Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του γιου της, Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της

Η φωτογραφία που πόσταρε το μεγάλο παιδί της παρουσιάστριας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 21:59 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η ηλιόλουστη βόλτα με τον δύο μηνών γιόκα της
29.10.25 , 21:44 Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
29.10.25 , 21:41 Ράλλυ Παρνασσού: Οι συμμετοχές και οι διαδρομές
29.10.25 , 21:40 Φάρμα: Αυτό είναι το δεύτερο ζευγάρι που θα παλέψει στον αχυρώνα
29.10.25 , 21:29 Φάρμα: Χαμός στο συμβούλιο - Το πρόβλημα με το τυρί συνεχίζεται!
29.10.25 , 21:11 Cash or Trash: «Συμμαχία» αγοραστών για το αντικείμενo του Τζόνι
29.10.25 , 20:54 Ναύπλιο: Βίντεο με τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 52χρονου το 2024
29.10.25 , 20:38 Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του γιου της, Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της
29.10.25 , 20:23 Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου - Νεκρά 2 αδέρφια
29.10.25 , 20:00 Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Σ' ευχαριστώ αγάπη μου…»
29.10.25 , 20:00 Hyundai Motor Europe: Το νέο πρόοωπο στην επικοινωνία
29.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Παναγιώτης βρήκε γράμματα και γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;
29.10.25 , 19:37 Ληστεία στο Λούβρο: «Παραδέχθηκαν εν μέρη» την ενοχή τους οι 2 συλληφθέντες
29.10.25 , 19:17 Σέρρες: Οι πρωταγωνιστές της σειράς μιλούν για το τέλος του 2ου κύκλου
29.10.25 , 19:09 MINI Paul Smith Edition: Η στιγμή της αποκάλυψης
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε βίντεο για τον Άγγελο Λάτσιο από την εκπομπή Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς έχει τα γενέθλιά της

Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!

Η γνωστή παρουσιάστρια που εδώ και δύο χρόνια έχει επιλέξει να κάνει ένα διάλειμμα από την τηλεόραση, από το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου δεν έχει σταματήσει να δέχεται ευχές από τα αγαπημένα της πρόσωπα, φίλους και συνεργάτες.

Παλιότερη ανάρτηση του Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλια της διάσημης μαμάς του

Τις ευχές τους θέλησε να στείλει δημόσια και ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, ο οποίος δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τη μητέρα του και τη συνόδευσε γράφοντας: «Χρόνια πολλά». 

Ελένη Μενεγάκη: Οι αγκαλιές και τα φιλιά του Άγγελου Λάτσιου στη Μαρίνα

Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του γιου της, Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της

Η ανάρτηση του Άγγελου Λάτσιου /Φωτογραφία Instagram
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top