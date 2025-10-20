Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει άβαφη και με πιτζάμες στον καναπέ του σπιτιού της

Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να απουσιάζει τηλεοπτικά, αλλά κρατά ενεργή την επικοινωνία και τη σχέση της με τους θαυμαστές της μέσα από τα social media. Χθες Κυριακή, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα από το σπίτι της, ποζάροντας άβαφη και με τις πιτζάμες της, καθισμένη στον καναπέ.

«Όμορφη συννεφιασμένη Κυριακή!», έγραψε στη λεζάντα.

Όλα τα χρόνια που βρισκόταν μπροστά από τις κάμερες, η Ελένη Μενεγάκη συνήθιζε να μοιράζεται με τους τηλεθεατές περιστατικά από την καθημερινότητά της. Έτσι και τώρα, κρατά την επαφή με τον κόσμο, δείχνοντας στιγμιότυπα από τη ζωή της εκτός τηλεόρασης, την οποία φαίνεται να απολαμβάνει.

H Eλένη Μενεγάκη ποζάρει με πιτζάμες στον καναπέ του σπιτιού της/ instagram

Πριν από 10 μέρες, είχε δημοσιεύσει άλλες φωτογραφίες της από τη βόλτα της στη φύση. «Οταν η φύση σε αγκαλιάζει , όλα μπαίνουν στην θέση τους!», είχε γράψει στη λεζάντα.

Στα μέσα του προηγούμενου μήνα, η Ελένη Μενεγάκη είχε συνοδεύσει την 20χρονη κόρη της Λάουρα στο Εδιμβούργο, όπου σπουδάζει.

Κατά την επιστροφή της, η κάμερα του Breakfast@Star την είχε συναντήσει στο αεροδρόμιο.

«Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό… Και δε θέλω να πω πολλά. Σχεδόν τίποτα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Να περνάτε ωραία. Καλή χρονιά», είχε πει χαρακτηριστικά.