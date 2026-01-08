Βίντεο δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι

Οι τελευταίες εξελίξεις από την ΕΛ.ΑΣ. για το βίντεο που δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι / Αλήθειες με τη Ζήνα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει τεθεί βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί χωρίς λόγο κατά τη διάρκεια γλεντιού.

Aπό το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. έγινε γνωστό ότι το βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τέθηκε υπό έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία. Η έρευνα αφορούσε τόσο τη γνησιότητά του, όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καταγράφηκε, δηλαδή τον χρόνο και τον τόπο λήψης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή, το βίντεο είναι γνήσιο και δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ήδη ότι έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικού και πειθαρχικού χαρακτήρα, προκειμένου, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες, να αποδοθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι η αστυνομικός που έχει καταγραφεί στο επίμαχο βίντεο απασχόλησε πριν μερικούς μήνες τα ΜΜΕ για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το βίντεο

Σε ανακοίνωσή της ΕΛ.ΑΣ. για το επίμαχο βίντεο αναφέρει:

Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα, κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

