παρεμβάσεις σε αυτοκινητόδρομο, καθώς και υποβοηθούμενες αλλαγές λωρίδας σε ταχύτητες άνω περίπου των 68 km/h.

Η λειτουργία αξιοποιεί δεδομένα από κάμερα, αισθητήρες ραντάρ και τεχνολογία V2X, ενσωματώνοντας πληροφορίες για στροφές, όρια ταχύτητας ή κυκλικούς κόμβους με προγνωστικό τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία οδήγησης πιο φυσική, πιο διαισθητική και σαφώς πιο ξεκούραστη.

Παράλληλα, το Emergency Assist μπορεί, σε περίπτωση που ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται, να ενεργοποιήσει διαδικασία ασφαλούς ακινητοποίησης του οχήματος. Νέα προσθήκη αποτελεί και το σύστημα προειδοποίησης αποβίβασης (Exit Warning), που ειδοποιεί για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα πριν ανοίξει κάποια πόρτα, ενισχύοντας την ασφάλεια σε αστικό περιβάλλον.

Για πρώτη φορά, το T-Roc μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με Park Assist Pro με λειτουργία μνήμης και τηλεχειρισμού μέσω smartphone, επιτρέποντας αυτόματη στάθμευση ακόμη και σε στενούς χώρους.

Αποδοτικότητα με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V

Το νέο T-Roc διατίθεται με τον αποδοτικό 1.5 eTSI 48V mild hybrid σε εκδόσεις 116 PS και 150 PS, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση, πολιτισμένη λειτουργία και άμεση απόκριση. Το σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας υποστηρίζει τον κινητήρα στις φάσεις επιτάχυνσης και επιτρέπει λειτουργίες coasting, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα χωρίς να επηρεάζει την οδηγική αίσθηση.

Μεγαλύτερο, πιο ώριμο, πιο αποδοτικό

Η νέα γενιά έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις, ενισχύοντας τόσο την παρουσία της στον δρόμο όσο και την πρακτικότητα. Με μήκος 4.373 mm (+122 mm), μεταξόνιο 2.629 mm και χώρο αποσκευών 475 λίτρων (+30 λίτρα), το νέο T-Roc προσφέρει αισθητά βελτιωμένους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, διατηρώντας παράλληλα τον compact χαρακτήρα του.

Η αεροδυναμική έχει επίσης βελτιωθεί σημαντικά, με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,29 – τιμή που τοποθετεί το μοντέλο ανάμεσα στα πιο αποδοτικά της κατηγορίας του.

Σχεδιαστικά, το νέο T-Roc εξελίσσει τη δυναμική ταυτότητα που το καθιέρωσε στην κατηγορία. Η χαρακτηριστική γραμμή που διατρέχει το αμάξωμα και αναδεικνύει τους έντονους ώμους πάνω από τους θόλους των τροχών παραμένει βασικό στοιχείο αναγνωρισιμότητας. Η σιλουέτα γίνεται πιο επιμηκυμένη και ώριμη, ενώ το εμπρός μέρος αποκτά νέα φωτιστική υπογραφή με προαιρετικούς προβολείς IQ.LIGHT LED matrix και φωτιζόμενα σήματα Volkswagen. Το πίσω τμήμα, με πιο έντονη coupé απόληξη και βελτιωμένη αεροδυναμική, ολοκληρώνει μια σχεδίαση που συνδυάζει καθαρές επιφάνειες, τεχνολογικό χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση.

Εσωτερικό με premium φιλοσοφία

Στο εσωτερικό, το νέο T-Roc κάνει ένα σαφές άλμα ποιότητας. Οι επενδεδυμένες επιφάνειες στο ταμπλό, τα μαλακά υλικά, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός έως 30 χρωμάτων και τα εργονομικά καθίσματα δημιουργούν ένα περιβάλλον που γεφυρώνει την κατηγορία των compact SUV με υψηλότερα segment.

Στην κορυφαία έκδοση Style, το νέο T-Roc εξοπλίζεται με εργονομικό κάθισμα οδηγού ergoActive, το οποίο διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη και λειτουργία μασάζ με πνευματικούς θαλάμους. Τα μπροστινά καθίσματα είναι θερμαινόμενα, ενώ τα υλικά επένδυσης ArtVelours Eco ενισχύουν την premium αίσθηση της καμπίνας. Από την έκδοση Life και άνω, οι μπροστινές θέσεις διαθέτουν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη, ενισχύοντας την άνεση σε μεγάλα ταξίδια.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών (Digital Cockpit ή Digital Cockpit Pro) συνδυάζεται με οθόνη infotainment έως 12,9 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται head-up display. Η τελευταία γενιά συστημάτων infotainment υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο και προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας, προσφέροντας μια πλήρως σύγχρονη εμπειρία.

Σαφής γκάμα εκδόσεων

Η γκάμα οργανώνεται σε τέσσερις διακριτές εκδόσεις: Trend, Life, Style και R-Line. Ακόμη και η βασική έκδοση προσφέρει πλήρες πακέτο ασφάλειας και ψηφιακό εξοπλισμό, ενώ οι ανώτερες εκδόσεις ενισχύουν τον χαρακτήρα του μοντέλου είτε προς την κομψότητα είτε προς τη δυναμική σπορ αισθητική.

Με τη δεύτερη γενιά του, το νέο T-Roc δεν περιορίζεται στο να εξελιχθεί, ανεβάζει συνολικά τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV. Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς.

Τιμές και πακέτα εξοπλισμού νέου T-Roc

T-Roc 1.5 eTSI 116PS DSG Trend 1.498 / 116 / 85 € 21.562,89 € 28.590

T-Roc 1.5 eTSI 116PS DSG Life 1.498 / 116 / 85 € 22.344,90 € 29.790

T-Roc 1.5 eTSI 116PS DSG Style 1.498 / 116 / 85 € 23.974,10 € 32.290

T-Roc 1.5 eTSI 150PS DSG Life 1.498 / 150 / 110 € 23.387,59 € 31.390

T-Roc 1.5 eTSI 150PS DSG Style 1.498 / 150 / 110 € 25.016,33 € 33.890

T-Roc 1.5 eTSI 150PS DSG R-Line 1.498 / 150 / 110 € 26.347,76 € 35.990