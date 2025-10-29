Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του γιου της, Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της

Δείτε βίντεο για τον Άγγελο Λάτσιο από την εκπομπή Super Κατερίνα

Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς έχει τα γενέθλιά της.

Η γνωστή παρουσιάστρια που εδώ και δύο χρόνια έχει επιλέξει να κάνει ένα διάλειμμα από την τηλεόραση, από το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου δεν έχει σταματήσει να δέχεται ευχές από τα αγαπημένα της πρόσωπα, φίλους και συνεργάτες.

Παλιότερη ανάρτηση του Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλια της διάσημης μαμάς του

Τις ευχές τους θέλησε να στείλει δημόσια και ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, ο οποίος δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τη μητέρα του και τη συνόδευσε γράφοντας: «Χρόνια πολλά».

Η ανάρτηση του Άγγελου Λάτσιου /Φωτογραφία Instagram