Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια στην αγκαλιά του Μάκη της στα Τζουμέρκα

Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια μακριά από την Αθήνα, επιλέγοντας ένα ταξίδι στην Ήπειρο.

Με αφορμή τη ξεχωριστή αυτή ημέρα για τα 56 της χρόνια, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους χιλιάδες followers της στο Instagram, στιγμιότυπα από τα όμορφα Τζουμέρκα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη ζωή και τα όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα.

Ανάμεσα στα ενσταντανέ που πόσταρε, ήταν κι ένα με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

«Δε μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται! 🎂 Υ.Γ. Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησης, ευχαριστώντας όσους της έστειλαν ευχές.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Λίγες ώρες πριν, ο μεγάλος της γιος Άγγελος Λάτσιος, πόσταρε μια φωτογραφία με τη μαμά του, γράφοντας: «Χρόνια πολλά».