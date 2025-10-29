Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια στην αγκαλιά του Μάκη της στα Τζουμέρκα

«Δε μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 23:59 Σκληρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Υστερική, κακιά γυναίκα»
29.10.25 , 23:51 Άκης Πετρετζίκης: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά του στην παρέλαση
29.10.25 , 23:35 Βαλεντίνα vs Έλενα: Ποια από τις δύο παραμένει στη Φάρμα;
29.10.25 , 23:21 Ασπρόπυργος: Έκρυβε Ναρκωτικά Και Χρήματα Σε Τάπερ Και Αφυγραντήρες
29.10.25 , 23:14 Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή
29.10.25 , 23:06 Τρόμος Στη Λάρισα: Έκαναν Διαρρήξεις Με Βαριοπούλες Και Λοστούς
29.10.25 , 23:00 Γνωστός σεφ θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά - Η τρυφερή ανακοίνωση
29.10.25 , 22:57 Τυφώνας Μελίσσα: Έλληνας Που Ζει Στην Κούβα Περιγράφει Όσα Βίωσε
29.10.25 , 22:48 Παράνομη Ταφή Αποβλήτων Δίπλα Στον Λούρο Ποταμό - Βίντεο
29.10.25 , 22:36 Φάρμα: Αναγκαστική αποχώρηση για τον Κωνσταντίνο
29.10.25 , 22:23 Φάρμα: Ο σοβαρός τραυματισμός του Κωνσταντίνου στη δοκιμασία αποχώρησης!
29.10.25 , 22:15 Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια στην αγκαλιά του Μάκη της στα Τζουμέρκα
29.10.25 , 22:14 Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε σύντροφο & παιδί
29.10.25 , 21:59 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η ηλιόλουστη βόλτα με τον δύο μηνών γιόκα της
29.10.25 , 21:44 Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Ελένης Μενεγάκη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια μακριά από την Αθήνα, επιλέγοντας ένα ταξίδι στην Ήπειρο. 

Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει άβαφη και με πιτζάμες στον καναπέ του σπιτιού της

Με αφορμή τη ξεχωριστή αυτή ημέρα για τα 56 της χρόνια, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους χιλιάδες followers της στο Instagram, στιγμιότυπα από τα όμορφα Τζουμέρκα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη ζωή και τα όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα. 

Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια στην αγκαλιά του Μάκη της στα Τζουμέρκα

Ανάμεσα στα ενσταντανέ που πόσταρε, ήταν κι ένα με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο

Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του γιου της, Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της

«Δε μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται! 🎂 Υ.Γ. Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησης, ευχαριστώντας όσους της έστειλαν ευχές. 

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Λίγες ώρες πριν, ο μεγάλος της γιος Άγγελος Λάτσιος, πόσταρε μια φωτογραφία με τη μαμά του, γράφοντας: «Χρόνια πολλά».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top